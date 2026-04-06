Det finns bekväma hemresor från Thailand. Och så finns det motsatsen. När stormen Dave drog in över västkusten förvandlades söndagen till en påminnelse om att flyget, trots all teknik och alla appar, fortfarande styrs av något så gammaldags som väder.
Stormen Dave slog ut flyget – passagerare fast i nattkaos
Ett charterplan från Phuket till Göteborg fick ge upp försöket att landa på Landvetter. I stället styrde piloten mot Köpenhamn. Där började nästa kapitel: det som resebolagen helst inte pratar om.
Passagerarna fick klara sig själva.
Landning i Danmark, kaos i Skåne
Klockan var runt tre på natten när planet landade på Kastrup. Där tog logistiken slut, berättar Expressen.
Resenärerna bokade egna tågbiljetter, men kom inte längre än till Ängelholm. Banarbete. Klassikern. Där stod de sedan – trötta, hungriga och lagom imponerade av researrangören.
”Det har varit riktigt kaotiskt”, som en passagerare uttryckte det. En formulering som i svensk reseprosa betyder: allt havererade.
Till slut dök bussar upp. Men då hade många redan hunnit ifrågasätta varför planet ens försökte landa i Göteborg från början.
TUI:s svar är det väntade: säkerheten först, kompensation sen.
Skräck i luften över Landvetter
Samtidigt utspelade sig en annan scen i samma luftrum.
Ett flyg från Gdansk, opererat av Wizz Air, gjorde flera försök att landa på Landvetter. Det gick sådär.
Två avbrutna landningar senare började verkligheten komma ikapp kabinen. Kraftig turbulens, passagerare som kräktes, och en person som behövde akut vård ombord, rapporterar Aftonbladet.
Planet styrde till slut om till Oslo. Där väntade buss hem. En resa som började i Polen och slutade i Norge, med Göteborg som en teoretisk idé.
”Sånt här ska inte kunna hända”, sa en passagerare. Det kan det visst.
Flyget möter verkligheten
Stormen Dave slog inte bara mot flyget. Tåg ställdes in, vägar stängdes, och tiotusentals hushåll blev utan el.
Men just flyget har en särskild plats i vår kollektiva självbild. Det ska fungera. Det ska vara smidigt. Det ska ta oss hem.
När det inte gör det, märks det direkt.
Och det här är egentligen inget undantag. Det är snarare ett smakprov på framtiden. Mer extremväder betyder fler omdirigeringar, fler inställda flyg och fler nätter på flygplatser där ingen riktigt har ansvar.
