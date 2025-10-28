Det finns platser där naturen verkar ha tagit i lite för mycket, som om den försökt bevisa sin egen estetik. Pamukkale i sydvästra Turkiet är en sådan plats.
Pamukkale – där jorden tycks polera sitt samvete
Ett landskap så vitt att det nästan känns som en överexponerad tanke, ett geologiskt misstag som råkat bli vackert. Här har jorden i tusentals år låtit kalkmättat vatten sippra, stelna, polera och till slut skapa något som liknar en frusen dröm i solsken.
På håll ser det ut som en alpin anläggning, komplett med skidbackar och turister som små färgklickar på toppen. Men temperaturen ligger kring 37 grader och snön är i själva verket sten (travertin, en typ av kalksten) bildad av mineralrikt vatten som ibland lämnar marken kokande.
De som kommer hit gör det inte för skidåkning, utan för att bada, fotografera och försöka förstå hur något så hetsigt kan bli så stilla.
En gammal berömdhet med ny publik
Pamukkale betyder “bomullsslott”, och har lockat beundrare i mer än tvåtusen år. Långt innan världsarvsstämplar och reseinfluencers anlände, vandrade greker och romare hit för att hämta “bättre hälsa” ur det termiska vattnet och dyrka gudar vid porten till underjorden.
Hierapolis, staden som ligger ovanför terrasserna, var en sorts sanatoriestad med religiös infrastruktur. I dess Plutonium, en grotta vars ångor dödade offerdjur men skonade prästerna, möttes tro och fysik på oväntat sofistikerade villkor.
I dag kommer besökarna med mobiltelefoner i handen, snarare än offerdjur i korgen. Från södra entrén leder stenlagda gångar genom ruinerna innan trädraden bryts och den vita världen öppnar sig. Det är en effektfull fördröjning där man vet vad som väntar, men ändå upplever en wow-känsla när kalsktenspoolerna öppnar sig.
Mary Huang från Guangzhou står vid kanten av en av bassängerna, poserar för en bild och konstaterar i en artikel till CNN: “Det är vackert, men det är inte så mycket vatten som jag hade förväntat mig.” Hon ler, nästan ursäktande, och lägger till att utsikten trots allt är “fantastisk”.
Pamukkale – där stillheten skummar
Den som tar sig längre ned bland terrasserna märker hur sorlet tystnar. Vattnet blir grundare, stenarna svalare. Det är som att promenera genom ett rum där ljudet filtreras bort. För att inte skada klippan måste man ta av sig skorna och under fötterna är ytan sträv men levande, ett mineral i ständig metamorfos.
Fem minuter bort ligger Antique Pool, där termalvattnet omsluter de fallna kolonnerna från Apollons tempel. I ett hörn porlar källan och vattnet fylls av små, skimrande bubblor. Det känns, som någon uttryckte det i CNN:s artikel, “som att simma i varmt mousserande vin”.
Man dricker en klunk ur pumpen vid sidan och låtsas att man just botat något, vilket, på sätt och vis, är sant.
Ett kontrollerat mirakel
Sedan Pamukkale hamnade på Unescos lista har mycket förändrats. Hotell revs, vattenflöden styrdes om, stora delar spärrades av. Turentreprenören Ali Durmuş berättar med en suck till CNN: “Om de inte kan njuta av vattnet, då stannar de inte länge. Kanske en natt eller bara ett eftermiddagsbesök.”
Han har rätt i att mirakel sällan tål för mycket administration. Men även i sin reglerade form är platsen en påminnelse om jordens konstnärliga kapacitet. Runtom fortsätter samma geotermiska energi att pulsera, i de röda järnterrasserna i Karahayit och i Buharkents ångdrivna kraftverk, där marken fortfarande kokar.
När solen sänker sig och ljuset blir champagnefärgat glider Pamukkale över från geologi till poesi. Vattnet glittrar svagt, kalkstenen bleknar till rosé. Det är ögonblicket då man förstår varför romarna stannade, varför de offrade, varför de badade.
Fakta Perfect Weekend – Pamukkale
- Entré: Cirka 30 euro via södra porten
- Bästa tid: Kvällsljus mellan 18 och 20, när stenarna skiftar i rosa
- Bad: Antique Pool erbjuder omklädningsrum och klart, varmt vatten
- Utflykt: Karahayit med sina rödjärnsbad, 20 minuter bort
- Extra: Hierapolis teater och Plutonium, vackrast i kvällsbelysning
Källa: CNN, The magical white stone wonderland with effervescent bathing pools, oktober 2025
