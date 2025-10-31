En växande grupp resenärer söker kalla kårar och möten med det övernaturliga när de åker på semester, och rädsla har blivit till en miljardindustri.
Skräckresor trendar: "Grät av rädsla – vill göra om det"
Fenomenet kallas paranormal turism – och enligt CNN har det vuxit till en miljardindustri. Och under Halloween är det högsäsong för skräcksökarna.
En av entusiasterna är Ashley Wiseman, sjuksköterska från Connecticut, som sedan 2012 jagat sin rädsla genom att lägga mer än 100 000 dollar på omkring 80 spökresor. Under en rundtur i Savannah, Georgia, beskriver hon hur hon såg ”en mörk, rasande energimassa” rusa mot henne.
“Jag är vetenskapligt lagd, men det skrämde mig så mycket att jag grät”, säger hon till CNN.
Betalar dyrt för rädsla
Wiseman är långt ifrån ensam. Paret David och Alysia Leonhardt från Minnesota har besökt över 30 hemsökta platser i USA, bland annat den ökända Farrar School i Iowa, där dörrar sägs skaka av sig själva. De spenderar omkring 5 000 dollar per år på sina spökjakter – inklusive specialutrustning för att mäta paranormala fenomen.
“När dörren började skaka tänkte jag: Om det här kan röra dörren, vad kan det göra med mig?” säger David Leonhardt till CNN.
Adrenalin och gemenskap
Sociologen Margee Kerr, författare till Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear, menar att fascinationen har biologiska rötter. Människor söker spänningen i sin rädsla, samma kroppsliga reaktion som vid berg-och-dalbanor – men i en mer personlig form.
“Vi älskar förväntan och jakten. Kombinationen av skrämmande och roligt är kraftfull”, säger hon.
För många handlar det dock om mer än bara rysningar. Företag som Strange Escapes arrangerar exklusiva resor till platser som The Stanley Hotel i Colorado – känd som inspiration till Stephen Kings The Shining. Deltagarna kommer för spökena, men stannar för gemenskapen.
“Jag hoppar inte fallskärm eller åker skidor utför berg, men jag jagar det övernaturliga. Det ger mig den största kicken”, säger Ashley Wiseman till CNN.
