Norwegian: EU:s nya förslag leder till kabinkaos

Norwegian rasar trots vändning – börsen gör tumme ned
Geir Karlsen varnar för kabinkaos om Bryssels regler blir verklighet. (Foto: TT)
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

EU-kommissionen vill införa regler som ger flygpassagerare rätt att ta med två fria handbagage. Norwegian avvisar förslaget och varnar för att det skulle skapa kaos ombord.

“Kabinen rymmer inte 189 kabinväskor i overhead”, säger vd Geir Karlsen i en intervju med Perfect Weekend.

Risk för förseningar

Norwegian menar att förslaget inte tar hänsyn till den fysiska kapaciteten i flygplanen. Om alla passagerare tar med stora väskor blir boardingprocessen långsammare och risken för förseningar ökar. “Det skulle bli mycket krångel och störa bolagen”, säger Karlsen.

norwegian
Två fria handbagage kan ge längre boarding och mer konflikter ombord. (Foto: Heiko Junge/NTB).

Betala för det du använder annars: kabinkaos

Bolaget försvarar sin nuvarande modell, där en mindre väska som ryms under sätet ingår i biljettpriset medan större kabinväskor kostar extra. “Vår produkt är att du betalar för det du använder”, säger Karlsen.

Brev till beslutsfattare

Norwegian har tillsammans med andra aktörer redan skickat brev till departement och EU-instanser för att stoppa förslaget. Bolagen menar att reglerna för handbagage måste bestämmas av flygbolagen själva, inte av politiker.

Nästa steg för Norwegian

Förslaget väntas behandlas under hösten. Om det går igenom blir det obligatoriskt för samtliga flygbolag i EU att låta passagerare ta med två fria handbagage. Norwegian menar att detta skulle försämra kundupplevelsen snarare än förbättra den.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

