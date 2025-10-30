Dagensps.se
Weekend
Resor

Glöm Thailand – det är hit du ska åka på semestern i Asien

Från bergsbyar i norr till tropiska öar i söder – Vietnam bjuder på alla klimat på samma resa. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Thailand må vara svenskarnas älsklingsland på semestern i Asien sedan millennieskiftet, men nu är det dags att byta riktning på resväskan. Asiens hetaste destination just nu stavas Vietnam. Landet som länge betraktats som lillebror i regionen har på kort tid gått från ryggsäckarnas sista stopp till förstavalet för nyfikna resenärer.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Enligt Vietnams turistmyndighet ökade antalet internationella besökare med nästan fyrtio procent i fjol. Prognosen för 2025 pekar på nytt rekord. Det är inte svårt att förstå varför.

Ingenstans blandas gammalt och nytt lika elegant som i Vietnam. (Foto: Canva)

Från munk till digital nomad

Författaren och filmmanusförfattaren Harald Rosenlöw Eeg reste till Vietnam första gången 1993, som nyfiken religionsstudent. Han blev kvar som munk. Ja, du läste rätt – munk. Sedan dess har han återvänt runt tjugo gånger.

“Det är totalupplevelsen – känslan av att vara i Vietnam, som är så speciell”, säger Harald till ABC-nytt.

På hans tid var det bufflar på flygplatsen och snokiga poliser vid varje tempelport. I dag möts du av skyskrapor, espressobarer och elskotrar. Men fortfarande med samma vänliga leenden och ett kök som får Pad Thai att kännas som snabbmat.

Från Damien till Dior: när konsten blev lyxens catwalk

På Frieze London och Art Basel Paris har konsten fått konkurrens – av väskor, vintage och VIP-lounger. När miljardärerna samlas under glas och neon är det
Landet där varje gata är en restaurang och varje restaurang är en upplevelse. (Foto: Canva)
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

26 okt. 2025

Från grusväg till skyskrapor

ANNONS

Den som reser till Vietnam i dag får uppleva ett land i full galopp. Da Nang, som en gång var en sömnig kuststad, har förvandlats till ett mini-Dubai med neonljus, nattmarknader och femstjärniga hotell längs milslånga stränder. Phu Quoc-ön har gått från ko-flygplats till exklusiva resortparadis.

Men det som gör Vietnam unikt är kontrasten. Två kvarter från en blinkande boulevard kan du plötsligt stå bland risfält, tysta tempel och munkar i saffransgult. Det moderna och det tidlösa går sida vid sida – bokstavligen.

Vietnam bevisar att äventyr inte måste vara dyrt – bara lite svettigt. (Foto: Canva)

Res långt – res länge

Vietnam är smalt som en baguette men över 160 mil långt. Här är det tåg som gäller. Den legendariska linjen “Reunification Express” tar dig från Hanoi i norr till Ho Chi Minh City i söder på ett par dygn. Det är en resa genom historia, landskap och matvanor – pho i norr, banh mi i mitten och starka curries i söder.

Att åka tåg i Vietnam är lite som att läsa en roman av Graham Greene: långsamt, vackert och ibland något för surrealistiskt. Du som gillar att skrolla på SJ-appen i väntan på förseningar kommer älska denna upplevelse.

Billigt, tryggt och kul

För svenska resenärer är Vietnam en jackpot. En middag med tre rätter, två drinkar och utsikt över Saigons skyline kostar mindre än ett glas vin på Stureplan. Enligt Forex är Ho Chi Minh City världens femte billigaste storstad att semestra i.

Samtidigt är landet ovanligt tryggt. “Jag har aldrig upplevt kriminalitet i Vietnam”, säger Harald. “Det är bra folk, fin natur och väldigt god mat.”

ANNONS

Efter VanMoofs konkurs: Här är elcyklarnas Tesla

Efter VanMoofs spektakulära konkurs 2023 trodde många att boomen med coola elcyklar hade punkterats för gott.
Här kan du bo på lyxhotell, äta på gatan och känna dig lika hemma överallt. (Foto: Canva)

Men perfekt för solsemester? Nja.

Här ska vi vara ärliga. Vill du ligga still i två veckor på en strand och lyssna på P3 Dokumentär – åk till Thailand. Vietnams stränder är vackra men vädret nyckfullt och vågorna ibland för vilda. Hit reser man för upplevelser, kultur, mat och människor. Inte för att smälta glass i skuggan.

Ett land som bjuder på historia, värme och wifi i världsklass. (Foto: Canva)

Därför älskar svenskar Vietnam

Det är enkelheten. Leendena. De små plaststolarna vid gatuköken. Känslan av att fortfarande vara lite före charterfolket. Och kanske, att man får känna sig som upptäcktsresande igen – utan att behöva åka längre än tolv timmar bort.

Perfect Weekend Guide: Vietnam, den bästa semestern i Asien

  • Måste upplevas: Hoi An (lyktor och historia), Ha Long Bay (världsarv och kalkstensdrama), Hanoi (kultur och kaos) och Saigon (cocktails och shopping).
  • Bästa restid: November till mars, innan värmen blir bastu.
  • Prisnivå: Billigare än Thailand, särskilt för mat och hotell.
  • Tips: Boka tågbiljetter i tid – vietnameser reser gärna själva.
  • Varning: Trafiken är galen, men ingen blir arg.
ANNONS

Vill du läsa mer om trender och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro och Svenskarna gör som de alltid gör – flyr till sin favoritstad på höstlovet

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AsienFlygresorsemesterVietnam
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Börsen i Sverige halkar efter
Spela klippet
Börs & Finans

Svenska börsen släpar, bankerna glänser och AI har en baksmälla

30 okt. 2025
ANNONS
ANNONS