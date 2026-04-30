Norwegian lovar fullt sommarprogram – trots dyrare bränsle

Ingen oro för bränslebrist

Trots rubriker om jetbränsle och geopolitik försöker Norwegian lugna sina kunder, rapporterar Fly Smart 24. Bolaget ser ingen risk för leveransproblem i sommar. Kontakterna med leverantörerna är täta och beskedet är att det ska flyta på.

Det är en viktig signal i ett läge där flygbranschen annars älskar att skylla på externa faktorer. Här säger man i princip: vi har koll.

Förlust – men bättre än väntat

Första kvartalet landar på minus 460 miljoner norska kronor före skatt, inklusive Widerøe. Det låter illa, men i flygbranschen är det nästan standard. Vintern är en transportsträcka mot sommaren.

Jämfört med i fjol är det ändå en förbättring. Då var förlusten betydligt större. Att förlora mindre pengar är, i den här branschen, ett steg i rätt riktning.

Sommarens semesterflyg blir ett stresstest för hela flygindustrin. (Foto: TT)

5,2 miljoner passagerare – och en sommar att vinna

Totalt flög 5,2 miljoner passagerare med koncernen under årets första tre månader. Majoriteten reste med Norwegian, resten med Widerøe.

Det stora testet kommer nu. Sommaren är flygbolagens VM-final. Norwegian har valt en offensiv taktik: flyg allt, höj priserna, hoppas att efterfrågan håller.

Hittills ser det ut som att resenärerna spelar med. Det brukar de göra när solen skiner någon annanstans.

