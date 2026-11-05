Åtta lyxhotell där miljön får ta plats – från Maldiverna till Tokyo

2. Populus, Denver – ett hotell inspirerat av aspträd

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Modernt och miljövänligt hos Populus i Denver. Foto: Yoshi Makino

Från gatan ser Populus i Denver nästan ut som en skulptur. Den ljusa fasaden är täckt av rundade fönster som påminner om märkena i aspträdens bark. Bakom den ovanliga byggnaden står det amerikanska arkitektkontoret Studio Gang som verkligen tänkt till för att skapa en modern miljövänlig plats.

Fönstrens form är inte bara en fråga om design. De utskjutande kanterna ger skugga och bidrar till att hålla nere behovet av luftkonditionering. Hotellet har dessutom byggts utan eget parkeringsgarage, vilket har minskat mängden byggmaterial.

Populus har fått stor uppmärksamhet för sitt mål att bli klimatpositivt. Hotellets ägare, Urban Villages, vill kompensera för mer koldioxid än byggnaden orsakar genom att bland annat investera i skogsprojekt i Colorado. De berättar själva om ambitionen att binda mer kol i skog och mark än vad byggnaden beräknas släppa ut under sin livstid. Det är dock inte samma sak som att hotellet saknar utsläpp och satsningen har mött kritik. Colorado Public Radio har rapporterat om svårigheterna att få nyplanterade träd att överleva.

Populus är ett exempel som visar både hur långt hotellarkitekturen har kommit och vilka utmaningar som finns med att kompensera för utsläpp genom trädplantering.

3. 1 Hotel Tokyo, Japan – en grön oas högt över staden

Naturmaterial präglar miljön hos 1 Hotel i Tokyo, pool finns också såklart. Foto: 1 Hotel Tokyo

Tokyo förknippas knappast med stillhet och grönska. Ändå har 1 Hotel Tokyo skapat en miljö där växter, trä och naturmaterial får ta stor plats, högt ovanför den japanska huvudstadens myllrande gator.

Hotellet ligger i Akasaka Trust Tower och har fler än 1 200 växter i gästrummen och ytterligare omkring 300 i lobbyn på våning 38, enligt hotellets egen redovisning. Inredningen består bland annat av trä, sten och återbrukade möbler.

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Bakom den grönskande miljön finns också teknik som ska minska förbrukningen av el och vatten. Ett automatiskt system övervakar byggnadens energianvändning och anpassar driften efter behov. Vattensnåla kranar och duschar samt filtrerat dricksvatten är andra delar av satsningen.

Själva byggnaden har fått högsta betyg, S, i det japanska miljöklassningssystemet CASBEE. Klassningen gäller hela fastigheten och inte enbart hotellet.

4. The Usual Rotterdam, Nederländerna – gammalt hus med högt miljöbetyg

I Rotterdam finns detta moderna och miljövänliga hotell. Foto: The Usual

På Westblaak i centrala Rotterdam ligger The Usual, ett hotell där man har valt att ta vara på en befintlig byggnad i stället för att riva och bygga nytt. Inredningen är modern och avskalad, med gemensamma utrymmen för arbete, måltider och umgänge. På taket växer sedumväxter som hjälper till att ta hand om regnvatten och hålla nere värmen under sommaren.

Hotellets miljöarbete har också granskats av en oberoende organisation. I februari 2026 fick fastigheten betyget Outstanding, den högsta nivån i miljöklassningssystemet BREEAM-NL In-Use. Resultatet blev 86,26 procent och certifieringen gäller till februari 2029, enligt BREEAM-NL officiella register.

Vid bedömningen granskas bland annat byggnadens energianvändning, material, inomhusmiljö och påverkan på omgivningen. Certifieringen omfattar hotellbyggnaden, men inte den separata delen Pods by The Usual.

5. Fowlescombe Farm, England – lyxhotell mitt i en levande gård

Tio unika sviter finns att välja mellan hos Fowlescombe Farm i Devon. Foto: Fowlescombe Farm

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På Fowlescombe Farm i engelska Devon börjar mycket av matlagningen ute på gården. Grönsaker, örter och kött kommer till stor del från den egna verksamheten, och gästerna kan följa arbetet på markerna innan de slår sig ner för middag.

Hotellet har bara tio sviter, men är omgiver av drygt 180 hektar jordbruksmark. Här samsas betesdjur, odlingar och närhet till det öppna landskapet vid Dartmoor med den övriga hotellverksamheten för att skapa en lyxig helhet på landet.

Maten är en viktig del av upplevelsen, och det känns genuint när råvarorna går direkt från odling och djurhållning till köket, ofta utan långa transporter. Fowlescombe arbetar med så kallat regenerativt jordbruk, där målet är att förbättra jordens bördighet och bevara den långsiktigt. Det kan bland annat handla om hur djuren betar och hur marken sköts för att behålla näring och biologisk mångfald.

För hotellgästerna märks satsningen framför allt i det som serveras på tallriken och i möjligheten att uppleva en arbetande gård på nära håll.

6. Mandai Rainforest Resort, Singapore – sov bland trädkronorna

24 trädhusliknande rum med former inspirerade av frökapslar hos Mandai Rainforst Resort. Foto: Banyan Tree Hotels & Resorts

I utkanten av Singapore, intill Mandai Wildlife Reserve, ligger en resort där delar av boendet har placerats högt ovanför marken. Här finns 24 trädhusliknande rum med former inspirerade av frökapslar, och från vissa av dem syns Upper Seletar-reservoaren mellan träden.

Hotellet har totalt 338 rum och gästerna får tillgång till spa, pool och restauranger, samtidigt som arkitekturen har anpassats för att smälta in i den grönskande omgivningen. Hotellet har fått en av Singapores högsta miljöutmärkelser för byggnader, BCA Green Mark Platinum Super Low Energy. Enligt Mandai Wildlife Groups hållbarhetsrapport var det den första hotellbyggnaden i landet som fick just denna kombination av utmärkelser.

Bakom klassningen finns bland annat energisnåla installationer och lösningar som ska minska vattenförbrukningen. Läget intill Mandai Wildlife Reserve ger också gästerna möjlighet att kombinera hotellvistelsen med guidade naturupplevelser och besök på områdets djurparker.

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7. Artista Villas, Costa Rica – designvillor med mindre betong

Ingen TV, men du får både kikare och fågelguide som underhållning. Foto: Hotel Belmar Artista Villas

I Monteverdes molnskogar har Hotel Belmar skapat Artista Villas, ett boende där arkitektur, konst och naturupplevelser möts. Villorna har stora fönster, naturlig ventilation och inredning med lokala material. I stället för tv-apparater finns kikare och fågelguider, så att gästerna kan ägna mer uppmärksamhet åt naturen utanför.

Miljöarbetet började redan när villorna byggdes. Projektet har bland annat använt träbaserade konstruktioner och material som innehåller restprodukter från sockerrörsodling, för att minska behovet av traditionella byggmaterial som betong och stål.

Enligt hotellet själva blev de beräknade utsläppen från material, transporter och byggarbete 40,8 procent lägre än om villorna hade uppförts med mer konventionella metoder. Där kan man ta med sig att dessa beräkningar omfattar själva byggprojektet, inte utsläppen under byggnadernas hela livslängd.

8. Gili Lankanfushi, Maldiverna – korallodling under vattenvillorna

På Gili Lankanfushi jobbar man med marinbiologer för att hjälpa livet under vattenytan. Foto: HPL Hotels & Resorts

På Gili Lankanfushi börjar hotellvistelsen med att skorna får stanna i väskan. Resortens idé om barfotalyx märks i allt från de öppna badrummen till trädäcken som förbinder de privata villorna ovanför Indiska oceanen. Men under vattenytan pågår ett arbete som har betydligt större betydelse än hotellens bekvämligheter. Här arbetar marinbiologer med att hjälpa skadade korallrev att återhämta sig.

Genom projektet Coral Lines får små korallfragment växa på särskilda linor innan de kan flyttas till områden där reven behöver återställas. Arbetet inleddes 2014 och följs löpande av hotellets marinbiologer. Gästerna kan lära sig mer om projektet och om livet under vattenytan. Enligt hotellets marinbiologiska centrum Gili Veshi samlar personalen även in observationer av mantor och havssköldpaddor till olika forsknings- och naturvårdsprojekt.

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Resorten har dessutom egna odlingar och arbetar med kompostering och återvinning. I mars 2025 fick hotellet miljöutmärkelsen EarthCheck Gold, som bland annat omfattar energianvändning, vattenförbrukning och avfallshantering.

Någon senare förnyelse av certifieringen har inte kunnat bekräftas. Hotellets arbete med korallreven fortsätter däremot enligt de uppgifter som anläggningen publicerar om sitt marinbiologiska centrum.

Läs mer: Svenska lyxhotell bland Europas bästa – Norge tar förstaplatsen – Dagens PS

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