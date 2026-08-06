Ryanair anklagas för att ha gjort piloter till flygbranschens Foodorabud

Från cykelbud till cockpit

När Foodora, Uber Eats och andra plattformsföretag växte fram blev en av de stora konflikterna om buden verkligen var egenföretagare eller anställda.

Nu har samma fråga nått cockpit.

Skillnaden är att den här gången handlar det inte om leveranser av hamburgare, utan om passagerarflyg med hundratals människor ombord.

Kritiker menar att Ryanair har försökt göra med piloter vad gigbolagen gjorde med sina bud: kalla dem egenföretagare trots att företaget styrde hur, när och var arbetet skulle utföras.

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En pilot öppnade dörren

Bakgrunden är ett tidigare mål där piloten Jason Lutz tog strid mot Ryanair, skriver Daily Mail.

Trots att hans kontrakt beskrev honom som egenföretagare ansåg domstolen att verkligheten såg annorlunda ut. Han flög enbart för Ryanair, bar bolagets uniform och arbetade enligt dess instruktioner.

Domstolen slog därför fast att han skulle betraktas som arbetstagare och hade rätt till bland annat betald semester.

Den domen har nu blivit grunden för den betydligt större grupptalan.

Kan bli dyrt

Piloterna kräver nu retroaktiv semesterlön, pensionsavsättningar och andra anställningsförmåner. Hur stort det sammanlagda kravet är har inte offentliggjorts, men det kan handla om mycket stora belopp.

Samtidigt handlar processen om mer än pengar.

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Om domstolen återigen slår fast att kontrakten inte speglar verkligheten kan många flygbolag behöva se över hur de anlitar piloter. Det skulle kunna bli ett av de största bakslagen för den affärsmodell som hjälpt lågprisflyget att pressa biljettpriserna under flera decennier.