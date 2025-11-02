Restips: Förtrollande franska byn Annecy är Alpernas Venedig

Längs sjön slingrar sig kanaler mellan pastellfärgade hus och stenbroar från medeltiden. Det är inte svårt att förstå varför staden fått smeknamnet Alpernas Venedig. Med sitt slott på en liten ö och kullerstensgator som verkar konstruerade för att hjälpa en att släppa stressen och låta axlarna sjunka, känns Annecy som en plats som glömt att tiden existerar.

Restips: Släpp stressen och njut av att vandra bland Annecys vackra kanaler. Foto: Syced via Wikimedia Commons

”De alpina omgivningarna i kombination med de många kanalerna som flyter ut ur sjön ger en särskild charm du inte finner någon annanstans i Frankrike,” säger Jürgen Kursawe, reseledare på EF Go Ahead Tours, i en artikel i Business Insider.

Rikt kulturliv som aldrig tar semester

Annecy är beläget i Haute-Savoie, nära den schweiziska gränsen. Hit kommer vintersportare för att åka skidor i Le Semnoz, La Clusaz, Le Grand Bornand eller Chamonix.

Men staden är lika levande när snön smälter. På sommaren fylls sjön av segelbåtar, roddare och vattenskidåkare. I bergen ovanför svävar färgglada skärmar från paraglidare, medan cyklister trampar runt sjöns välskötta leder.

Vill du addera adrenalin på semestern finns möjlighet för även detta i Annecy. Prova paraglide över sjön kanske? Foto: Protokitoy via Wikimedia Commons

Kulturen är lika rik som naturen. I mars arrangeras en venetiansk karneval där maskerade gestalter vandrar genom gränderna, som en blinkning till stadens italienska dubbelgångare.

I juni lockar Annecys internationella animationsfestival (världens största i sitt slag) konstnärer och filmfantaster från hela världen. Augusti bjuder på Fête du Lac, en spektakulär fyrverkerishow över vattnet till minne av att Savojen införlivades i Frankrike 1860.

Hösten innebär folkfesten Retour des Alpages, då boskapen återvänder från sommarbetet i bergen. Kor och getter klapprar genom stan till tonerna av folkmusik och doften av lokala delikatesser sprider sig i gränderna. Och i november börjar julmarknaden, som sägs vara en av Frankrikes mest stämningsfulla.

”Det händer alltid något. Konserter, marknader, föreställningar, du har inte tråkigt i Annecy”, säger Kursawe till Business Insider.