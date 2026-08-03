Nu flyr turisterna hettan – södra Sverige blir sommarens vinnare

Köpenhamn och Dublin rusar

Coolcation betyder helt enkelt semester i ett svalare klimat. Fenomenet har diskuterats i flera år, men verkar ha fått sitt stora genombrott sommaren 2026.

Analyser från Mabrian och Data Appeal visar ett ökat intresse för södra Finland och den norska regionen Vestland. Även svalare delar av klassiska turistländer lockar, däribland Galicien i Spanien, Trentino-Alto Adige i Italien samt Normandie och Alsace i Frankrike.

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På den franska versionen av Hotels.com har sökningarna efter hotellrum i Köpenhamn ökat med 246 procent sedan den första franska värmeböljan i maj. Dublin har samtidigt ökat med 151 procent.

Samma utveckling syns i USA. Rådgivaren Jonna Robertson på resebyrån Fora Travel uppger att bokningarna till Oslo har ökat med 154 procent på ett år. Helsingfors har ökat med 124 procent.

”Siffrorna visar att resenärerna aktivt söker sig bort från de traditionella sommardestinationerna”, säger hon.

Även Europas skidorter hoppas på en ny sommarsäsong. På högre höjd sjunker temperaturen tydligt under kvällar och nätter, vilket gör semestern mer uthärdlig när städerna nere i dalarna kokar.

Medelhavet håller ställningarna

Det vore ändå för tidigt att dödförklara charterresan till Spanien, Grekland eller Italien. Södra Europa är ofta billigare än Norden, har bättre flygförbindelser och en turistindustri som byggts upp under årtionden.

Stefan Gössling, svensk professor och turismforskare, ser enligt AFP ännu ingen dramatisk förändring.

”Temperaturen är en faktor när människor väljer semester, men det finns många andra. Italien är inte Danmark när det gäller kultur, miljö och priser. Människor byter inte enkelt bort ett resmål som de tycker om”, säger han.

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Norges turistorganisation uppger att ungefär var femte utländsk besökare anger svalare sommartemperaturer som ett skäl till att välja landet. Samtidigt betonar organisationen att klimatet bara är en del av beslutet.

Trygghet, natur, flyglinjer, priser och valutakurser spelar också stor roll.

Grekland och Spanien fortsätter dessutom att slå turistrekord. I Spanien ökade turisternas konsumtion med mer än 8 procent under andra kvartalet 2026, enligt branschorganisationen Exceltur.

Köpenhamn – Skandinaviens gastronomiska huvudstad. (Foto: Canva)

Sommaren kan flytta på sig

Den största förändringen blir därför kanske inte att turisterna överger Medelhavet. Snarare kan resandet fördelas över fler månader.

Spanien, Grekland och Italien kan bli vår- och höstdestinationer, medan Norden får en starkare högsäsong i juli och augusti. På så sätt kan resenärerna undvika både den värsta trängseln och temperaturer som kräver att hotellets luftkonditionering fungerar bättre än flygbolagens tidtabeller.

Coolcation lär alltså inte ersätta solsemestern. Men när sydeuropeiska städer når 40 grader framstår en blåsig badstrand i Skåne plötsligt inte som en kompromiss.

Den ser ut som lyx.

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