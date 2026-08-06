Att vara pilot har länge varit ett av världens mest prestigefyllda yrken. Men enligt 262 piloter behandlade Ryanair dem mer som gigjobbare än som traditionellt anställda. Nu hamnar konflikten i domstol – och utgången kan förändra hela den europeiska flygbranschen.
Ryanair anklagas för att ha gjort piloter till flygbranschens Foodorabud
Uniform – men inte rättigheter
Du bär företagets uniform. Du flyger företagets flygplan. Du följer företagets scheman och chefer.
Ändå är du, enligt kontraktet, inte anställd.
Det är kärnan i den grupptalan som 262 nuvarande och tidigare Ryanairpiloter nu har lämnat in i High Court i London. De hävdar att de formellt kallades egenföretagare via bemanningsbolag, men i praktiken arbetade som vanliga anställda – utan samma rätt till semester, pension och andra förmåner, rapporterar Flygtorget.
Det är en modell som många jämför med gigekonomin.
Från cykelbud till cockpit
När Foodora, Uber Eats och andra plattformsföretag växte fram blev en av de stora konflikterna om buden verkligen var egenföretagare eller anställda.
Nu har samma fråga nått cockpit.
Skillnaden är att den här gången handlar det inte om leveranser av hamburgare, utan om passagerarflyg med hundratals människor ombord.
Kritiker menar att Ryanair har försökt göra med piloter vad gigbolagen gjorde med sina bud: kalla dem egenföretagare trots att företaget styrde hur, när och var arbetet skulle utföras.
Ryanair-pilot larmade om trött besättning – fick sparken
En Ryanair-kapten har fått sparken efter att ha utnyttjat en befogenhet i EU:s flygsäkerhetsregler för att ge sin besättning längre vila. Nu varnar
En pilot öppnade dörren
Bakgrunden är ett tidigare mål där piloten Jason Lutz tog strid mot Ryanair, skriver Daily Mail.
Trots att hans kontrakt beskrev honom som egenföretagare ansåg domstolen att verkligheten såg annorlunda ut. Han flög enbart för Ryanair, bar bolagets uniform och arbetade enligt dess instruktioner.
Domstolen slog därför fast att han skulle betraktas som arbetstagare och hade rätt till bland annat betald semester.
Den domen har nu blivit grunden för den betydligt större grupptalan.
Kan bli dyrt
Piloterna kräver nu retroaktiv semesterlön, pensionsavsättningar och andra anställningsförmåner. Hur stort det sammanlagda kravet är har inte offentliggjorts, men det kan handla om mycket stora belopp.
Samtidigt handlar processen om mer än pengar.
Om domstolen återigen slår fast att kontrakten inte speglar verkligheten kan många flygbolag behöva se över hur de anlitar piloter. Det skulle kunna bli ett av de största bakslagen för den affärsmodell som hjälpt lågprisflyget att pressa biljettpriserna under flera decennier.
Här är tåget snabbare än flyget – trots att planet lyfter
Alla älskar direktflyg. Ju fler linjer en flygplats har, desto bättre brukar vi säga. Men det finns ett undantag. På flera av Europas mest trafikerade