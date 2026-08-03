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Resor

Flygstrejk hos SAS

Ett SAS-plan som tankas inför avfärd från Oslo. Arkivbild.
Ett SAS-plan som tankas inför avfärd från Oslo. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Förhandlingarna mellan SAS och kabinfacket på Fellesforbundet har brutit samman. Därmed har man utlyst en strejk som inleds nu på lördag, rapporterar ett flertal norska medier.

Förhandlingarna mellan SAS och kabinfacket på Fellesforbundet har brutit samman. Därmed har man utlyst en strejk som inleds nu på lördag, rapporterar ett flertal norska medier.

Omkring 500 fackanställda beräknas tas ut i strejken.

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