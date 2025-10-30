Glöm Thailand – det är hit du ska åka på semestern i Asien

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Från grusväg till skyskrapor

Den som reser till Vietnam i dag får uppleva ett land i full galopp. Da Nang, som en gång var en sömnig kuststad, har förvandlats till ett mini-Dubai med neonljus, nattmarknader och femstjärniga hotell längs milslånga stränder. Phu Quoc-ön har gått från ko-flygplats till exklusiva resortparadis.

Men det som gör Vietnam unikt är kontrasten. Två kvarter från en blinkande boulevard kan du plötsligt stå bland risfält, tysta tempel och munkar i saffransgult. Det moderna och det tidlösa går sida vid sida – bokstavligen.

Vietnam bevisar att äventyr inte måste vara dyrt – bara lite svettigt. (Foto: Canva)

Res långt – res länge

Vietnam är smalt som en baguette men över 160 mil långt. Här är det tåg som gäller. Den legendariska linjen “Reunification Express” tar dig från Hanoi i norr till Ho Chi Minh City i söder på ett par dygn. Det är en resa genom historia, landskap och matvanor – pho i norr, banh mi i mitten och starka curries i söder.

Att åka tåg i Vietnam är lite som att läsa en roman av Graham Greene: långsamt, vackert och ibland något för surrealistiskt. Du som gillar att skrolla på SJ-appen i väntan på förseningar kommer älska denna upplevelse.

Billigt, tryggt och kul

För svenska resenärer är Vietnam en jackpot. En middag med tre rätter, två drinkar och utsikt över Saigons skyline kostar mindre än ett glas vin på Stureplan. Enligt Forex är Ho Chi Minh City världens femte billigaste storstad att semestra i.

Samtidigt är landet ovanligt tryggt. “Jag har aldrig upplevt kriminalitet i Vietnam”, säger Harald. “Det är bra folk, fin natur och väldigt god mat.”

Här kan du bo på lyxhotell, äta på gatan och känna dig lika hemma överallt. (Foto: Canva)

Men perfekt för solsemester? Nja.

Här ska vi vara ärliga. Vill du ligga still i två veckor på en strand och lyssna på P3 Dokumentär – åk till Thailand. Vietnams stränder är vackra men vädret nyckfullt och vågorna ibland för vilda. Hit reser man för upplevelser, kultur, mat och människor. Inte för att smälta glass i skuggan.

Ett land som bjuder på historia, värme och wifi i världsklass. (Foto: Canva)

Därför älskar svenskar Vietnam

Det är enkelheten. Leendena. De små plaststolarna vid gatuköken. Känslan av att fortfarande vara lite före charterfolket. Och kanske, att man får känna sig som upptäcktsresande igen – utan att behöva åka längre än tolv timmar bort.

Perfect Weekend Guide: Vietnam, den bästa semestern i Asien

Måste upplevas : Hoi An (lyktor och historia), Ha Long Bay (världsarv och kalkstensdrama), Hanoi (kultur och kaos) och Saigon (cocktails och shopping).

: Hoi An (lyktor och historia), Ha Long Bay (världsarv och kalkstensdrama), Hanoi (kultur och kaos) och Saigon (cocktails och shopping). Bästa restid : November till mars, innan värmen blir bastu.

: November till mars, innan värmen blir bastu. Prisnivå : Billigare än Thailand, särskilt för mat och hotell.

: Billigare än Thailand, särskilt för mat och hotell. Tips : Boka tågbiljetter i tid – vietnameser reser gärna själva.

: Boka tågbiljetter i tid – vietnameser reser gärna själva. Varning: Trafiken är galen, men ingen blir arg.

