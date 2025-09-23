Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Gibraltar – flygplats möter motorväg

Tvåan är Gibraltar. Här korsar en motorväg landningsbanan. När du sitter redo för take-off får du vänta tills bommarna fälls upp. Samtidigt blåser det sidvindar från Atlanten och bergen reser sig hotfullt intill.

Innsbruck – Alperna är vackra, men från flygstolen känns de mest som hinder. (Foto: Pixabay)

Innsbruck – Alpernas egen utmaning

På tredje plats hamnar Innsbruck. Inflygningen sker genom en dalgång med tvära svängar, molntäckta bergstoppar och ofta turbulens. För piloten är det vardag. För passageraren är det en gratis åktur på Gröna Lund.

London City – där affärsresan slutar i magplask rakt ner mellan skyskraporna. (Foto: Pixabay)

London City – brant nedslag i finansdistriktet

Mitt i Europas finansiella hjärta ligger London City Airport. För att inte krocka med Canary Wharfs skyskrapor måste planen gå in i en ovanligt brant vinkel. Utanför fönstret: Londons skyline. Inne i kabinen: passagerare som svär att aldrig mer boka inrikesflyg.

De grekiska öarna – nära stranden, skrämmande nära hjärtinfarkten

Skiathos, Santorini och Mykonos tar tre platser på listan. På Skiathos flyger planen så lågt över stranden att badgästerna nästan får gratis hårfön. Turisterna jublar. De flygrädda blundar och grips av akut dödslängtan.

Färöarna – flygplatsen som gör att SAS-piloter tränar extra på yogaandning. (Foto: Pixabay)

Island, Färöarna och Teneriffa – blåst och berg

Keflavík på Island, Vágar på Färöarna och Teneriffa North är också med. Kombinationen av plötsliga vindbyar, dimma och korta banor gör att även vana resenärer känner att säkerhetsbältet sitter lite för löst.

Nervkittlande inflygningar lockar både turister och flygrädda, här till Tapei. (Foto: Pixabay)

Så funkar PURE-indexet för din flygplats

AirAdvisor har byggt en modell som väger samman sju stressfaktorer – vindar, banlängd, terräng, säsongsväder och utsikter som får det att knyta sig i magen. Listan handlar inte om säkerhet, utan om hur obehagligt en resa kan upplevas.

En av fyra européer är rädda för flygplatser

Enligt AirAdvisor lider en fjärdedel av européerna av flygrädsla. Tio procent får ren panik. Att veta att turbulens och avbrutna landningar är rutin kan lugna. Men handen på hjärtat – vem blir lugn av att veta att avbrutna landningar sker varje dag.

Listan visar att vackra vyer ofta kommer med svettiga handflator. (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide

Europas mest skrämmande flygplatser enligt PURE-index:

Funchal/Madeira, Portugal – 88 poäng Gibraltar, brittiskt utomeuropeiskt territorium – 84 poäng Innsbruck, Österrike – 83 poäng London City, Storbritannien – 81 poäng Vágar/Färöarna, Danmark – 79 poäng Keflavík, Island – 76 poäng Skiathos, Grekland – 75 poäng Santorini, Grekland – 72 poäng Mykonos, Grekland – 70 poäng Tenerife North, Spanien – 68 poäng

Källa: AirAdvisor

