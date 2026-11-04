Svenska rederijättar slåss om Norge – miljardaffär ritar om färjekartan

Avtalet blev klart i slutet av oktober och innebär konkret att fem fartyg tillkommer i koncernen, förutsatt att konkurrensmyndigheterna godkänner förvärvet.

Köpeskillingen har ännu inte offentliggjorts.

”Jag vet inte om vi har smält det här nu eller om vi har insett vad vi har gjort, men det känns väldigt bra”, säger Mårtensson vidare.

Den sammanlagda omsättningen skulle då uppgå till omkring 27 miljarder kronor. Stena Line omsätter redan cirka 20 miljarder kronor och Color Line omkring sju miljarder, enligt Handelsbankens nyhetstjänst EFN.

Konkurrensen hårdnar

Affären ses som ett sätt att skala upp verksamheten och därmed stärka konkurrenskraften på den nordiska färjemarknaden. Color Line trafikerar redan sträckan mellan Oslo och Kiel i Tyskland med sina kryssningsfärjor.

Även Color Lines vd Trond Kleivdal är nöjd med den planerade affären.

”Color Line är ett av de mest välkända och uppskattade varumärkena i vår bransch”, säger han i ett pressmeddelande.

Stena Line ingår i Stena AB-koncernen, som leds av vd Dan Sten Olsson. Stena Line trafikerar omkring 20 färjelinjer i bland annat norra Europa med runt 45 fartyg.