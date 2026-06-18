Att resa handlar om frihet, upptäckter och nya upplevelser. Men för många hbtqi+-personer handlar semestern fortfarande om att väga drömresan mot säkerhet. En ny global rapport från Booking.com visar att fyra av tio är beredda att dölja sin sexuella identitet för att få uppleva sitt drömresmål.
Ny rapport: Fyra av tio döljer sin läggning för att få göra drömresan
Många drömmer om att resa jorden runt, uppleva exotiska destinationer eller besöka platser de längtat efter i åratal. Men för en stor grupp resenärer finns en fråga som kommer före flygbiljetter, hotellbokningar och sevärdheter: Är det säkert att vara sig själv där?
En ny undersökning från Booking.com, baserad på svar från över 13 000 hbtqi+-resenärer i 19 länder, visar att bara 31 procent är öppna med sin sexuella identitet när de reser. Samtidigt uppger 40 procent att de kan tänka sig att dölja vem de är för att få uppleva ett resmål de länge drömt om.
Det innebär att många fortfarande känner sig tvingade att välja mellan äventyr och autenticitet.
”Årets undersökning visar varför vårt program Travel Proud är viktigare än någonsin”, säger Matthias Schmid, Senior Vice President för Accommodations på Booking.com.
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Försiktigheten ökar
Rapporten visar också att försiktigheten ökar. 44 procent av de tillfrågade uppger att de vidtar fler säkerhetsåtgärder idag än för några år sedan. Det kan handla om att dela sin plats med anhöriga, radera dejtingappar inför gränspassager eller använda VPN-tjänster för att skydda sin identitet online.
Nästan hälften, 48 procent, säger att de tittar sig omkring innan de visar ömhet offentligt mot sin partner.
De som inte har kommit ut är samtidigt den grupp som uppger lägst oro under sina resor. Drygt hälften av dem känner ingen särskild oro alls när de reser. Det är ett resultat som illustrerar den motsägelsefulla verklighet många lever i.
Den som döljer vem den är möter ofta färre problem.
Transpersoner känner störst oro
Särskilt utsatta är transpersoner. Bland dem uppger 43 procent att de blivit mer oroliga inför att resa de senaste åren. För många handlar osäkerheten inte om brottslighet eller politisk oro utan om vardagliga situationer som att använda toaletter, omklädningsrum eller andra könsuppdelade utrymmen.
Användningen av könsuppdelade faciliteter är den vanligaste orsaken till stress bland transpersoner som reser, enligt rapporten.
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AI blir en ny reseguide
En annan tydlig trend är AI:s växande betydelse. Två tredjedelar av de tillfrågade har använt AI för att planera resor det senaste året. 37 procent säger att de känner sig tryggare med att ställa känsliga frågor om den lokala hbtqi+-scenen till en AI än till en människa.
För många har den digitala reseguiden blivit ett sätt att få svar utan att riskera fördomar eller obekväma reaktioner.
”Vi ser det som ett gott tecken att programmet har vuxit under de fem år som gått sedan det lanserades 2021 och att det har tagits emot med sådan entusiasm av så många av våra samarbetspartner världen över”, säger Matthias Schmid.
Fler positiva upplevelser än negativa
Samtidigt innehåller rapporten flera positiva signaler. Hela 82 procent uppger att de haft minst en positiv upplevelse kopplad till sin identitet under det senaste årets resor. Det kan handla om hotellpersonal som använder rätt pronomen, könsneutrala toaletter eller synliga tecken på inkludering.
Dessutom anser 58 procent att acceptansen för hbtqi+-personer har förbättrats under de senaste åren.
Trots att världen blivit öppnare på många sätt visar rapporten att resandet fortfarande inte är lika enkelt för alla. För miljontals människor handlar semesterplaneringen fortfarande om mer än att hitta rätt hotellrum eller den billigaste flygbiljetten. Den handlar också om möjligheten att vara sig själv.
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