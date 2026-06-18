Solstol, paraplydrink och hotellfrukost. Glöm den gamla drömmen om en skön semester. En växande grupp resenärer lägger i stället sina semesterdagar på lopp genom öknar, vulkaner, glaciärer och bergskedjor där målet inte är avkoppling utan överlevnad.
Semestern som gör ont – nu betalar folk för att plåga sig själva
Den nya trenden kallas ”darecation” – en blandning av dare och vacation – och handlar om att komma hem med träningsvärk, blåsor och en historia som får kollegorna att tappa kaffekoppen, skriver BBC.
Packar du för mycket på semestern? Då gör du samma misstag som miljoner andra
Extra skor, ”ifall att”-kläder och teknikprylar som aldrig används på semestern. Många resenärer släpar runt halva garderoben genom Europas flygplatser,
Semestern som ett maratonlopp
Tidigare åkte människor till Medelhavet för att vila upp sig. Nu reser de till världens mest ogästvänliga platser för att pressa kroppen till bristningsgränsen.
Ett av de mest extrema exemplen är World’s Highest Marathon i Chile. Loppet startar på vulkanen Ojos del Salado, nästan 6 900 meter över havet.
Men det finns en detalj som gör loppet unikt.
Deltagarna måste först klättra i cirka elva timmar för att ens komma till startlinjen.
Temperaturen kan falla till minus 30 grader och vindarna nå över 100 kilometer i timmen. Av 16 anmälda löpare lyckades bara fem ta sig hela vägen till starten.
Från löprunda till livsprojekt
Fenomenet märks över hela världen.
Trail- och ultralopp växer explosionsartat. Arrangören UTMB, som anordnar några av världens mest kända bergslopp kring Mont Blanc-massivet, har gått från ett enda lopp till över 60 tävlingar världen över.
På bara några år har antalet deltagare ökat från omkring 50 000 till 170 000.
De flesta är inte elitidrottare.
De är vanliga människor med vanliga jobb som tränar före frukost, springer på helgerna och använder semestern för att se hur långt kroppen egentligen räcker.
Naturen har blivit det nya gymmet
En förklaring är att många tröttnat på löpband, gymkort och perfekta träningsappar.
I stället lockar naturen.
Berg, öknar och skogar erbjuder något som saknas i vardagen: osäkerhet.
När mobilen tappar täckning och pulsen stiger finns inte längre mycket utrymme för jobbmejl, sociala medier eller vardagsstress.
För många handlar dessa resor lika mycket om mental hälsa som fysisk prestation.
Så slipper du börja semesterresan med irritation
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Marocko, Alperna och Alaskas vildmark
Utbudet av extrema semesterupplevelser växer snabbt.
Klassikern är Marathon des Sables i Marocko, ett sex dagar långt ökenlopp genom Sahara där deltagarna springer över 25 mil med egen utrustning på ryggen.
I Europa lockar Ultra Trail du Mont Blanc, där löpare avverkar 171 kilometer genom Frankrike, Italien och Schweiz i ett enda lopp.
För den som tycker att det låter för lätt finns ännu märkligare alternativ.
Förra året arrangerades världens djupaste maraton i en svensk zinkgruva. I Alaska kan man delta i Iditarod Invitational, där deltagarna tar sig hundratals mil genom snö och arktisk vildmark.
Statussymbolen är inte längre hotellet
Förr visade man upp hotellsviten på Instagram.
Nu visar man upp blåslagna fötter, leriga löparskor och GPS-spår från en bergskam någonstans mellan civilisation och vansinne.
Det är kanske därför trenden växer så snabbt.
I en tid där alla kan boka samma hotell och ta samma semesterbilder blir det allt svårare att sticka ut.
Att springa genom Sahara eller bestiga en vulkan för att sedan springa ett maraton på toppen är betydligt svårare att kopiera.
Den nya lyxen verkar inte längre vara att göra så lite som möjligt på semestern.
Den nya lyxen är att överleva den.
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