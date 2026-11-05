Zaragoza är ett alternativ för dig som vill upptäcka Spanien bortom turistströmmarna. Staden erbjuder en spansk storstadspuls, med både kultur, mat och historia på schemat.
Därför ska du resa till Zaragoza – Spaniens nya gröna huvudstad
Vi vill numera inte bara ha aktiva resor, de ska dessutom vara säkra, där Europa faktiskt hamnar i topp över de säkraste destinationerna 2027.
Inte så kul att hela tiden vara rädd för att bli av med värdesakerna, som många är när de besöker städer som Barcelona – en högborg för ficktjuvar.
Spanien drar förbi Frankrike
Samtidigt är Spanien superhett som turistland och ser ut att gå om Frankrike som världens mest besökta turistland inom kort, med över 100 miljoner internationella turister om året.
Det finns dock ställen kvar att besöka i Spanien som inte har invaderats av enorma turistskaror.
Ett sådant ställe är Zaragoza, som är Spaniens femte största stad och ligger perfekt placerat mellan Barcelona och Madrid.
Ta snabbtåget till Madrid
Det går snabbt att ta sig med snabbtåg till de städerna om du skulle få lust att besöka dem också.
Men varför inte spendera en weekend i Zaragoza? Staden har mycket att erbjuda på egen hand, enligt Condé Nast Traveller.
Här finns en hel del att hinna med under några dagar, som imponerande arkitektur, romersk och morisk historia, livliga tapasbarer och grönområden längs floden Ebro.
Gröna Zaragoza
Staden är grön, med många parker och nya planteringar, och den har redan utsetts till Europas miljöhuvudstad 2028, vilket ger staden ytterligare tid att satsa på ännu fler gröna projekt.
Fler träd och grönare ytor ger svalare gator, mindre föroreningar och bättre livskvalitet för boende och turister.
Zaragoza ligger i regionen Aragonien i nordöstra Spanien. Staden är både regionens huvudstad och dess största stad med runt 700 000 invånare. Zaragoza ligger i ett av Spaniens torrare områden och har stora utmaningar med sommarhettan.
”Zaragoza är en oas i öknen, där vi tror på naturen och hållbarheten”, säger Natalia Chueca, Zaragozas borgmästare, enligt Heraldo de Aragón.
Hon tillägger:
”Zaragoza börjar inte sin gröna omställning i dag. Staden har arbetat med den i flera år.”
Basílica de Nuestra Señora del Pilar är stadens främsta landmärke. Den enorma barockkyrkan ligger vid floden Ebro och har fresker av Francisco Goya.
En annan sevärdhet som du inte vill missa är Palacio de la Aljafería, som byggdes på 1000-talet och är ett av Spaniens bästa exempel på islamisk palatsarkitektur utanför Andalusien.
Missa inte köket
Efter allt strosande är det dags att dyka ner i det spanska köket. Du är trots allt i Spanien, där maten är en av huvudpunkterna.
I gamla stans smala gränder ligger tapasbarerna tätt. Området El Tubo är känt för svamp, kroketter, charkuterier och lokala viner. En perfekt plats för en kväll på stan och kanske avsluta med ett konditoribesök, eftersom Zaragoza har en lång chokladtradition.
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