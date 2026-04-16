Skiftet: Nu återvänder svenskarna till Spanien 

Och så har det, delvis, fortsatt. I mars ökade Bjurfors Spanienindex med 1,1 procent. På tre månader är uppgången 2,2 procent och på ett år hela 14,9 procent.

Samtidigt talar mycket för att den breda och kraftiga uppgången vi sett tidigare mattas av under 2026. Och det är positivt, menar Carolina Klaive, affärsområdesansvarig på Bjurfors Real Estate, inte minst då det kan få fler svenskar att ta steget.

Läs även: Här är Europas billigaste städer – enligt reseexperterna.

Svenskarna hittar tillbaka

Svenskarna har länge varit avvaktande på den spanska bostadsmarknaden, något som inte minst lär bero på just de stigande priserna.

Men under slutet av 2025 och in på 2026 har man sett en förändring. Nu har svenskarna återigen börjat snegla mot Spanien, något som delvis kan bero på förhoppningar om att priserna, om inte sjunker, så åtminstone står still.

I januari 2026 spådde 53 procent av Fastighetsbyråns spanienmäklare stillastående priser under resten av året. Det kan jämföras med oktober i fjol, då 68 procent trodde på stigande priser framåt.

”Vi rör oss mot ett mer balanserat läge”, konstaterar Klaive.

Hon fortsätter.

”Det är i grunden positivt, eftersom köpare får mer tid i besluten. Det kan göra att fler svenskar tar steget. Det senaste halvåret har vi sett att de svenska köparna börjar hitta tillbaka”.

Hon får medhåll från Jonas Frykman, kontorschef på Fastighetsbyrån Benidorm.

”Vi ser en ökning i svenskarnas efterfrågan. Allt fler vill förverkliga sin dröm om ett liv med bättre klimat och högre livskvalitet. Många är trötta på långa mörka vintrar, växlande väder och bristande snöröjning hemma”, säger han.