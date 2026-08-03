Hit drömmer svenskarna om att resa – övergiven stad i topp igen

Sevärdheten styr hela resan

För många resenärer är det inte längre bara klimatet, hotellet eller priset som avgör vart resan går. Ett känt landmärke kan vara själva anledningen till att man bokar flygbiljetten.

”Ett välkänt landmärke kan vara den främsta anledningen till att man väljer ett visst resmål. Många vill kombinera avkoppling med upplevelser och passa på att besöka platser som de länge har drömt om att se”, säger Louise Jellvi, produktchef på Ticket.

Efter Machu Picchu, pyramiderna och Kinesiska muren följer Colosseum i Rom och tempelstaden Angkor i Kambodja.

Även Kristusstatyn i Rio de Janeiro, Taj Mahal i Indien och Eiffeltornet i Paris finns kvar bland svenskarnas stora resedrömmar.