EU-kommissionen vill införa regler som ger flygpassagerare rätt att ta med två fria handbagage. Norwegian avvisar förslaget och varnar för att det skulle skapa kaos ombord.
Norwegian: EU:s nya förslag leder till kabinkaos
“Kabinen rymmer inte 189 kabinväskor i overhead”, säger vd Geir Karlsen i en intervju med Perfect Weekend.
Risk för förseningar
Norwegian menar att förslaget inte tar hänsyn till den fysiska kapaciteten i flygplanen. Om alla passagerare tar med stora väskor blir boardingprocessen långsammare och risken för förseningar ökar. “Det skulle bli mycket krångel och störa bolagen”, säger Karlsen.
Krönika: Gratis handbagage – ja tack, om du gillar kaos
All inclusive i molnen är ett minne blott. Nu vill EU-politiker leka hjältar och lanserar idén om gratis handbagage – men det kommer bara skapa bråk,
Betala för det du använder annars: kabinkaos
Bolaget försvarar sin nuvarande modell, där en mindre väska som ryms under sätet ingår i biljettpriset medan större kabinväskor kostar extra. “Vår produkt är att du betalar för det du använder”, säger Karlsen.
Brev till beslutsfattare
Norwegian har tillsammans med andra aktörer redan skickat brev till departement och EU-instanser för att stoppa förslaget. Bolagen menar att reglerna för handbagage måste bestämmas av flygbolagen själva, inte av politiker.
Läs även: Östersjöns flygtrafik i kris – nästan var tredje resa störd
Nästa steg för Norwegian
Förslaget väntas behandlas under hösten. Om det går igenom blir det obligatoriskt för samtliga flygbolag i EU att låta passagerare ta med två fria handbagage. Norwegian menar att detta skulle försämra kundupplevelsen snarare än förbättra den.
Läs även: Norwegian vill växla upp i Sverige – men detta bromsar
Fritt handbagage snart ny EU-lag – men gissa vem som rasar
En ny lag som kan förändra resandet i Europa är på väg att bli verklighet – och den handlar om ditt handbagage. Men reseindustrin jämför detta med gratis
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
