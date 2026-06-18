Ny rapport: Fyra av tio döljer sin läggning för att få göra drömresan

En ny undersökning från Booking.com, baserad på svar från över 13 000 hbtqi+-resenärer i 19 länder, visar att bara 31 procent är öppna med sin sexuella identitet när de reser. Samtidigt uppger 40 procent att de kan tänka sig att dölja vem de är för att få uppleva ett resmål de länge drömt om.

Det innebär att många fortfarande känner sig tvingade att välja mellan äventyr och autenticitet.

”Årets undersökning visar varför vårt program Travel Proud är viktigare än någonsin”, säger Matthias Schmid, Senior Vice President för Accommodations på Booking.com.

Försiktigheten ökar

Rapporten visar också att försiktigheten ökar. 44 procent av de tillfrågade uppger att de vidtar fler säkerhetsåtgärder idag än för några år sedan. Det kan handla om att dela sin plats med anhöriga, radera dejtingappar inför gränspassager eller använda VPN-tjänster för att skydda sin identitet online.

Nästan hälften, 48 procent, säger att de tittar sig omkring innan de visar ömhet offentligt mot sin partner.

De som inte har kommit ut är samtidigt den grupp som uppger lägst oro under sina resor. Drygt hälften av dem känner ingen särskild oro alls när de reser. Det är ett resultat som illustrerar den motsägelsefulla verklighet många lever i.

Den som döljer vem den är möter ofta färre problem.