Det finns en oro kring att flygbränslet ska ta slut i Europa. Det har fått EU-ministrar att titta på en reservplan ifall det scenariot slår in.
EU: Vi har en reservplan om flygbränslet tar slut
Kriget i Mellanöstern har fått priset på jetbränsle att skjuta i höjden, och farhågor har luftats om att det kan ta slut.
Det har fått EU att titta på reservplaner.
Transportministrar inom unionen diskuterar nu alternativa importvägar och möjliga krisåtgärder för att undvika störningar i flygtrafiken.
Kan öka importen från USA
Att priset gått upp beror på att den strategiskt avgörande transportleden Hormuzsundet har i praktiken stängts, vilket begränsar exporten från flera oljeproducerande länder.
Normalt importerar EU en betydande del av sitt flygbränsle från regionen.
Som en del av beredskapen överväger medlemsländerna att öka importen från bland annat USA och Nigeria, skriver Euronews.
Samtidigt diskuteras möjligheten att använda strategiska lager om situationen förvärras. EU:s egna raffinaderier står för cirka 70 procent av behovet, men resterande del är beroende av import.
Agerar redan nu
Flera medlemsländer har redan börjat vidta åtgärder.
Tyskland har sammankallat sitt nationella säkerhetsråd för att analysera riskerna, medan Spanien stödjer ett gemensamt system för att dela bränslereserver inom unionen.
Syftet är att undvika nationell hamstring som kan driva upp priser och skapa obalanser på marknaden.
EU-kommissionen tonar dock ned risken för akuta störningar just nu. Några omfattande inställda flygningar kopplade till bränslebrist har ännu inte bekräftats.
Trots det betonas vikten av att agera i tid för att förebygga en mer allvarlig situation.
Finns flera alternativ
Utöver flygsektorn diskuteras även bredare åtgärder för att hantera energiefterfrågan.
Det handlar bland annat om att uppmuntra användning av kollektivtrafik och alternativa transportmedel för att minska trycket på bränslemarknaden.
Parallellt arbetar EU med långsiktiga lösningar, där ökad produktion av hållbara flygbränslen lyfts fram som en central del.
Målet är att minska beroendet av importerade fossila bränslen och stärka motståndskraften mot globala störningar.
