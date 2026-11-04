Svenska rederijättar slåss om Norge – miljardaffär ritar om färjekartan

Nu börjar slaget till havs om de norska passagerarna. Konkurrensen hårdnar mellan två svenska rederijättar efter att Stena Line tecknat avtal om att köpa norska Color Line.
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”Vi har tittat på Color Line över en rätt lång tid eftersom vi alltid har tyckt att det har varit ett fint och välskött bolag på färjemarknaden – och ett bolag som vi har sett upp till. Det är ett enormt bra komplement, inte minst för våra kunder som kommer att få mycket mer flexibilitet och fler valmöjligheter”, säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson till Sjöfartstidningen.
Avtalet blev klart i slutet av oktober och innebär konkret att fem fartyg tillkommer i koncernen, förutsatt att konkurrensmyndigheterna godkänner förvärvet.
Köpeskillingen har ännu inte offentliggjorts.
”Jag vet inte om vi har smält det här nu eller om vi har insett vad vi har gjort, men det känns väldigt bra”, säger Mårtensson vidare.
Den sammanlagda omsättningen skulle då uppgå till omkring 27 miljarder kronor. Stena Line omsätter redan cirka 20 miljarder kronor och Color Line omkring sju miljarder, enligt Handelsbankens nyhetstjänst EFN.
Konkurrensen hårdnar
Affären ses som ett sätt att skala upp verksamheten och därmed stärka konkurrenskraften på den nordiska färjemarknaden. Color Line trafikerar redan sträckan mellan Oslo och Kiel i Tyskland med sina kryssningsfärjor.
Även Color Lines vd Trond Kleivdal är nöjd med den planerade affären.
”Color Line är ett av de mest välkända och uppskattade varumärkena i vår bransch”, säger han i ett pressmeddelande.
Stena Line ingår i Stena AB-koncernen, som leds av vd Dan Sten Olsson. Stena Line trafikerar omkring 20 färjelinjer i bland annat norra Europa med runt 45 fartyg.
Rederijättarna växer samtidigt
En annan svensk rederijätte, Gotlandsbolaget, expanderar samtidigt på den norska marknaden.
Gotlandsbolaget, som kontrolleras av familjen Nilsson, köpte 2024 kryssningsverksamheten mellan Oslo och Köpenhamn. Trafiken bedrivs under varumärket Go Nordic Cruiseline.
Gotlandsbolaget har även blivit minoritetsägare i Nordic Ferry Infrastructure (NFI), som bedriver omfattande färjetrafik i Norge och Danmark.
De två svenska rederijättarna spänner därmed musklerna samtidigt och stärker sina positioner på den norska färjemarknaden.
Än så länge finns det dock inga besked om att expansionen kommer leda till billigare biljetter för resenärerna.
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