När Perfect Weekend träffar Niko Karstikko, medgrundare och vd för Bob W, är det svårt att inte tänka att vi har stött på en hotellvärldens Elon Musk. Fast utan elbilar och rymdraketer. Här är det hotellrum och appar som gäller. Och kanske viktigast av allt: riskkapitalet finns redan på plats.
Bob W vill ta över hotellvärlden – från Helsingfors till Kammakargatan
Vi står utanför huset på Kammakargatan där Bob W just öppnat sitt första svenska lägenhetshotell. Många stockholmare skulle beskriva fastigheten som skum. Niko ler när jag säger det. “Det är så skumt att det blir vackert,” säger han. Och visst har han en poäng. Med hjälp av Note Design Studio har byggnaden förvandlats till 54 lägenheter i sextiotalsstil med återbrukade material och skandinavisk vintage.
“Vi är ett techbolag som råkar driva hotell”
Niko är tydlig med att Bob W inte är en hotellkedja i klassisk mening. “Vi är en teknisk företagare som opererar hospitality,” säger han till Perfect Weekend. Allt från incheckning till tips om närmsta frukostcafé sköts av en digital värd. Gästen kan styra sin vistelse från mobilen – supertidig incheckning, sen utcheckning, eller bara en snabb rekommendation på var man får bäst cappuccino. Den virtuella värden Bob W svarar alltid inom två minuter.
Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna
Riskkapitalet som gör skillnaden
Expansionen har gått snabbt, nästan orimligt snabbt. På bara några år har Bob W öppnat i 19 städer och rest över 70 miljoner euro – cirka 700 miljoner kronor – från investerare som Wolt- och Supercell-grundarna. “Vi är privat- och familjefinansierade. Det gör att vi kan växa snabbt och ändå behålla kontrollen,” förklarar Niko.
Planen är inte blygsam: från dagens 5 000 rum till 15 000 inom fem år. “Vi vill bli ett namn som alla känner till, som Hilton eller Marriott. Men för nästa generation resenärer,” säger Niko. Alltså dem som är uppvuxna med Airbnb men vill ha något lite bättre.
Inte Airbnb – men gärna på Airbnb
När jag frågar om Airbnb är en konkurrent skakar han på huvudet. “Nej, vi använder Airbnb som en marknadsföringskanal. Våra riktiga konkurrenter är småskaliga aktörer och några få andra techbolag. Skillnaden är att vi har byggt vår egen plattform. Det gör att vi kan växa utan att kompromissa med gästupplevelsen.”
Den perfekta gästen
Till slut frågar jag om namnet. Vem är Bob W? Niko skrattar. “Bob W är vår perfekta gäst. Han är hållbarhetsintresserad, talar tio språk, älskar design och vill ha en lokal upplevelse. Han är alltid artig, aldrig sen med betalningen och han checkar ut i tid.” Med andra ord – en drömkund som blivit en affärsmodell.
Perfect Weekend Guide till Bob W
– Bob W Stockholm: Kammakargatan 5, Norrmalm
– 54 lägenheter i sextiotalsstil, designade av Note Design Studio
– Expansion: 19 städer hittills, mål 15 000 rum inom fem år
– Finansiering: 70 miljoner euro (700 miljoner kronor) i riskkapital
– Teknik: digital värd, appstyrd vistelse, minimal personal
Viggos topplista: De fem skönaste boutiquehotellen i Stockholm
Att checka in på rätt boutiquehotell kan rädda en relation, förlänga en förlovning eller förvandla en helt vanlig fredag till en bröllopsdag att minnas.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
