Glöm solstolen och hotellbuffén. När svenskarna får välja sina drömresor lockar ruinstäder, pyramider och världsberömda byggnadsverk. Allra högst står fortfarande Machu Picchu i Peru.
Hit drömmer svenskarna om att resa – övergiven stad i topp igen
Den mytomspunna inkastaden Machu Picchu fortsätter att vara svenskarnas främsta drömsevärdhet, enligt resebyrån Tickets senaste undersökning.
På andra plats kommer pyramiderna i Egypten, följda av Kinesiska muren. Gemensamt för platserna i toppen är att de ligger långt hemifrån och kräver betydligt mer planering än en weekend i Köpenhamn.
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Sevärdheten styr hela resan
För många resenärer är det inte längre bara klimatet, hotellet eller priset som avgör vart resan går. Ett känt landmärke kan vara själva anledningen till att man bokar flygbiljetten.
”Ett välkänt landmärke kan vara den främsta anledningen till att man väljer ett visst resmål. Många vill kombinera avkoppling med upplevelser och passa på att besöka platser som de länge har drömt om att se”, säger Louise Jellvi, produktchef på Ticket.
Efter Machu Picchu, pyramiderna och Kinesiska muren följer Colosseum i Rom och tempelstaden Angkor i Kambodja.
Även Kristusstatyn i Rio de Janeiro, Taj Mahal i Indien och Eiffeltornet i Paris finns kvar bland svenskarnas stora resedrömmar.
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USA tappar attraktionskraft
Samtidigt verkar de amerikanska landmärkena ha tappat en del av sin dragningskraft.
Frihetsgudinnan i New York faller från femte till åttonde plats jämfört med förra årets undersökning. Golden Gate-bron i San Francisco, som tidigare låg på tionde plats, försvinner helt från listan.
Ny på topp tio är i stället det lutande tornet i Pisa. Ett byggfel från medeltiden fortsätter alltså att vara en turistmagnet. Det finns hopp för de flesta byggprojekt.
Landmärkena svenskarna helst vill besöka
- Machu Picchu, Peru
- Pyramiderna, Egypten
- Kinesiska muren, Kina
- Colosseum, Rom
- Tempelstaden Angkor, Kambodja
- Kristusstatyn, Rio de Janeiro
- Taj Mahal, Indien
- Frihetsgudinnan, New York
- Eiffeltornet, Paris
- Lutande tornet, Pisa
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