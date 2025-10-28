Pamukkale – där jorden tycks polera sitt samvete

Ett landskap så vitt att det nästan känns som en överexponerad tanke, ett geologiskt misstag som råkat bli vackert. Här har jorden i tusentals år låtit kalkmättat vatten sippra, stelna, polera och till slut skapa något som liknar en frusen dröm i solsken.

På håll ser det ut som en alpin anläggning, komplett med skidbackar och turister som små färgklickar på toppen. Men temperaturen ligger kring 37 grader och snön är i själva verket sten (travertin, en typ av kalksten) bildad av mineralrikt vatten som ibland lämnar marken kokande.

De som kommer hit gör det inte för skidåkning, utan för att bada, fotografera och försöka förstå hur något så hetsigt kan bli så stilla.

En gammal berömdhet med ny publik

Pamukkale betyder “bomullsslott”, och har lockat beundrare i mer än tvåtusen år. Långt innan världsarvsstämplar och reseinfluencers anlände, vandrade greker och romare hit för att hämta “bättre hälsa” ur det termiska vattnet och dyrka gudar vid porten till underjorden.

Foto Radomil via Wikimedia Commons

Hierapolis, staden som ligger ovanför terrasserna, var en sorts sanatoriestad med religiös infrastruktur. I dess Plutonium, en grotta vars ångor dödade offerdjur men skonade prästerna, möttes tro och fysik på oväntat sofistikerade villkor.

I dag kommer besökarna med mobiltelefoner i handen, snarare än offerdjur i korgen. Från södra entrén leder stenlagda gångar genom ruinerna innan trädraden bryts och den vita världen öppnar sig. Det är en effektfull fördröjning där man vet vad som väntar, men ändå upplever en wow-känsla när kalsktenspoolerna öppnar sig.

Mary Huang från Guangzhou står vid kanten av en av bassängerna, poserar för en bild och konstaterar i en artikel till CNN: “Det är vackert, men det är inte så mycket vatten som jag hade förväntat mig.” Hon ler, nästan ursäktande, och lägger till att utsikten trots allt är “fantastisk”.

