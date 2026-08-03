Flygstrejk hos SAS
Förhandlingarna mellan SAS och kabinfacket på Fellesforbundet har brutit samman. Därmed har man utlyst en strejk som inleds nu på lördag, rapporterar ett flertal norska medier.
Omkring 500 fackanställda beräknas tas ut i strejken.
Förhandlingarna mellan SAS och kabinfacket på Fellesforbundet har brutit samman. Därmed har man utlyst en strejk som inleds nu på lördag, rapporterar ett flertal norska medier.
Omkring 500 fackanställda beräknas tas ut i strejken.
Att ta bilen på Gotlandsfärjan har blivit en lyxsemester i sig. Det menar skådespelaren Stefan Sauk, som i ett viralt Instagram-klipp går till frontalangrepp mot färjepriserna. Nu tvingas Destination Gotland försvara sin prissättning – och debatten om Sveriges dyraste båtbiljett är i full gång. Det är inte första gången gotlänningar och semesterfirare muttrar över färjepriserna. …
Svenskar är vana vid att blippa kortet för nästan allt. Men på många populära resmål kan den vanan snabbt ställa till problem. I stora delar av världen är kontanter fortfarande en självklar del av vardagen. Det gäller inte minst för taxi, dricks, marknader, turistskatter och mindre inköp. Det visar FOREX Kontantindex 2026, som har tagit …
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling testar en charterresa med Sunweb till Zakynthos. Företaget vill slå sig in bland de stora svenska researrangörerna – utan att äga vare sig hotell eller flygplan. Få företeelser har dömts ut så många gånger som charterresan. Förklaringen är kanske Sällskapsresan, en av Sveriges mest sedda filmer, som för evigt har …
Sugen på en billig solsemester? Då kan Portugal vara något för dig. Algarve toppar årets lista över Europas mest prisvärda badorter – och slår både Spanien, Turkiet och Bulgarien. Det är lätt att stirra sig blind på flygbiljetten och hotellpriset. Men på plats tillkommer allt från restaurangbesök och dryck till solkräm och barnens småköp. Därför …
Glöm solstolen och hotellbuffén. När svenskarna får välja sina drömresor lockar ruinstäder, pyramider och världsberömda byggnadsverk. Allra högst står fortfarande Machu Picchu i Peru. Den mytomspunna inkastaden Machu Picchu fortsätter att vara svenskarnas främsta drömsevärdhet, enligt resebyrån Tickets senaste undersökning. På andra plats kommer pyramiderna i Egypten, följda av Kinesiska muren. Gemensamt för platserna i …