Norwegian gör det motsatta mot flera konkurrenter. Medan SAS drar i nödbromsen på vissa rutter väljer lågprisbolaget att köra på. Budskapet från vd Geir Karlsen är rakt: sommarens flygprogram ligger fast.
Norwegian lovar fullt sommarprogram – trots dyrare bränsle
Det handlar om över 300 rutter med flyg, med klassiska semesterlinjer till Spanien, Grekland, Frankrike, Italien och Turkiet. Inga överraskningar där – det är där svenskarna ligger som sardiner i juli.
Dyrare biljetter – men kunderna köper ändå
Bränslepriserna har stuckit iväg i spåren av konflikten i Mellanöstern. Norwegian har därför höjt biljettpriserna. Inget bolag gör det frivilligt, men alla gör det när de måste.
Och marknaden verkar acceptera läget. Bokningsläget inför sommaren beskrivs som starkt. Resenärerna muttrar, klickar “acceptera” och går vidare. Alternativet är att stanna hemma, och det alternativet säljer dåligt.
EU: Vi har en reservplan om flygbränslet tar slut
Det finns en oro kring att flygbränslet ska ta slut i Europa. Det har fått EU-ministrar att titta på en reservplan ifall det scenariot slår in. Kriget i
Ingen oro för bränslebrist
Trots rubriker om jetbränsle och geopolitik försöker Norwegian lugna sina kunder, rapporterar Fly Smart 24. Bolaget ser ingen risk för leveransproblem i sommar. Kontakterna med leverantörerna är täta och beskedet är att det ska flyta på.
Det är en viktig signal i ett läge där flygbranschen annars älskar att skylla på externa faktorer. Här säger man i princip: vi har koll.
Förlust – men bättre än väntat
Första kvartalet landar på minus 460 miljoner norska kronor före skatt, inklusive Widerøe. Det låter illa, men i flygbranschen är det nästan standard. Vintern är en transportsträcka mot sommaren.
Jämfört med i fjol är det ändå en förbättring. Då var förlusten betydligt större. Att förlora mindre pengar är, i den här branschen, ett steg i rätt riktning.
Ryanair: ”Norwegian går i konkurs – SAS klarar sig”
Ryanair och vd Michael O´Leary tror Norwegian går i konkurs om oljepriserna förblir höga i sommar. Däremot är han inte orolig för SAS. Sedan USA gick till
5,2 miljoner passagerare – och en sommar att vinna
Totalt flög 5,2 miljoner passagerare med koncernen under årets första tre månader. Majoriteten reste med Norwegian, resten med Widerøe.
Det stora testet kommer nu. Sommaren är flygbolagens VM-final. Norwegian har valt en offensiv taktik: flyg allt, höj priserna, hoppas att efterfrågan håller.
Hittills ser det ut som att resenärerna spelar med. Det brukar de göra när solen skiner någon annanstans.
Norwegian lovade full refund – men gömde ett avgörande undantag
En man bokade en så kallad Low fare-biljett med det norska flygbolaget Norwegian från London till Oslo. I köpprocessen fick han det där löftet som får