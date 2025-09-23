Att flyga är världens säkraste sätt att resa. Men det betyder inte att alla inflygningar världens flygplatser känns särskilt trygga för den som sitter fastspänd i 14A med handsvetten rinnande. AirAdvisor har med sitt nya PURE-index listat Europas mest skrämmande flygplatser. Resultatet: öar, berg och smala landningsbanor toppar listan.
Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos
Mest läst i kategorin
Hollywoodstjärnan som sålde sin bokklubb för en miljard
Hollywoodstjärnan Reese Witherspoon hade kunnat nöja sig med att spela jurist i rosa dräkt och leva gott på royalties från kabel-tv. I stället startade hon en bokklubb. Och bokklubben blev till slut en affär värd nästan en miljard dollar. Från Oscarsglans till karriärkris Året var 2006. Reese Witherspoon stod på Oscarscenen med statyetten i handen …
Reser du utan mobil? Då blir det ingen solresa
Från november blir ett flygbolag först i Europa med att helt slopa pappersboardingkort när du reser. Lågprisbolaget har bestämt att från och med 3 november 2025 måste alla resenärer checka in via appen och visa sitt digitala boardingkort i mobilen. Frågan är nu hur länge konkurrenterna väntar innan de gör samma sak. Slutet för papper …
Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet
En ny internationell studie visar att regelbunden rörelse efter avslutad behandling minskar risken för återfall i tjocktarmscancer. Professor Anna Martling på Karolinska institutet kallar resultaten “otroligt spännande” och det förstår man: här talar vi inte om ännu en dyr medicin, utan om promenader, trappor och lite puls. Det är nästan för bra för att inte …
Allt fler skippar veterinären – satsar istället på lyxig wellness för husdjur
Wellnessindustrin har under de senaste åren gjort ett oväntat språng in i husdjurens värld. Råfoderdieter, tillskott för lång livslängd och så kallade “collagen puptides” är numera en självklar del av många husdjursägares shoppinglistor. Precis som att vi människor söker alternativ för att optimera våra liv genom hälsoprodukter, börjar samma logik nu gälla för hundar och …
Så farligt är det att äta korv varje dag, enligt forskare
Det är mat som finns i varje butik och som ofta slinker ner i vardagen. Men färska rön visar att även små mängder kan göra skillnad. En korv här och en läsk där. Vad gör det egentligen? Enligt forskarna kan även små dagliga mängder bidra till ökad sjukdomsrisk. Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets …
Madeira en flygplats på betongpelare
Vinnaren är Funchal på Madeira. Här har man byggt landningsbanan på gigantiska pelare ute i havet. När planet dyker genom turbulenta vindar och sedan dunsar ner känns det mer som en berg- och dalbana än en semesterstart.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Gibraltar – flygplats möter motorväg
Tvåan är Gibraltar. Här korsar en motorväg landningsbanan. När du sitter redo för take-off får du vänta tills bommarna fälls upp. Samtidigt blåser det sidvindar från Atlanten och bergen reser sig hotfullt intill.
Innsbruck – Alpernas egen utmaning
På tredje plats hamnar Innsbruck. Inflygningen sker genom en dalgång med tvära svängar, molntäckta bergstoppar och ofta turbulens. För piloten är det vardag. För passageraren är det en gratis åktur på Gröna Lund.
Läs även: Här hittar pensionärerna sitt nya paradis
London City – brant nedslag i finansdistriktet
Mitt i Europas finansiella hjärta ligger London City Airport. För att inte krocka med Canary Wharfs skyskrapor måste planen gå in i en ovanligt brant vinkel. Utanför fönstret: Londons skyline. Inne i kabinen: passagerare som svär att aldrig mer boka inrikesflyg.
De grekiska öarna – nära stranden, skrämmande nära hjärtinfarkten
Skiathos, Santorini och Mykonos tar tre platser på listan. På Skiathos flyger planen så lågt över stranden att badgästerna nästan får gratis hårfön. Turisterna jublar. De flygrädda blundar och grips av akut dödslängtan.
Läs även: Flygbolagen får nya order – bjud på detta!
Island, Färöarna och Teneriffa – blåst och berg
Keflavík på Island, Vágar på Färöarna och Teneriffa North är också med. Kombinationen av plötsliga vindbyar, dimma och korta banor gör att även vana resenärer känner att säkerhetsbältet sitter lite för löst.
Så funkar PURE-indexet för din flygplats
AirAdvisor har byggt en modell som väger samman sju stressfaktorer – vindar, banlängd, terräng, säsongsväder och utsikter som får det att knyta sig i magen. Listan handlar inte om säkerhet, utan om hur obehagligt en resa kan upplevas.
En av fyra européer är rädda för flygplatser
Enligt AirAdvisor lider en fjärdedel av européerna av flygrädsla. Tio procent får ren panik. Att veta att turbulens och avbrutna landningar är rutin kan lugna. Men handen på hjärtat – vem blir lugn av att veta att avbrutna landningar sker varje dag.
Perfect Weekend Guide
Europas mest skrämmande flygplatser enligt PURE-index:
- Funchal/Madeira, Portugal – 88 poäng
- Gibraltar, brittiskt utomeuropeiskt territorium – 84 poäng
- Innsbruck, Österrike – 83 poäng
- London City, Storbritannien – 81 poäng
- Vágar/Färöarna, Danmark – 79 poäng
- Keflavík, Island – 76 poäng
- Skiathos, Grekland – 75 poäng
- Santorini, Grekland – 72 poäng
- Mykonos, Grekland – 70 poäng
- Tenerife North, Spanien – 68 poäng
Källa: AirAdvisor
Läs även: Reser du utan mobil? Då blir det ingen solresa
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Ica organiserar om: Ska spara 200 miljoner
Ica-gruppen presenterar en stor omorganisation. Paketet ska spara minst 200 miljoner och börja gälla redan 1 januari 2026. Dagligvaruhandelns dominant Ica tar nu ett radikalt grepp över den egna organisationen och skär samtidigt i kostnaderna. Ica-gruppen presenterar idag ett antal större förändringar för att sänka kostnaderna. Förändringarna berör främst Ica-gruppen och Ica Sverige och ska …
Så fungerar den svenska skuldbromsen
Sverige har en av de lägsta statsskulderna i Europa. Nu hoppas Finland på samma recept och sneglar på den svenska skuldbromsen. Sverige gick från kris till en av Europas lägsta statsskulder. Men hur fungerar den svenska skuldbromsen och vad är det egentligen som ligger bakom? Och varför vill Finland kopiera systemet? Missa inte: Så sparar …
Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos
Att flyga är världens säkraste sätt att resa. Men det betyder inte att alla inflygningar världens flygplatser känns särskilt trygga för den som sitter fastspänd i 14A med handsvetten rinnande. AirAdvisor har med sitt nya PURE-index listat Europas mest skrämmande flygplatser. Resultatet: öar, berg och smala landningsbanor toppar listan. Madeira en flygplats på betongpelare Vinnaren …
AI kan köra i diket – saknar biljoner i intäkter
AI-hypen kostar mer än den smakar – åtminstone för branschen själv. En ny rapport från Bain & Co. visar att utvecklingen riskerar att bromsas av ett enormt intäktsunderskott fram till 2030. För att finansiera datacenter, chip, el och annan infrastruktur som driver den artificiella intelligensen krävs hisnande summor.? OpenAI förväntas göra av med över 1 …
Zuckerbergs glasögon-fiasko: när framtiden kraschade på scen
Mark Zuckerberg ville göra om glasögonlanseringen i Kalifornien till sitt stora Steve Jobs-ögonblick. I stället snubblade Meta-chefen på tekniska problem, integritetsfrågor och en publik som mest skrattade åt honom. Glasögon som framtidens dator Mark Zuckerberg drömmer om att vi snart ska kasta mobilen i soporna och istället leva med ett par glasögon på näsan som …