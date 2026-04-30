Norwegian lovar fullt sommarprogram – trots dyrare bränsle

Enligt Norwegians vd, Geir Karlsen, genomförde lågprisflygbolaget nästan alla sina flygningar i juli, trots de stora utmaningar flygtrafiken i Europa haft.
Vd Geir Karlsen håller fast vid över 300 rutter inför högsäsongen.

Norwegian gör det motsatta mot flera konkurrenter. Medan SAS drar i nödbromsen på vissa rutter väljer lågprisbolaget att köra på. Budskapet från vd Geir Karlsen är rakt: sommarens flygprogram ligger fast.

Det handlar om över 300 rutter med flyg, med klassiska semesterlinjer till Spanien, Grekland, Frankrike, Italien och Turkiet. Inga överraskningar där – det är där svenskarna ligger som sardiner i juli.

Dyrare biljetter – men kunderna köper ändå

Bränslepriserna har stuckit iväg i spåren av konflikten i Mellanöstern. Norwegian har därför höjt biljettpriserna. Inget bolag gör det frivilligt, men alla gör det när de måste.

Och marknaden verkar acceptera läget. Bokningsläget inför sommaren beskrivs som starkt. Resenärerna muttrar, klickar “acceptera” och går vidare. Alternativet är att stanna hemma, och det alternativet säljer dåligt.

Dyrare jetbränsle pressar priserna uppåt – men planen lyfter ändå.

Ingen oro för bränslebrist

Trots rubriker om jetbränsle och geopolitik försöker Norwegian lugna sina kunder, rapporterar Fly Smart 24. Bolaget ser ingen risk för leveransproblem i sommar. Kontakterna med leverantörerna är täta och beskedet är att det ska flyta på.

Det är en viktig signal i ett läge där flygbranschen annars älskar att skylla på externa faktorer. Här säger man i princip: vi har koll.

Förlust – men bättre än väntat

Första kvartalet landar på minus 460 miljoner norska kronor före skatt, inklusive Widerøe. Det låter illa, men i flygbranschen är det nästan standard. Vintern är en transportsträcka mot sommaren.

Jämfört med i fjol är det ändå en förbättring. Då var förlusten betydligt större. Att förlora mindre pengar är, i den här branschen, ett steg i rätt riktning.

Sommarens semesterflyg blir ett stresstest för hela flygindustrin.

5,2 miljoner passagerare – och en sommar att vinna

Totalt flög 5,2 miljoner passagerare med koncernen under årets första tre månader. Majoriteten reste med Norwegian, resten med Widerøe.

Det stora testet kommer nu. Sommaren är flygbolagens VM-final. Norwegian har valt en offensiv taktik: flyg allt, höj priserna, hoppas att efterfrågan håller.

Hittills ser det ut som att resenärerna spelar med. Det brukar de göra när solen skiner någon annanstans.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

