Semestern som gör ont – nu betalar folk för att plåga sig själva

Från löprunda till livsprojekt

Fenomenet märks över hela världen.

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Trail- och ultralopp växer explosionsartat. Arrangören UTMB, som anordnar några av världens mest kända bergslopp kring Mont Blanc-massivet, har gått från ett enda lopp till över 60 tävlingar världen över.

På bara några år har antalet deltagare ökat från omkring 50 000 till 170 000.

De flesta är inte elitidrottare.

De är vanliga människor med vanliga jobb som tränar före frukost, springer på helgerna och använder semestern för att se hur långt kroppen egentligen räcker.

Trailrunning har blivit det nya golfandet för människor som tycker att fritid ska göra lite ont. (Foto: TT/AP)

Naturen har blivit det nya gymmet

En förklaring är att många tröttnat på löpband, gymkort och perfekta träningsappar.

I stället lockar naturen.

Berg, öknar och skogar erbjuder något som saknas i vardagen: osäkerhet.

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När mobilen tappar täckning och pulsen stiger finns inte längre mycket utrymme för jobbmejl, sociala medier eller vardagsstress.

För många handlar dessa resor lika mycket om mental hälsa som fysisk prestation.

Ultramaraton som Marathon des Sables i Marocko lockar allt fler som vill byta hotellbuffé mot fysisk och mental kamp. (Foto: TT/AP)

Marocko, Alperna och Alaskas vildmark

Utbudet av extrema semesterupplevelser växer snabbt.

Klassikern är Marathon des Sables i Marocko, ett sex dagar långt ökenlopp genom Sahara där deltagarna springer över 25 mil med egen utrustning på ryggen.

I Europa lockar Ultra Trail du Mont Blanc, där löpare avverkar 171 kilometer genom Frankrike, Italien och Schweiz i ett enda lopp.

För den som tycker att det låter för lätt finns ännu märkligare alternativ.

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Förra året arrangerades världens djupaste maraton i en svensk zinkgruva. I Alaska kan man delta i Iditarod Invitational, där deltagarna tar sig hundratals mil genom snö och arktisk vildmark.

Kroppen säger stopp. Hjärnan svarar ofta med ”bara några kilometer till”. (Foto: TT)

Statussymbolen är inte längre hotellet

Förr visade man upp hotellsviten på Instagram.

Nu visar man upp blåslagna fötter, leriga löparskor och GPS-spår från en bergskam någonstans mellan civilisation och vansinne.

Det är kanske därför trenden växer så snabbt.

I en tid där alla kan boka samma hotell och ta samma semesterbilder blir det allt svårare att sticka ut.

Att springa genom Sahara eller bestiga en vulkan för att sedan springa ett maraton på toppen är betydligt svårare att kopiera.

Den nya lyxen verkar inte längre vara att göra så lite som möjligt på semestern.

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Den nya lyxen är att överleva den.