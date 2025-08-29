Bob W vill ta över hotellvärlden – från Helsingfors till Kammakargatan

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

“Vi är ett techbolag som råkar driva hotell”

Niko är tydlig med att Bob W inte är en hotellkedja i klassisk mening. “Vi är en teknisk företagare som opererar hospitality,” säger han till Perfect Weekend. Allt från incheckning till tips om närmsta frukostcafé sköts av en digital värd. Gästen kan styra sin vistelse från mobilen – supertidig incheckning, sen utcheckning, eller bara en snabb rekommendation på var man får bäst cappuccino. Den virtuella värden Bob W svarar alltid inom två minuter.

Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna

Riskkapitalet som gör skillnaden

ANNONS

Expansionen har gått snabbt, nästan orimligt snabbt. På bara några år har Bob W öppnat i 19 städer och rest över 70 miljoner euro – cirka 700 miljoner kronor – från investerare som Wolt- och Supercell-grundarna. “Vi är privat- och familjefinansierade. Det gör att vi kan växa snabbt och ändå behålla kontrollen,” förklarar Niko.

Planen är inte blygsam: från dagens 5 000 rum till 15 000 inom fem år. “Vi vill bli ett namn som alla känner till, som Hilton eller Marriott. Men för nästa generation resenärer,” säger Niko. Alltså dem som är uppvuxna med Airbnb men vill ha något lite bättre.

Sextiotalets brutalism har fått nytt liv – med hjälp av Note Design Studio. (Foto: Riikka Kantinkoski)

Inte Airbnb – men gärna på Airbnb

När jag frågar om Airbnb är en konkurrent skakar han på huvudet. “Nej, vi använder Airbnb som en marknadsföringskanal. Våra riktiga konkurrenter är småskaliga aktörer och några få andra techbolag. Skillnaden är att vi har byggt vår egen plattform. Det gör att vi kan växa utan att kompromissa med gästupplevelsen.”

Den perfekta gästen

Till slut frågar jag om namnet. Vem är Bob W? Niko skrattar. “Bob W är vår perfekta gäst. Han är hållbarhetsintresserad, talar tio språk, älskar design och vill ha en lokal upplevelse. Han är alltid artig, aldrig sen med betalningen och han checkar ut i tid.” Med andra ord – en drömkund som blivit en affärsmodell.

“Hotell eller lägenhet? Bob W föredrar ordet hybrid. Alla rum har ett litet kök eller närhet till ett kök. (Foto: Riikka Kantinkoski)

Perfect Weekend Guide till Bob W

ANNONS

– Bob W Stockholm: Kammakargatan 5, Norrmalm

– 54 lägenheter i sextiotalsstil, designade av Note Design Studio

– Expansion: 19 städer hittills, mål 15 000 rum inom fem år

– Finansiering: 70 miljoner euro (700 miljoner kronor) i riskkapital

– Teknik: digital värd, appstyrd vistelse, minimal personal