Stormen Dave slog ut flyget – passagerare fast i nattkaos

Passagerarna fick klara sig själva.

Landning i Danmark, kaos i Skåne

Klockan var runt tre på natten när planet landade på Kastrup. Där tog logistiken slut, berättar Expressen.

Resenärerna bokade egna tågbiljetter, men kom inte längre än till Ängelholm. Banarbete. Klassikern. Där stod de sedan – trötta, hungriga och lagom imponerade av researrangören.

”Det har varit riktigt kaotiskt”, som en passagerare uttryckte det. En formulering som i svensk reseprosa betyder: allt havererade.

Till slut dök bussar upp. Men då hade många redan hunnit ifrågasätta varför planet ens försökte landa i Göteborg från början.

TUI:s svar är det väntade: säkerheten först, kompensation sen.

När turbulensen ökar märks det snabbt vilka flygbolag som flyger på marginalen. Foto: Armando Franca/TT