Därför ska du resa till Zaragoza – Spaniens nya gröna huvudstad

Ta snabbtåget till Madrid

Det går snabbt att ta sig med snabbtåg till de städerna om du skulle få lust att besöka dem också.

Men varför inte spendera en weekend i Zaragoza? Staden har mycket att erbjuda på egen hand, enligt Condé Nast Traveller.

Här finns en hel del att hinna med under några dagar, som imponerande arkitektur, romersk och morisk historia, livliga tapasbarer och grönområden längs floden Ebro.

Gröna Zaragoza

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Staden är grön, med många parker och nya planteringar, och den har redan utsetts till Europas miljöhuvudstad 2028, vilket ger staden ytterligare tid att satsa på ännu fler gröna projekt.

Fler träd och grönare ytor ger svalare gator, mindre föroreningar och bättre livskvalitet för boende och turister.

Zaragoza ligger i regionen Aragonien i nordöstra Spanien. Staden är både regionens huvudstad och dess största stad med runt 700 000 invånare. Zaragoza ligger i ett av Spaniens torrare områden och har stora utmaningar med sommarhettan.

”Zaragoza är en oas i öknen, där vi tror på naturen och hållbarheten”, säger Natalia Chueca, Zaragozas borgmästare, enligt Heraldo de Aragón.

Hon tillägger:

”Zaragoza börjar inte sin gröna omställning i dag. Staden har arbetat med den i flera år.”

Zaragoza satsar på att bli en ännu grönare stad. (Foto: Unsplash)

Basílica de Nuestra Señora del Pilar är stadens främsta landmärke. Den enorma barockkyrkan ligger vid floden Ebro och har fresker av Francisco Goya.

En annan sevärdhet som du inte vill missa är Palacio de la Aljafería, som byggdes på 1000-talet och är ett av Spaniens bästa exempel på islamisk palatsarkitektur utanför Andalusien.

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Missa inte köket

Efter allt strosande är det dags att dyka ner i det spanska köket. Du är trots allt i Spanien, där maten är en av huvudpunkterna.

I gamla stans smala gränder ligger tapasbarerna tätt. Området El Tubo är känt för svamp, kroketter, charkuterier och lokala viner. En perfekt plats för en kväll på stan och kanske avsluta med ett konditoribesök, eftersom Zaragoza har en lång chokladtradition.

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