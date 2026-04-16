Den spanska bostadsmarknaden tickar, som vanligt, uppåt. Priserna har stigit varje månad sedan 2022 och mars var inget undantag. Samtidigt är svenskarna på väg tillbaka.
Skiftet: Nu återvänder svenskarna till Spanien
På senare år har priserna i Spanien mer eller mindre rusat.
I januari 2026 konstaterade PS att Spaniens genomsnittliga bostadspris ligger på drygt 28 000 kronor per kvadratmeter Det är en ökning med hela 18,4 procent jämfört med året innan.
Och så har det, delvis, fortsatt. I mars ökade Bjurfors Spanienindex med 1,1 procent. På tre månader är uppgången 2,2 procent och på ett år hela 14,9 procent.
Samtidigt talar mycket för att den breda och kraftiga uppgången vi sett tidigare mattas av under 2026. Och det är positivt, menar Carolina Klaive, affärsområdesansvarig på Bjurfors Real Estate, inte minst då det kan få fler svenskar att ta steget.
Svenskarna hittar tillbaka
Svenskarna har länge varit avvaktande på den spanska bostadsmarknaden, något som inte minst lär bero på just de stigande priserna.
Men under slutet av 2025 och in på 2026 har man sett en förändring. Nu har svenskarna återigen börjat snegla mot Spanien, något som delvis kan bero på förhoppningar om att priserna, om inte sjunker, så åtminstone står still.
I januari 2026 spådde 53 procent av Fastighetsbyråns spanienmäklare stillastående priser under resten av året. Det kan jämföras med oktober i fjol, då 68 procent trodde på stigande priser framåt.
”Vi rör oss mot ett mer balanserat läge”, konstaterar Klaive.
Hon fortsätter.
”Det är i grunden positivt, eftersom köpare får mer tid i besluten. Det kan göra att fler svenskar tar steget. Det senaste halvåret har vi sett att de svenska köparna börjar hitta tillbaka”.
Hon får medhåll från Jonas Frykman, kontorschef på Fastighetsbyrån Benidorm.
”Vi ser en ökning i svenskarnas efterfrågan. Allt fler vill förverkliga sin dröm om ett liv med bättre klimat och högre livskvalitet. Många är trötta på långa mörka vintrar, växlande väder och bristande snöröjning hemma”, säger han.
”Marknaden har blivit mer selektiv”
Idag sker affärerna inte heller till samma tempo som tidigare.
”Vi ser att affärer fortfarande görs i hög takt, men marknaden har blivit mer selektiv. Det ställs högre krav på rätt prissättning, läge och kvalitet. Beslutsprocesserna tar ibland också längre tid. Köpare väger in omvärldsläget i större utsträckning”, säger Klaive i ett pressmeddelande.
Så ser priserna ut just nu
Under mars ökade priserna mest i Murcia, följt av Barcelona, Valencia och Cádiz. Även Kanarieöarna och Alicante visade tydliga uppgångar.
I Costa Blanca märktes dessutom ett extra tryck under andra halvan av månaden, särskilt på villor och större fastigheter.
I Balearerna ligger snittpriset högst, på drygt 56 500 kronor per kvadratmeter, följt av Málaga med 44 300 kronor och Kanarieöarna med 35 300 kronor.
I mer prisvärda områden som Almería och Castellón ligger snittet på 16 600 kronor per kvadratmeter. Även Murcia och Granada hör till de billigare alternativen.
I populära områden bland svenskar, som Alicante och Valencia, ligger priserna på, cirka, 29 000 respektive 22 000 kronor per kvadratmeter.
Sett över hela marknaden är snittet drygt 28 000 kronor per kvadratmeter.
