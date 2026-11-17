Vi skippar hellre restaurangbesök och teknikprylar för att ha råd med den där efterlängtade semestern. I vinter är det framför allt tre destinationer vi bokar till semestern.
Svenskar sätter semestern framför vardagslyxen – hit åker vi i vinter
Många ser fram emot semestern och då får det gärna kosta på plats. Varannan semesterfirare tänker unna sig utan att räkna varje krona, visar till exempel en tidigare undersökning.
Semestern står högt i kurs
Resor står högt i kurs hos svenskarna, som vi berättat om tidigare, trots en stökig omvärld under 2026.
Nu visar en ny Sifoundersökning från resebolaget TUI att vi är beredda att betala mindre för vardagslyx för att få mer över till reskassan i vinter.
I undersökningen, där drygt tusen svenskar mellan 18 och 79 år deltog, står det klart att sex av tio är villiga att dra ned på andra utgifter för att kunna resa. Bland barnfamiljer är det ännu fler. Där kan 65 procent tänka sig att välja bort vardagslyxen för att kunna dra iväg i vinter.
Spenderar mindre på vardagslyx
Det är framför allt restauranger vi väljer bort, och den där teknikprylen är kanske inte lika viktig längre.
Nöjen och underhållning behöver vi också lite mindre av, visar det sig, enligt Nyheter24.
Allt för att kunna lägga pengarna på den där resan som vi har längtat efter.
”Semesterresan har fortsatt en stark position bland svenskarnas ekonomiska prioriteringar. Många är villiga att dra ned på vardagskonsumtionen i stället för att avstå från en utlandssemester. Resultatet bör också ses mot bakgrund av att det talats längre om räntehöjningar och hur de kan påverka hushållens ekonomi”, säger Dian Martinez Valencia, kommunikationsansvarig på TUI.
Fler soltimmar i vinter
Var vill vi då åka i vinter?
Det är framför allt tre destinationer som sticker ut för soltörstande svenskar.
Inför vintern 2026/2027 är det Kanarieöarna, Thailand och Cypern som lockar.
Thailand ökar bland vinterresor
Thailand ser en ökning med 11 procent bland svenska resenärer i vinter, och där är det Hua Hin, Ko Samet och Phuket som drar iväg mest i bokningarna enligt TUI:s statistik.
”Thailands popularitet bygger på mer än sol och vackra stränder. Den välkända gästfriheten och det lokala köket är en viktig del av upplevelsen och bidrar till att många svenska resenärer återvänder år efter år”, säger Dian Martinez Valencia vidare.
Det finns dock en viktig parentes att tänka på när vi bokar Thailandsresan, och det är att ha koll på var i landet vi kan resa runt med gällande försäkring.
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