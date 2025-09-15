Spotify och Klarna må vara svenska enhörningar och miljardbolag. Men de är småpotatis jämfört med EF Education First – ett globalt imperium som varje år skickar över en miljon människor ut i världen för att lära sig språk, upptäcka kulturer och få nya vänner. Ett företag som har fler anställda än hela Uppsala kommun, men som nästan ingen svensk pratar om. Perfect Weekend tycker att det är dags att ändra på det och fick en intervju med Jacob Torén, vd för EF Language Abroad.
Sveriges hemligaste miljardbolag: Vi har fått prata med en direktör...
Mest läst i kategorin
Här växer turismen snabbast i världen just nu
Här växer turismen snabbast i världen just nu – och det handlar inte om Medelhavet eller någon solig ö i Karibien. Ett land i Asien har på bara sex månader lockat över 20 miljoner besökare, tack vare en svag valuta, nya flyglinjer och smarta kampanjer. Ändå är det fortfarande få svenskar som faktiskt tar sig …
Ny lista: Res smartare i världens storstäder
Stockholms tunnelbana kallas världens längsta konstgalleri – och den är inte ensam om att göra kollektivtrafiken till en sevärdhet i sig. Från Medellíns linbanor över bergen till Tokyos kliniskt rena tåg visar nio storstäder att resan mellan A och B kan vara lika minnesvärd som själva destinationen. Här är nio städer som har förvandlat transportmedel …
Trump vill skrota dina flygrättigheter
Att flyga till USA är redan ett äventyr. Långa visumköer, TSA-kontroller som får charterresor till Kanarieöarna att framstå som spa, och biljettpriser som ofta är högre än hyran på Östermalm. Nu vill dessutom Trump-administrationen montera ned de få rättigheter som resenärer faktiskt haft i bagaget. Från kompensation till kaos i USA Under Biden infördes regler …
Så blev bussresor i Småland en global miljardaffär
Fem katastrofer om dagen är ändå bättre än sex.” Så börjar intervjun när Perfect Weekend vill veta med om resan från bussresor i Småland till global resehub. Vi ringer upp Emanuel Karlsson, vd på Rolfs Flyg & Buss. Han är den där sortens entreprenör som får Excel att låta som poesi. Själv kallar han sitt …
Passet räcker inte längre – nya regler kan stoppa din resa
Snart är det höstlov och många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Men glöm inte att passet inte längre räcker – flera populära resmål har infört nya digitala inresekrav som kan stoppa dig redan vid gaten.” Bali skärper inresan Indonesien har gjort det som alla charterresenärer hatar mest: lagt till ännu …
Från dyslexi till världskoncern och miljardbolag
Historien om EF börjar i Lund 1965. Den unge Bertil Hult hade dyslexi och kämpade med språkinlärning i skolan. Under ett jobb i London upptäckte han att han lärde sig engelska mycket bättre genom att helt enkelt leva språket. Den insikten blev startskottet för Europeiska Ferieskolan, som snart skickade busslaster av svenska ungdomar till England för att kombinera ferier med språkinlärning.
Resten är, som man brukar säga, historia. Europeiska Ferieskolan växte, bytte namn, och blev med tiden EF – Education First.
“Bertil förstod tidigt något som vi andra nästan tagit för givet – att språk lär man sig inte bäst i klassrummet, utan genom att leva det. Det blev hela idén med EF,” säger Jacob Torén, vd för EF Language Abroad.
I dag omsätter EF enligt externa uppskattningar runt 8,5 miljarder dollar årligen, har 52 000 anställda och verksamhet i över 100 länder. Ändå är EF fortfarande helägt av Hult-familjen. Inga kvartalsrapporter, inga börsnoteringar, inga aktietips på Avanza. Bara ett globalt utbildningsmaskineri som maler på i det tysta.
Senaste nytt
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
En miljon studenter om året
Enligt EF själva deltar mer än en miljon människor årligen i något av företagets program. Det kan vara språkresor för tonåringar, längre utbildningar utomlands, kulturutbyten, onlinekurser eller till och med MBA-studier vid Hult International Business School.
“Vi ser att våra studenter kommer från alla kontinenter och från alla samhällsklasser. Gemensamt är att de vill ut i världen, förstå andra människor och växa som individer. Det är kanske den mest kraftfulla utbildningen man kan få,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.
Bolaget har också byggt upp en global infrastruktur som få konkurrenter kan mäta sig med. Eget testcenter (EF SET), världens största engelska-ranking (EPI), samarbeten med Nobel Prize Museum och det årliga Hult Prize som engagerar studenter i socialt entreprenörskap. Och mitt i allt detta driver man också ett cykelstall, EF Education-EasyPost, som tävlar i Tour de France.
“Vi vill finnas i alla sammanhang där kunskap, kultur och globalisering möts. Att sponsra ett cykelstall är inte bara marknadsföring – det är ett sätt att knyta ihop sport, resande och utbildning i en gemensam berättelse,” säger Torén till Perfect Weekend.
Sveriges bäst bevarade företagshemlighet
Så varför känner så få svenskar till EF? Spotify och Klarna är ständigt i rubrikerna, men EF tycks föredra skuggorna. Förklaringen är enkel: företaget har aldrig behövt offentligheten.
“Vi har aldrig varit ute efter rampljuset i Sverige. Vårt fokus har alltid varit på världen. Men jag tror det överraskar många när de inser att ett av världens största utbildningsföretag faktiskt har sina rötter i Lund,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.
Familjen Hult har kunnat tänka långsiktigt och agera globalt utan börsens krav. Det är också därför EF sällan figurerar i svensk affärspress. Ändå är det sannolikt ett av de största privata bolagen som någonsin kommit ur Sverige.
“Journalister älskar siffror. Men vi slipper kvartalsrapporter och kan lägga all den tiden på våra studenter och våra produkter. Det är en av styrkorna med att vara familjeägt,” säger Torén.
“Vi är stolta över våra svenska rötter. Men vi är lika mycket ett globalt bolag. Våra klassrum finns i Tokyo, Shanghai, Barcelona och New York – det är där EF lever varje dag,” fortsätter han.
AI, hållbarhet och framtiden
När EF nu firar 60 år handlar mycket om framtiden. AI är redan en del av verksamheten. Med plattformar som Efekta och appen EF Hello integreras generativ AI i undervisningen.
“Vi ser AI som ett verktyg för att göra undervisningen mer personlig. En student kan öva uttal och få feedback i realtid, eller få ett skräddarsytt program beroende på sina mål. Men det viktigaste kommer alltid vara mötet mellan människor,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.
Samtidigt satsar EF på hållbarhet. Nio miljoner mangroveträd har planterats i Kenya, Madagaskar och Mocambique och fler initiativ är på gång. EF vill visa att man inte bara skickar folk på flygplan, utan också tar ansvar för planeten.
“Vi är fullt medvetna om att vårt största klimatavtryck handlar om resor. Därför vill vi vara en del av lösningen. Mangroveskogarna binder koldioxid och skyddar kuster, men det är också en symbol för att utbildning och natur går hand i hand,” säger Torén.
Jacobs resa – från startup till ett miljardbolag: EF
Vägen till EF gick inte spikrakt för Jacob Torén. Han började i den svenska startupvärlden långt innan han klev in i utbildningsjätten.
“Jag startade ett bolag i Sverige som hjälpte marknadsavdelningar att hantera allt sitt digitala material. Vi sålde till banker, växte snabbt och tog in investerare. Men de som ägde 51 procent försvann från en dag till nästa. Då stod vi där och fick börja om,” berättar han för Perfect Weekend.
Torén flyttade till Schweiz för att försöka rädda expansionen i Europa. Efter några turbulenta månader fick han kontakt med EF.
“När jag mötte EF kände jag direkt att här fanns en kultur och en produkt jag kunde stå för. Jag var 31 år när jag började, och det var ett enormt ansvar – men också en chans jag aldrig hade fått i något annat bolag,” säger han.
På EF fick han snabbt ansvar för att driva skolor i icke-engelsktalande länder.
“Det är väldigt få företag som ger unga människor möjligheten att ta det ansvaret. Man växer med uppgiften, och EF:s kultur bygger på att lita på människor,” säger Torén.
Efter nästan 20 år i bolaget tog han en paus när EF sålde sin verksamhet i Kina. Han flyttade hem till Sverige, men bara ett halvår senare ringde telefonen.
“Jag insåg att det var just de här tre sakerna som betydde allt för mig: en kultur jag trivdes i, ägare jag respekterade och en produkt jag kunde stå för. Då var det självklart att komma tillbaka,” säger han.
Äldre har dubbelt så stor chans att bygga miljardbolag
Att vara 50 och sugen på att starta eget är ingen kris – det är en konkurrensfördel när du vill bygga ett miljardbolag.
Kundnöjdhet – från Google reviews till Trustpilot
En av de största förändringarna i EF:s kultur de senaste åren är det hårda fokuset på kundnöjdhet. Förr byggde mycket på interna utvärderingar, men i dag är det öppna omdömen på nätet som gäller.
“Tidigare mätte vi inte på samma sätt. Nu läser jag själv alla reviews med lägsta betyg på Google och Trustpilot. Mina kollegor gör detsamma för sina skolor och marknader. Det är en del av kulturen att inget problem är för litet – vi ska lösa det snabbt,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.
Pandemin satte EF på prov. Studenter fick resa hem, värdfamiljer ändrades i sista stund och förtroendet sattes på spel.
“Vi fick bygga en ny teknisk plattform för att hantera feedback och klagomål snabbare. Nu ligger vi på under 48 timmar i svarstid, mot över 92 timmar tidigare. Jag är stolt över att vi kunnat höja vår net promoter score till rekordnivåer,” säger han.
Kundnöjdhet är i dag lika mycket strategi som marknadsföring. För EF har det blivit en fråga om överlevnad i en bransch där sociala medier kan avgöra ett företags rykte på en hel marknad över en helg.
Läs även: Så blev bussresor i Småland en global miljardaffär
Familjen Hult och generationsskiftet för språkresor
När grundaren Bertil Hult klev tillbaka tog sönerna över ansvaret. Philip Hult är i dag styrelseordförande och Edward “Eddie” Hult är vd. Det gör EF till ett av få svenska familjeföretag som vuxit till global jätte och samtidigt lyckats med ett generationsskifte.
“Det är en enorm styrka att EF fortfarande är familjeägt. Bertil är stolt över att hans barn inte bara tog över utan också växer med ansvaret. Jag har suttit i otaliga styrelsemöten med Bertil, Philip och Edward – de är extremt duktiga. De för företaget vidare på ett sätt som väldigt få klarar,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.
För Torén är familjeägandet både en trygghet och en motor.
“Familjeföretag behöver också växa, för familjen växer. Men det viktiga är att vi alltid kan tänka långsiktigt. Det är sällsynt i dag att hitta en kultur, en produkt och ägare man respekterar – EF har alla tre,” säger han.
Perfect Weekend Guide – EF på 60 sekunder
- Grundat: 1965 i Lund av Bertil Hult (som Europeiska Ferieskolan)
- Ägare: Hult-familjen
- Omsättning: ca 8,5 miljarder USD (uppskattning)
- Anställda: 52 000 globalt
- Studenter: över 1 000 000 per år
- Program: språkresor, akademiska utbildningar, kulturutbyten, onlinekurser
- Samhällsinitiativ: Nobel Prize Museum, Hult Prize, EF SET/EPI, mangroveskogar
- Jubileum: 60 år 2025 – firas världen över
Läs även: Här växer turismen snabbast i världen just nu
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Påven angriper Musks lönepaket på 1 biljon dollar
Nu blandar sig till och med påven in i debatten om det föreslagna lönepaketet på 1 biljon dollar – ”stora problem”, säger påven Leo XIV. Teslas styrelse vill som bekant kompensera Elon Musk med 1 biljon dollar. Ersättningen är kopplad till att Musk når ”operativa milstolpar”. I det ingår bland annat att se till så …
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner.? Nu …
Sveriges hemligaste miljardbolag: Vi har fått prata med en direktör...
Spotify och Klarna må vara svenska enhörningar och miljardbolag. Men de är småpotatis jämfört med EF Education First – ett globalt imperium som varje år skickar över en miljon människor ut i världen för att lära sig språk, upptäcka kulturer och få nya vänner. Ett företag som har fler anställda än hela Uppsala kommun, men …
Järnvägen: I fatt med underhållet om 350 år
Järnvägen i Sverige är hårt kritiserad. Nu larmar Hitachi i Ludvika. Fabriken ska fördubbla kapaciteten, men järnvägen klarar inte trafiken. Hitachi i Ludvika är inne på ett rejält framgångsspår, men har problem med hela andra spår, nämligen järnvägens. Företaget planerar att fördubbla sin kapacitet när den nya transformatorfabriken står klar år 2027. Men järnvägstransporterna räcker …
Sverige tar förstaplatsen: ”Rika blir ännu rikare”
Nu får svensk politik de senaste decennierna kvitto på att den lyckats. Här är statistiken som visar att Sverige är etta i Europa. Rika blir ännu rikare. Det handlar om förmögenhetsskillnader i Europa och vilka länder som har den mest orättvisa fördelningen, med ett annat uttryck vilka länder som har de största klasskillnaderna. Som en …