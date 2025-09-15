Sveriges hemligaste miljardbolag: Vi har fått prata med en direktör...

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En miljon studenter om året

Enligt EF själva deltar mer än en miljon människor årligen i något av företagets program. Det kan vara språkresor för tonåringar, längre utbildningar utomlands, kulturutbyten, onlinekurser eller till och med MBA-studier vid Hult International Business School.

ANNONS

“Vi ser att våra studenter kommer från alla kontinenter och från alla samhällsklasser. Gemensamt är att de vill ut i världen, förstå andra människor och växa som individer. Det är kanske den mest kraftfulla utbildningen man kan få,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.

Bolaget har också byggt upp en global infrastruktur som få konkurrenter kan mäta sig med. Eget testcenter (EF SET), världens största engelska-ranking (EPI), samarbeten med Nobel Prize Museum och det årliga Hult Prize som engagerar studenter i socialt entreprenörskap. Och mitt i allt detta driver man också ett cykelstall, EF Education-EasyPost, som tävlar i Tour de France.

“Vi vill finnas i alla sammanhang där kunskap, kultur och globalisering möts. Att sponsra ett cykelstall är inte bara marknadsföring – det är ett sätt att knyta ihop sport, resande och utbildning i en gemensam berättelse,” säger Torén till Perfect Weekend.

Hemlighetsmakeriet på EF får Spotify att framstå som en dagbok på Lunarstorm.

Så varför känner så få svenskar till EF? Spotify och Klarna är ständigt i rubrikerna, men EF tycks föredra skuggorna. Förklaringen är enkel: företaget har aldrig behövt offentligheten.

“Vi har aldrig varit ute efter rampljuset i Sverige. Vårt fokus har alltid varit på världen. Men jag tror det överraskar många när de inser att ett av världens största utbildningsföretag faktiskt har sina rötter i Lund,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.

Familjen Hult har kunnat tänka långsiktigt och agera globalt utan börsens krav. Det är också därför EF sällan figurerar i svensk affärspress. Ändå är det sannolikt ett av de största privata bolagen som någonsin kommit ur Sverige.

“Journalister älskar siffror. Men vi slipper kvartalsrapporter och kan lägga all den tiden på våra studenter och våra produkter. Det är en av styrkorna med att vara familjeägt,” säger Torén.

ANNONS

“Vi är stolta över våra svenska rötter. Men vi är lika mycket ett globalt bolag. Våra klassrum finns i Tokyo, Shanghai, Barcelona och New York – det är där EF lever varje dag,” fortsätter han.

Att jobba på EF: ena dagen Boston, nästa dag Bryssel, enligt Jacob Torén.

AI, hållbarhet och framtiden

När EF nu firar 60 år handlar mycket om framtiden. AI är redan en del av verksamheten. Med plattformar som Efekta och appen EF Hello integreras generativ AI i undervisningen.

“Vi ser AI som ett verktyg för att göra undervisningen mer personlig. En student kan öva uttal och få feedback i realtid, eller få ett skräddarsytt program beroende på sina mål. Men det viktigaste kommer alltid vara mötet mellan människor,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.

Samtidigt satsar EF på hållbarhet. Nio miljoner mangroveträd har planterats i Kenya, Madagaskar och Mocambique och fler initiativ är på gång. EF vill visa att man inte bara skickar folk på flygplan, utan också tar ansvar för planeten.

“Vi är fullt medvetna om att vårt största klimatavtryck handlar om resor. Därför vill vi vara en del av lösningen. Mangroveskogarna binder koldioxid och skyddar kuster, men det är också en symbol för att utbildning och natur går hand i hand,” säger Torén.

Bertils motto: varför sitta still när du kan skicka en miljon ungdomar på resa.

Jacobs resa – från startup till ett miljardbolag: EF

ANNONS

Vägen till EF gick inte spikrakt för Jacob Torén. Han började i den svenska startupvärlden långt innan han klev in i utbildningsjätten.

“Jag startade ett bolag i Sverige som hjälpte marknadsavdelningar att hantera allt sitt digitala material. Vi sålde till banker, växte snabbt och tog in investerare. Men de som ägde 51 procent försvann från en dag till nästa. Då stod vi där och fick börja om,” berättar han för Perfect Weekend.

Torén flyttade till Schweiz för att försöka rädda expansionen i Europa. Efter några turbulenta månader fick han kontakt med EF.

“När jag mötte EF kände jag direkt att här fanns en kultur och en produkt jag kunde stå för. Jag var 31 år när jag började, och det var ett enormt ansvar – men också en chans jag aldrig hade fått i något annat bolag,” säger han.

På EF fick han snabbt ansvar för att driva skolor i icke-engelsktalande länder.

“Det är väldigt få företag som ger unga människor möjligheten att ta det ansvaret. Man växer med uppgiften, och EF:s kultur bygger på att lita på människor,” säger Torén.

Efter nästan 20 år i bolaget tog han en paus när EF sålde sin verksamhet i Kina. Han flyttade hem till Sverige, men bara ett halvår senare ringde telefonen.

“Jag insåg att det var just de här tre sakerna som betydde allt för mig: en kultur jag trivdes i, ägare jag respekterade och en produkt jag kunde stå för. Då var det självklart att komma tillbaka,” säger han.

ANNONS

Jacob Torén bläddrar i Trustpilot som andra kollar Instagram. (Foto: Pressbild)

Kundnöjdhet – från Google reviews till Trustpilot

En av de största förändringarna i EF:s kultur de senaste åren är det hårda fokuset på kundnöjdhet. Förr byggde mycket på interna utvärderingar, men i dag är det öppna omdömen på nätet som gäller.

“Tidigare mätte vi inte på samma sätt. Nu läser jag själv alla reviews med lägsta betyg på Google och Trustpilot. Mina kollegor gör detsamma för sina skolor och marknader. Det är en del av kulturen att inget problem är för litet – vi ska lösa det snabbt,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.

Pandemin satte EF på prov. Studenter fick resa hem, värdfamiljer ändrades i sista stund och förtroendet sattes på spel.

“Vi fick bygga en ny teknisk plattform för att hantera feedback och klagomål snabbare. Nu ligger vi på under 48 timmar i svarstid, mot över 92 timmar tidigare. Jag är stolt över att vi kunnat höja vår net promoter score till rekordnivåer,” säger han.

Kundnöjdhet är i dag lika mycket strategi som marknadsföring. För EF har det blivit en fråga om överlevnad i en bransch där sociala medier kan avgöra ett företags rykte på en hel marknad över en helg.

Läs även: Så blev bussresor i Småland en global miljardaffär

Samma dröm i 100 länder: att förstå varandra, säger grundaren Bertil Hult. (Foto: TT)

ANNONS

Familjen Hult och generationsskiftet för språkresor

När grundaren Bertil Hult klev tillbaka tog sönerna över ansvaret. Philip Hult är i dag styrelseordförande och Edward “Eddie” Hult är vd. Det gör EF till ett av få svenska familjeföretag som vuxit till global jätte och samtidigt lyckats med ett generationsskifte.

“Det är en enorm styrka att EF fortfarande är familjeägt. Bertil är stolt över att hans barn inte bara tog över utan också växer med ansvaret. Jag har suttit i otaliga styrelsemöten med Bertil, Philip och Edward – de är extremt duktiga. De för företaget vidare på ett sätt som väldigt få klarar,” säger Jacob Torén till Perfect Weekend.

För Torén är familjeägandet både en trygghet och en motor.

“Familjeföretag behöver också växa, för familjen växer. Men det viktiga är att vi alltid kan tänka långsiktigt. Det är sällsynt i dag att hitta en kultur, en produkt och ägare man respekterar – EF har alla tre,” säger han.

Kanske världens största svenska företag som nästan ingen känner till. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide – EF på 60 sekunder

Grundat: 1965 i Lund av Bertil Hult (som Europeiska Ferieskolan)

Ägare: Hult-familjen

Omsättning: ca 8,5 miljarder USD (uppskattning)

Anställda: 52 000 globalt

Studenter: över 1 000 000 per år

Program: språkresor, akademiska utbildningar, kulturutbyten, onlinekurser

Samhällsinitiativ: Nobel Prize Museum, Hult Prize, EF SET/EPI, mangroveskogar

Jubileum: 60 år 2025 – firas världen över

Läs även: Här växer turismen snabbast i världen just nu

ANNONS