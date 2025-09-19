Efter Hawaii, Sicilien och Thailand sägs nu The White Lotus landa i Brieostens hemland. Logiskt – Frankrike är ju världens största turistland, med över 100 miljoner besökare per år. Frågan är bara – blir det ännu en rundtur i klichéernas land eller vågar Mike White och hans team ge oss ett Frankrike bortom croissanter och snofsiga baskrar.
White Lotus checkar in i världens största turistland – men lyckas de fånga kulturen?
Fransmännen är inte otrevliga
Att hoppa på myten om den buttre servitören är lika billigt som att beställa vin blanc och tro att man får en flaska Puligny-Montrachet. I själva verket är det en artighetsdans: säger du inte bonjour innan du beställer kaffe, ja då får du en blick som kan frysa avokadon. Men det är inte ohövlighet – det är reciprocitet, rapporterar BBC oroligt.
Engelskan flyter bättre än du tror
Gamla skämt om fransmän som vägrar tala engelska borde få vila i samma arkiv som VHS. Nästan hälften av alla unga fransmän pratar engelska och inte sällan med slang från TikTok. Att i fjärde säsongen låta amerikanska gäster mötas av fransmän som citerar Drake vore mer realistiskt än ännu en mimande mime.
Kunden har fel – och det är bra för White Lotus
Beställ en beurre blanc utan smör och du riskerar att bli portad från Bretagne. I Frankrike är det kocken, bagaren eller osthandlaren som bestämmer. Och vet du vad – det funkar. Tänk dig en scen där en amerikan vill klämma på persikorna på marknaden i Nice och får handen bortknuffad av försäljaren som sedan väljer ut den perfekta frukten. Non är inte snobbism, det är service på franska.
Stil utan loggor i världens största turistland
Om White vill undvika Emily in Paris-fällan bör garderoben på hotellet vara diskret. Inga beretter, inga Chanelkostymer med loggor stora som motorvägsskyltar. En raffiakasse från Celine på stranden i Saint-Jean-Cap-Ferrat säger mer än tusen Louis Vuitton-monogram.
Ciggen dör – men vapen lever
Scenerna med cigaretter på varje terrass riskerar att kännas daterade. Bara en fjärdedel av fransmännen röker dagligen idag. Men e-ciggen, gärna med crème brûlée-doft, är överallt. Perfekt för en komisk subplot med en amerikansk gäst som tror att poolen ligger i dimma.
Äktenskap på franskt vis
Det blir knappast White Lotus utan sex och skandaler. Här kan Frankrike faktiskt leverera på riktigt. Bara hälften av fransmännen tycker att otrohet är moraliskt förkastligt. Lägg till swingersklubbar i både Paris och landsbygd och man kan nästan höra manusförfattarna gnugga händerna. Att förlägga en episod i en chalet i Megève under en snöstorm känns närmast självklart.
Läs även: Här växer turismen snabbast i världen just nu
Slutsats om White Lotus och världens största turistland
Frankrike är fullt av lockande kulisser – men faran är att serien reducerar landet till ett vykort med croissanter och Chanel. Om Mike White istället vågar visa non-mentaliteten, den subtila stilen och kärleken till experterna, ja då kan fjärde säsongen bli mer än ännu en amerikansk semester i Europa.
Perfect Weekend Guide – Här kan White Lotus landa i världens största turistland
Paris – staden som aldrig får nog av sig själv
Om serien tar in på George V blir det champagnefrukostar, Dior-shopping och sena nätter på L’Arc. Men vi hoppas också på scener vid marknaden på Rue Cler och att någon av gästerna får nobben av en arrogant fromager när de ber om cheddar.
Rivieran – Côte d’Azur som kuliss
Grand Hôtel du Cap Ferrat är som gjort för slow-motionbilder på infinitypooler och jetsetare med solhatt. Här kan man vänta sig strandscener i Saint-Jean-Cap-Ferrat, middagar i Nice och diskreta kärleksaffärer på båtar i Villefranche.
Arles – konstnärernas franska högborg
Arles är Frankrikes mest hajpade konststad just nu, med både Fondation Vincent van Gogh och Frank Gehrys futuristiska Luma-torn. Här kan vi se White Lotus-gäster som tror att de hamnat i en hipsterversion av Provence, komplett med naturvin, performancekonst och instagrammare som slåss om bästa ljuset vid en ruin.
Läs även: Turisterna sviker USA – men affärsresenärerna räddar statistiken
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
