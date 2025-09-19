White Lotus checkar in i världens största turistland – men lyckas de fånga kulturen?

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Engelskan flyter bättre än du tror

Gamla skämt om fransmän som vägrar tala engelska borde få vila i samma arkiv som VHS. Nästan hälften av alla unga fransmän pratar engelska och inte sällan med slang från TikTok. Att i fjärde säsongen låta amerikanska gäster mötas av fransmän som citerar Drake vore mer realistiskt än ännu en mimande mime.

Kunden har fel – och det är bra för White Lotus

Beställ en beurre blanc utan smör och du riskerar att bli portad från Bretagne. I Frankrike är det kocken, bagaren eller osthandlaren som bestämmer. Och vet du vad – det funkar. Tänk dig en scen där en amerikan vill klämma på persikorna på marknaden i Nice och får handen bortknuffad av försäljaren som sedan väljer ut den perfekta frukten. Non är inte snobbism, det är service på franska.

Stil utan loggor i världens största turistland

Om White vill undvika Emily in Paris-fällan bör garderoben på hotellet vara diskret. Inga beretter, inga Chanelkostymer med loggor stora som motorvägsskyltar. En raffiakasse från Celine på stranden i Saint-Jean-Cap-Ferrat säger mer än tusen Louis Vuitton-monogram.

ANNONS

Ciggen dör – men vapen lever

Scenerna med cigaretter på varje terrass riskerar att kännas daterade. Bara en fjärdedel av fransmännen röker dagligen idag. Men e-ciggen, gärna med crème brûlée-doft, är överallt. Perfekt för en komisk subplot med en amerikansk gäst som tror att poolen ligger i dimma.

Jennifer Coolidge, vann en Emmy för bästa biroll i dramakomedin “The White Lotus”. (Bild: TT)

Äktenskap på franskt vis

Det blir knappast White Lotus utan sex och skandaler. Här kan Frankrike faktiskt leverera på riktigt. Bara hälften av fransmännen tycker att otrohet är moraliskt förkastligt. Lägg till swingersklubbar i både Paris och landsbygd och man kan nästan höra manusförfattarna gnugga händerna. Att förlägga en episod i en chalet i Megève under en snöstorm känns närmast självklart.

Läs även: Här växer turismen snabbast i världen just nu

Slutsats om White Lotus och världens största turistland

Frankrike är fullt av lockande kulisser – men faran är att serien reducerar landet till ett vykort med croissanter och Chanel. Om Mike White istället vågar visa non-mentaliteten, den subtila stilen och kärleken till experterna, ja då kan fjärde säsongen bli mer än ännu en amerikansk semester i Europa.

Perfect Weekend Guide – Här kan White Lotus landa i världens största turistland

ANNONS

Croissant till frukost, Eiffeltornet till lunch – Frankrike behöver ingen meny. Foto: Canva

Paris – staden som aldrig får nog av sig själv

Om serien tar in på George V blir det champagnefrukostar, Dior-shopping och sena nätter på L’Arc. Men vi hoppas också på scener vid marknaden på Rue Cler och att någon av gästerna får nobben av en arrogant fromager när de ber om cheddar.

Rivieran – Côte d’Azur som kuliss

Grand Hôtel du Cap Ferrat är som gjort för slow-motionbilder på infinitypooler och jetsetare med solhatt. Här kan man vänta sig strandscener i Saint-Jean-Cap-Ferrat, middagar i Nice och diskreta kärleksaffärer på båtar i Villefranche.

Arles är Frankrikes mest hajpade konststad.

Arles – konstnärernas franska högborg

Arles är Frankrikes mest hajpade konststad just nu, med både Fondation Vincent van Gogh och Frank Gehrys futuristiska Luma-torn. Här kan vi se White Lotus-gäster som tror att de hamnat i en hipsterversion av Provence, komplett med naturvin, performancekonst och instagrammare som slåss om bästa ljuset vid en ruin.

Läs även: Turisterna sviker USA – men affärsresenärerna räddar statistiken

ANNONS