Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos

Europas flygplatser bjuder på dramatik både i luften och på marken (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Att flyga är världens säkraste sätt att resa. Men det betyder inte att alla inflygningar världens flygplatser känns särskilt trygga för den som sitter fastspänd i 14A med handsvetten rinnande. AirAdvisor har med sitt nya PURE-index listat Europas mest skrämmande flygplatser. Resultatet: öar, berg och smala landningsbanor toppar listan.

Landningsbanan på Madeira – för dig som gillar berg-och-dalbanor, men hatar säkerhetsbälten. (Foto: Pixabay)

Madeira en flygplats på betongpelare

Vinnaren är Funchal på Madeira. Här har man byggt landningsbanan på gigantiska pelare ute i havet. När planet dyker genom turbulenta vindar och sedan dunsar ner känns det mer som en berg- och dalbana än en semesterstart.

Gibraltar Airport – världens enda flygplats med rödljus för både bilar och Boeing-plan. (Foto: Pixabay)
Gibraltar – flygplats möter motorväg

Tvåan är Gibraltar. Här korsar en motorväg landningsbanan. När du sitter redo för take-off får du vänta tills bommarna fälls upp. Samtidigt blåser det sidvindar från Atlanten och bergen reser sig hotfullt intill.

Innsbruck – Alperna är vackra, men från flygstolen känns de mest som hinder. (Foto: Pixabay)

Innsbruck – Alpernas egen utmaning

På tredje plats hamnar Innsbruck. Inflygningen sker genom en dalgång med tvära svängar, molntäckta bergstoppar och ofta turbulens. För piloten är det vardag. För passageraren är det en gratis åktur på Gröna Lund.

London City – där affärsresan slutar i magplask rakt ner mellan skyskraporna. (Foto: Pixabay)

London City – brant nedslag i finansdistriktet

Mitt i Europas finansiella hjärta ligger London City Airport. För att inte krocka med Canary Wharfs skyskrapor måste planen gå in i en ovanligt brant vinkel. Utanför fönstret: Londons skyline. Inne i kabinen: passagerare som svär att aldrig mer boka inrikesflyg.

De grekiska öarna – nära stranden, skrämmande nära hjärtinfarkten

Skiathos, Santorini och Mykonos tar tre platser på listan. På Skiathos flyger planen så lågt över stranden att badgästerna nästan får gratis hårfön. Turisterna jublar. De flygrädda blundar och grips av akut dödslängtan.

Färöarna – flygplatsen som gör att SAS-piloter tränar extra på yogaandning. (Foto: Pixabay)

Island, Färöarna och Teneriffa – blåst och berg

Keflavík på Island, Vágar på Färöarna och Teneriffa North är också med. Kombinationen av plötsliga vindbyar, dimma och korta banor gör att även vana resenärer känner att säkerhetsbältet sitter lite för löst.

Nervkittlande inflygningar lockar både turister och flygrädda, här till Tapei. (Foto: Pixabay)

Så funkar PURE-indexet för din flygplats

AirAdvisor har byggt en modell som väger samman sju stressfaktorer – vindar, banlängd, terräng, säsongsväder och utsikter som får det att knyta sig i magen. Listan handlar inte om säkerhet, utan om hur obehagligt en resa kan upplevas.

En av fyra européer är rädda för flygplatser

Enligt AirAdvisor lider en fjärdedel av européerna av flygrädsla. Tio procent får ren panik. Att veta att turbulens och avbrutna landningar är rutin kan lugna. Men handen på hjärtat – vem blir lugn av att veta att avbrutna landningar sker varje dag.

Listan visar att vackra vyer ofta kommer med svettiga handflator. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide

Europas mest skrämmande flygplatser enligt PURE-index:

  1. Funchal/Madeira, Portugal – 88 poäng
  2. Gibraltar, brittiskt utomeuropeiskt territorium – 84 poäng
  3. Innsbruck, Österrike – 83 poäng
  4. London City, Storbritannien – 81 poäng
  5. Vágar/Färöarna, Danmark – 79 poäng
  6. Keflavík, Island – 76 poäng
  7. Skiathos, Grekland – 75 poäng
  8. Santorini, Grekland – 72 poäng
  9. Mykonos, Grekland – 70 poäng
  10. Tenerife North, Spanien – 68 poäng

Källa: AirAdvisor

FlygFlygplatsSäkerhetshot
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

