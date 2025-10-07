De flesta oroar sig för att bli bestulna på stranden. Men på Teneriffa var tjuven redan i bagageutrymmet. Spansk polis har avslöjat hur flygplatspersonal på öns största flygplats länsade resenärernas väskor – mitt under charterkaoset.
Stölder på svenska turistmetropolen – flygplatspersonal skyldig
Stal direkt i flygplanens lastrum
Det låter som en Netflix-serie med titeln Airport Bandits, men detta är verklighet. Spansk polis har avslöjat ett organiserat nätverk av tjuvar – anställda på Teneriffa Sur, flygplatsen där hundratusentals svenskar varje år landar för sol, sangria och skavsår i flipflops.
I december 2023 greps 14 personer misstänkta för att ha stulit värdesaker ur incheckade väskor. Under utredningen har ytterligare ett trettiotal personer pekats ut som medhjälpare. Enligt den spanska polisen Guardia Civil öppnade de misstänkta väskorna direkt i flygplanens lastrum, plockade ur smycken, klockor, elektronik och mobiltelefoner – och stängde sedan igen väskorna för att dölja spåren.
Ett sofistikerat nätverk
Det handlade inte om några småfifflare. Enligt Guardia Civil rörde det sig om ett välorganiserat nätverk som tros ha stulit värdesaker till ett värde av omkring två miljoner euro – motsvarande cirka 23 miljoner svenska kronor.
För att inte väcka misstankar fördröjde de ofta lastningen, vilket gav dem mer tid i lastrummen. Resultatet: resenärer som upptäckte först hemma att deras väskor hade blivit “lättare”.
Enligt lokala medier undersöker polisen även om stöldgodset sålts vidare via butiker i Santa Cruz de Tenerife.
Strejkhotet skakar Europas flygimperium – piloterna har fått nog
Det är oroligt i cockpit. Piloterna har röstat ja till strejk efter havererade förhandlingar om pensionsvillkor.
Svenskar bland de drabbade
Teneriffa Sur är huvudflygplats för internationella turister på Kanarieöarna. Hit flyger SAS, Norwegian, Ryanair och charterbolag som Ving och TUI – vilket gör det sannolikt att även nordiska resenärer drabbats.
“Jag fattade inte varför väskan luktade Chanel. Jag äger ingen Chanel,” skulle några kunna säga till sitt försäkringsbolag.
Så skyddar du dig mot bagagetjuvar
Om du trodde att bagagebandet var den farligaste platsen på flygplatsen är det dags att tänka om. Det är redan i planet du kan bli bestulen.
Perfect Weekend rekommenderar därför tre enkla knep:
- Filma väskan innan du checkar in. En snabb video kan vara din bästa försäkring.
- Packa smart. Lägg något pinsamt överst – tjuvar undviker trosor med Muminmotiv och svettiga träningskläder.
- Ha alltid värdesaker i handbagaget. Flygplansvinet är inte värt din Rolex.
Guardia Civils utredning pågår fortfarande. Fler gripanden kan bli aktuella, men redan nu är budskapet tydligt: Lämna inte lyxen i lastrummet.
Perfect Weekend Guide: Så reser du tryggare:
- Använd TSA-godkända lås.
- Lägg en AirTag i väskan – Apple är bättre på spårning än flygbolagen.
- Undvik att packa smycken, kontanter och elektronik i incheckat bagage.
Källa: Flysmart 24, AP News, Euronews, Canarian Weekly.
Källa: Flysmart 24, AP News, Euronews, Canarian Weekly.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
