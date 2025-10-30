Thailand må vara svenskarnas älsklingsland på semestern i Asien sedan millennieskiftet, men nu är det dags att byta riktning på resväskan. Asiens hetaste destination just nu stavas Vietnam. Landet som länge betraktats som lillebror i regionen har på kort tid gått från ryggsäckarnas sista stopp till förstavalet för nyfikna resenärer.
Glöm Thailand – det är hit du ska åka på semestern i Asien
Mest läst i kategorin
Pamukkale – där jorden tycks polera sitt samvete
Det finns platser där naturen verkar ha tagit i lite för mycket, som om den försökt bevisa sin egen estetik. Pamukkale i sydvästra Turkiet är en sådan plats. Ett landskap så vitt att det nästan känns som en överexponerad tanke, ett geologiskt misstag som råkat bli vackert. Här har jorden i tusentals år låtit kalkmättat …
Världens bästa resmål: hit ska du resa 2026
Enligt National Geographic är det dags att börja planera nästa semester. Magasinet har släppt sin årliga lista över världens bästa resmål 2026. Årets 25 utvalda destinationer spänner från kinesiska muren till amerikansk rostbälte-romantik. Här är några höjdpunkter för dig som redan tröttnat på sommarens badklippor och vill ha något att drömma om när mörkret faller. …
Snickare från Småland bakom Stockholms nya lyxspa
När andra drömmer om att renovera badrummet bygger Torbjörn Blomqvist ett lyxspa för 50 miljoner kronor. På Lidingö reser sig just nu Stockholms mest exklusiva wellnessanläggning – där sekelskiftets svenska romantik möter romerska bad och italiensk marmor. Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har träffat Sveriges mest egensinniga snickare vi menar förstås slottsherre. Från snickare i …
Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet
Höstlovet är här och svenskarnas resvanor är lika stabila som vädret är grått. När barnen får ledigt packar vi väskan, tar första bästa flyg till kontinenten – och drar till våra gamla favoriter. Enligt Ticket har bokningarna ökat med hela 62 procent jämfört med i fjol. Höstlovet – svenskarnas flykt från vardagen Det är något …
Så blev business class tyst lyx – champagne är ute, ull och harmoni är inne
Det nya sättet att resa business class handlar inte längre om kaviar, bubbel eller flygplan med dusch. 2025 års hetaste trend stavas ”quiet luxury” – den lågmälda elegansen som gör att du snarare känner dig som hemma i en skandinavisk designvilla än i ett flygplan på 35 000 fots höjd. Från status till stillhet Cathay …
Enligt Vietnams turistmyndighet ökade antalet internationella besökare med nästan fyrtio procent i fjol. Prognosen för 2025 pekar på nytt rekord. Det är inte svårt att förstå varför.
Från munk till digital nomad
Författaren och filmmanusförfattaren Harald Rosenlöw Eeg reste till Vietnam första gången 1993, som nyfiken religionsstudent. Han blev kvar som munk. Ja, du läste rätt – munk. Sedan dess har han återvänt runt tjugo gånger.
“Det är totalupplevelsen – känslan av att vara i Vietnam, som är så speciell”, säger Harald till ABC-nytt.
På hans tid var det bufflar på flygplatsen och snokiga poliser vid varje tempelport. I dag möts du av skyskrapor, espressobarer och elskotrar. Men fortfarande med samma vänliga leenden och ett kök som får Pad Thai att kännas som snabbmat.
Från Damien till Dior: när konsten blev lyxens catwalk
På Frieze London och Art Basel Paris har konsten fått konkurrens – av väskor, vintage och VIP-lounger. När miljardärerna samlas under glas och neon är det
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Från grusväg till skyskrapor
Den som reser till Vietnam i dag får uppleva ett land i full galopp. Da Nang, som en gång var en sömnig kuststad, har förvandlats till ett mini-Dubai med neonljus, nattmarknader och femstjärniga hotell längs milslånga stränder. Phu Quoc-ön har gått från ko-flygplats till exklusiva resortparadis.
Men det som gör Vietnam unikt är kontrasten. Två kvarter från en blinkande boulevard kan du plötsligt stå bland risfält, tysta tempel och munkar i saffransgult. Det moderna och det tidlösa går sida vid sida – bokstavligen.
Res långt – res länge
Vietnam är smalt som en baguette men över 160 mil långt. Här är det tåg som gäller. Den legendariska linjen “Reunification Express” tar dig från Hanoi i norr till Ho Chi Minh City i söder på ett par dygn. Det är en resa genom historia, landskap och matvanor – pho i norr, banh mi i mitten och starka curries i söder.
Att åka tåg i Vietnam är lite som att läsa en roman av Graham Greene: långsamt, vackert och ibland något för surrealistiskt. Du som gillar att skrolla på SJ-appen i väntan på förseningar kommer älska denna upplevelse.
Billigt, tryggt och kul
För svenska resenärer är Vietnam en jackpot. En middag med tre rätter, två drinkar och utsikt över Saigons skyline kostar mindre än ett glas vin på Stureplan. Enligt Forex är Ho Chi Minh City världens femte billigaste storstad att semestra i.
Samtidigt är landet ovanligt tryggt. “Jag har aldrig upplevt kriminalitet i Vietnam”, säger Harald. “Det är bra folk, fin natur och väldigt god mat.”
Efter VanMoofs konkurs: Här är elcyklarnas Tesla
Efter VanMoofs spektakulära konkurs 2023 trodde många att boomen med coola elcyklar hade punkterats för gott.
Men perfekt för solsemester? Nja.
Här ska vi vara ärliga. Vill du ligga still i två veckor på en strand och lyssna på P3 Dokumentär – åk till Thailand. Vietnams stränder är vackra men vädret nyckfullt och vågorna ibland för vilda. Hit reser man för upplevelser, kultur, mat och människor. Inte för att smälta glass i skuggan.
Därför älskar svenskar Vietnam
Det är enkelheten. Leendena. De små plaststolarna vid gatuköken. Känslan av att fortfarande vara lite före charterfolket. Och kanske, att man får känna sig som upptäcktsresande igen – utan att behöva åka längre än tolv timmar bort.
Perfect Weekend Guide: Vietnam, den bästa semestern i Asien
- Måste upplevas: Hoi An (lyktor och historia), Ha Long Bay (världsarv och kalkstensdrama), Hanoi (kultur och kaos) och Saigon (cocktails och shopping).
- Bästa restid: November till mars, innan värmen blir bastu.
- Prisnivå: Billigare än Thailand, särskilt för mat och hotell.
- Tips: Boka tågbiljetter i tid – vietnameser reser gärna själva.
- Varning: Trafiken är galen, men ingen blir arg.
Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Sexhjuligt lyxmonster – och mikroskopisk city-suv
Lexus tar ett djupt andetag och visar en vild sexhjulig familjebuss. Samtidigt krymper lyxen till en minimal självkörande pod. Lexus ritar om kartan för lyxbilar genom att avskaffa den traditionella sedan-formen. Märkets flaggskepp LS har genomgått en total omvandling och presenterats som både en futuristisk sexhjulig familjebuss, en suv-coupé – och en minimal, självkörande city-pod. …
Afterwork – priset för att inte delta
Om du aldrig hänger med på afterwork kan dina kollegor uppleva det som att du markerar ett avståndstagande. Häng därför gärna med ibland, en kort stund i alla fall, tipsar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare. Frågeställningen: "Jag har en fråga. Måste gå med kollegorna på afterwork? De hänger ofta i olika barer tillsammans efter jobbet. …
Så avgörs din framtida pension redan nu – av AI
Svenska jätteaktörer som de allmänna pensionsfonderna, AMF och Swedbank Robur har gått ner sig djupt i AI-träsket. Om bubblan spricker kommer det drabba miljoner svenskars framtida pension. Appleaktien har stigit och nu är bolaget värt över 4 000 miljarder dollar, och Nvidia är värt över 5 000 miljarder dollar. De sju största teknikaktierna i USA …
Fler gripna för Louvren-kuppen – inga spår efter juvelerna
På onsdagskvällen greps ytterligare fem personer som misstänkta i utredningen av juvel- och smyckesrånet mot Louvren i Paris. Tidigt på morgonen den 19 oktober bröt sig tjuvar in i det berömda, franska konstmuseet och kom över ett halsband med smaragder och diamanter som Napoleon Bonaparte gav sin fru, kejsarinnan Marie Louise, och ett diadem tillhörande …
Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla
Det svenska året på börsen 2025 har varit gynnsamt, men i en global jämförelse börjar tålamodet tryta. I Börsbarometern denna vecka synar redaktionschef Edvard Lundkvist och ekonomijournalist David Ingnäs både glasets halvfulla och halvtomma sidor. "Svenska börsen är upp fem till sex procent i år, och det är egentligen ganska bra", säger David Ingnäs. "Men …