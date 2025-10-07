Stölder på svenska turistmetropolen – flygplatspersonal skyldig

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Ett sofistikerat nätverk

Det handlade inte om några småfifflare. Enligt Guardia Civil rörde det sig om ett välorganiserat nätverk som tros ha stulit värdesaker till ett värde av omkring två miljoner euro – motsvarande cirka 23 miljoner svenska kronor.

För att inte väcka misstankar fördröjde de ofta lastningen, vilket gav dem mer tid i lastrummen. Resultatet: resenärer som upptäckte först hemma att deras väskor hade blivit “lättare”.

Enligt lokala medier undersöker polisen även om stöldgodset sålts vidare via butiker i Santa Cruz de Tenerife.

Svenskar bland de drabbade

Teneriffa Sur är huvudflygplats för internationella turister på Kanarieöarna. Hit flyger SAS, Norwegian, Ryanair och charterbolag som Ving och TUI – vilket gör det sannolikt att även nordiska resenärer drabbats.

“Jag fattade inte varför väskan luktade Chanel. Jag äger ingen Chanel,” skulle några kunna säga till sitt försäkringsbolag.

Så skyddar du dig mot bagagetjuvar

Om du trodde att bagagebandet var den farligaste platsen på flygplatsen är det dags att tänka om. Det är redan i planet du kan bli bestulen.

Stöldhärvan har fått många resenärer att tänka om kring vad de packar i incheckat bagage. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend rekommenderar därför tre enkla knep:

Filma väskan innan du checkar in. En snabb video kan vara din bästa försäkring. Packa smart. Lägg något pinsamt överst – tjuvar undviker trosor med Muminmotiv och svettiga träningskläder. Ha alltid värdesaker i handbagaget. Flygplansvinet är inte värt din Rolex.

Guardia Civils utredning pågår fortfarande. Fler gripanden kan bli aktuella, men redan nu är budskapet tydligt: Lämna inte lyxen i lastrummet.

Perfect Weekend Guide: Så reser du tryggare:

Använd TSA-godkända lås.

Lägg en AirTag i väskan – Apple är bättre på spårning än flygbolagen.

Undvik att packa smycken, kontanter och elektronik i incheckat bagage.

Källa: Flysmart 24, AP News, Euronews, Canarian Weekly.

