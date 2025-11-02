Dagensps.se
Restips: Förtrollande franska byn Annecy är Alpernas Venedig

Om du uppskattar små städer som hämtade ur en Disney-film, promenader, friluftsliv, frisk alpluft och god mat, då är Annecy den perfekta destinationen för dig. Foto: Dmitry A. Mottl via Wikimedia Commons
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 02 nov. 2025

Vid foten av de franska Alperna, där bergstopparna speglar sig i ett vatten som tycks målat av självaste himlen, ligger Annecy. En stad så förtrollande att Paul Cézanne målade dess sjö i konstverket Lac d’Annecy redan 1896.

Längs sjön slingrar sig kanaler mellan pastellfärgade hus och stenbroar från medeltiden. Det är inte svårt att förstå varför staden fått smeknamnet Alpernas Venedig. Med sitt slott på en liten ö och kullerstensgator som verkar konstruerade för att hjälpa en att släppa stressen och låta axlarna sjunka, känns Annecy som en plats som glömt att tiden existerar.

Restips: Släpp stressen och njut av att vandra bland Annecys vackra kanaler. Foto: Syced via Wikimedia Commons

”De alpina omgivningarna i kombination med de många kanalerna som flyter ut ur sjön ger en särskild charm du inte finner någon annanstans i Frankrike,” säger Jürgen Kursawe, reseledare på EF Go Ahead Tours, i en artikel i Business Insider.

Rikt kulturliv som aldrig tar semester

Annecy är beläget i Haute-Savoie, nära den schweiziska gränsen. Hit kommer vintersportare för att åka skidor i Le Semnoz, La Clusaz, Le Grand Bornand eller Chamonix.

Men staden är lika levande när snön smälter. På sommaren fylls sjön av segelbåtar, roddare och vattenskidåkare. I bergen ovanför svävar färgglada skärmar från paraglidare, medan cyklister trampar runt sjöns välskötta leder.

Vill du addera adrenalin på semestern finns möjlighet för även detta i Annecy. Prova paraglide över sjön kanske? Foto: Protokitoy via Wikimedia Commons

Kulturen är lika rik som naturen. I mars arrangeras en venetiansk karneval där maskerade gestalter vandrar genom gränderna, som en blinkning till stadens italienska dubbelgångare.

I juni lockar Annecys internationella animationsfestival (världens största i sitt slag) konstnärer och filmfantaster från hela världen. Augusti bjuder på Fête du Lac, en spektakulär fyrverkerishow över vattnet till minne av att Savojen införlivades i Frankrike 1860.

Hösten innebär folkfesten Retour des Alpages, då boskapen återvänder från sommarbetet i bergen. Kor och getter klapprar genom stan till tonerna av folkmusik och doften av lokala delikatesser sprider sig i gränderna. Och i november börjar julmarknaden, som sägs vara en av Frankrikes mest stämningsfulla.

”Det händer alltid något. Konserter, marknader, föreställningar, du har inte tråkigt i Annecy”, säger Kursawe till Business Insider.

Inspiration till Disneys Törnrosa

Den som vandrar upp mot Château de Menthon-Saint-Bernard möts av en sagolik vy. Slottet, som tros ha inspirerat Disneys Törnrosa, har varit i samma familjs ägo i nära tusen år.

Det är lätt att förstå att vyerna i Annecy gett inspiration till sagor. Foto: Krzysztof Golik samt Dmitry A. Mottl via Wikimedia Commons

I stadens hjärta ligger Palais de l’Île, ett 1100-talspalats som fungerat både som domstol och fängelse. I dag är det ett museum och ett av de mest fotograferade motiven i hela Frankrike, särskilt om kvällen när det är vackert upplyst.

För den äventyrlige väntar Gorges du Fier, en dramatisk ravin där en gångbro klänger sig fast längs klippväggen ovanför den forsande floden. Kanske inget för den höjdrädda, men sannolikt en oförglömlig upplevelse.

En smak av Savojen

Savojens kök är robust och elegant på samma gång, perfekt som återhämtning efter en dag ute i Alpernas friska luft. Missa inte tartiflette, en gratäng av potatis, lök, bacon, grädde och den lokala osten reblochon.

Restaurangerna Le Freti och Salle des Gardes serverar rätten med precision och själ. För en enklare lunch rekommenderas Quai No 10 och deras galettes, eller Les Caprices d’Émilie för vad lokalborna kallar stadens bästa baguettesmörgås. Och glassen på Glacier des Alpes? Enligt Annecyborna finns det inget bättre sätt att avsluta dagen på skriver Business Insider.

Vandra vid Annecysjön och återhämta dig från alla frisk med en traditionell tartiflette. luft Foto: Fvtvr3r via Wikimedia Commons

Sov som en kung i Belle Époque-glans

Vid sjöns kant tronar Impérial Palace, ett hotell med så mycket Belle Époque-glans att man nästan väntar sig att möta Winston Churchill i korridoren. Här finns både spa, kasino och utsikt från balkongen som gör att man plötsligt glömmer sin mejlkorg.

För den som föredrar boutique-charm erbjuder Le Pélican elegans med modern touch, medan Allobroges Park ger ett mer diskret men välbeläget alternativ.

Som Kursawe sammanfattar det: ”Om du uppskattar små städer, promenader, lite friluftsliv och god mat, då är Annecy platsen för dig.”

Fakta Perfect Weekend: Annecy

Annecy nämns första gången på 1100-talet och blev snabbt ett regionalt maktcentrum tack vare sitt strategiska läge mellan Genève och de franska Alperna. Under 1500-talet var staden centrum för den katolska motreformationen och än idag märks dess religiösa arv i de många kyrkorna och klostren

Topp 3 Annecy – Det får du inte missa:

  1. Palais de l’Île: Annecys ikoniska landmärke mitt i kanalen.
  2. Château de Menthon-Saint-Bernard: Slottet som inspirerade Disney.
  3. Fête du Lac: Augustis fyrverkerishow över sjön, en upplevelse i världsklass.

Källa: Business Insider, ‘The Venice of the Alps’: Inside France’s little-known medieval village that’s filled with canals, oktober 2025

Läs mer: Glöm Thailand – det är hit du ska åka på semestern i Asien Dagens PS

FrankrikeHistoriaresor
Sandra Sahlén
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
