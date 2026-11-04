Coolcation lockar turister norrut till länder som Norge, där glaciärturer är populära. Men med ett varmare klimat försvinner glaciärerna och turistnäringen drabbas.
Populära turistattraktioner kan försvinna i Norge när temperaturen stiger
Många resenärer drar norrut istället för att svettas vid Medelhavet under sommaren.
Trenden kallas coolcation och lockar nya besökare till länder som Sverige och Norge.
Glaciärerna försvinner – drabbar turismen
Problemet är dock när kvicksilvret går upp för mycket och glaciärerna smälter bort framför ögonen på turistnäringen.
Det sker just nu på många håll runt om i världen, som i norra Norge, enligt TV2.
Norges dramatiska natur lockar besökare från hela världen som kommer för spetsiga berg som dyker rakt ner i djupa fjordar.
Hinner inte uppleva dem
Glaciärer är dock en upplevelse som blir allt svårare att hinna uppleva.
Ett sådant område är Svartisen, som består av två separata glaciärer, i Nordland.
”Utan att vara pessimistisk tror jag att vi talar om fyra till sju år innan det är stopp”, säger Øyvind Gjersvik som har arrangerat glaciärvandringar genom företaget Meløy Adventure i 14 år på Svartisen, till TV2.
Enligt norska myndigheter har glaciärfronten dragit sig tillbaka nästan 900 meter på 26 år.
”Min arbetsplats håller på att smälta bort under fötterna på mig”, säger Gjersvik vidare.
Större säkerhetsrisk
Nu tar det betydligt längre att ta sig upp till glaciären än tidigare och det innebär samtidigt en säkerhetsrisk eftersom ras blir vanligare.
Glaciärerna drar sig tillbaka över hela Norge, och det sker särskilt snabbt i den norra delen av landet. Enligt NVE har Norges sammanlagda glaciäryta minskat med omkring 14 procent mellan kartläggningarna 1999–2006 och 2018–2019.
Glaciärer rör på sig naturligt över åren men skillnaden de senaste åren är hastigheten som de drar sig tillbaka.
Tillbakagången kan få stora ekonomiska konsekvenser för företag som lever på naturturism i länder som Norge.
Kristin Ertzaas är en av deltagarna på en glaciärvandring vid Svartisen, som säger att tillbakagången är väldigt drastisk.
”Det går mycket fortare än jag trodde”, säger hon.
Tusentals turister reser varje år enbart till Svartisen, för att få uppleva blåskimrande glaciärer.
Måste anpassa sig
Det kan snart vara ett minne blott.
För företag som Meløy Adventure kan det innebära att de behöver ändra sin verksamhet från glaciärvandringar till andra guidade naturupplevelser som fjällvandring, cykling och kajakpaddling i området istället.
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