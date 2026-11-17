Spenderar mindre på vardagslyx

Det är framför allt restauranger vi väljer bort, och den där teknikprylen är kanske inte lika viktig längre.

Nöjen och underhållning behöver vi också lite mindre av, visar det sig, enligt Nyheter24.

Allt för att kunna lägga pengarna på den där resan som vi har längtat efter.

”Semesterresan har fortsatt en stark position bland svenskarnas ekonomiska prioriteringar. Många är villiga att dra ned på vardagskonsumtionen i stället för att avstå från en utlandssemester. Resultatet bör också ses mot bakgrund av att det talats längre om räntehöjningar och hur de kan påverka hushållens ekonomi”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI.

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Fler soltimmar i vinter

Var vill vi då åka i vinter?

Det är framför allt tre destinationer som sticker ut för soltörstande svenskar.

Inför vintern 2026/2027 är det Kanarieöarna, Thailand och Cypern som lockar.

Thailand ökar bland vinterresor

Thailand ser en ökning med 11 procent bland svenska resenärer i vinter, och där är det Hua Hin, Ko Samet och Phuket som drar iväg mest i bokningarna enligt TUI:s statistik.

”Thailands popularitet bygger på mer än sol och vackra stränder. Den välkända gästfriheten och det lokala köket är en viktig del av upplevelsen och bidrar till att många svenska resenärer återvänder år efter år”, säger Dian Martinez Valencia vidare.

Det finns dock en viktig parentes att tänka på när vi bokar Thailandsresan, och det är att ha koll på var i landet vi kan resa runt med gällande försäkring.

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