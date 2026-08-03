Flygstrejk hos SAS

Privatekonomi

Svenskar kan få en chock – här är kontanter fortfarande ett måste

Svenskar är vana vid att blippa kortet för nästan allt. Men på många populära resmål kan den vanan snabbt ställa till problem. I stora delar av världen är kontanter fortfarande en självklar del av vardagen. Det gäller inte minst för taxi, dricks, marknader, turistskatter och mindre inköp. Det visar FOREX Kontantindex 2026, som har tagit …