Ebolautbrottet: Nytt krav för resor till USA – annars stoppas du på flygplatsen

Även vid mellanlandning

Kravet gäller även dem som endast ska mellanlanda i USA, och de nya reglerna gäller från 3 november till den 18 december 2026, till att börja med, enligt den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC.

Ebola sprids genom direktkontakt med blod eller andra kroppsvätskor från smittade personer. Inkubationstiden kan vara upp till 21 dagar, vilket förklarar varför USA kräver att flygresenärer intygar att de inte har vistats i det afrikanska landet under de senaste tre veckorna.

Ebola smittar emellertid inte genom vanlig luftburen spridning som influensa. En smittad person anses inte smittsam förrän symtomen börjar och CDC bedömer därför, precis som svenska Folkhälsomyndigheten, risken för allmänheten som låg.

Trots det vill USA alltså minska risken för att viruset kommer in i landet.

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”Syftet med hälsodeklarationen är att minska risken för att ebola förs in i USA genom flygresor”, uppger CDC och tillägger:

”Den som inte skriver under hälsodeklarationen får inte gå ombord på ett flyg till USA.”

Flygbolagens ansvar

I nuläget är det flygbolagens ansvar att samla in hälsodeklarationer från resenärerna, en tidskrävande uppgift som inte har tagits emot väl av branschen.

De nya inresereglerna väcker kritik inom flygbranschen. Flygbolagen får ansvaret för att kontrollera och lagra passagerarnas hälsodeklarationer, och branschorganisationer har begärt att införandet skjuts upp. Men CDC har inte gått med på kravet, uppger PYOK, en nyhetssajt som bevakar flygbranschen.

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