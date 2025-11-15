Dagensps.se
Weekend
Resor

Noctourism: Nu blir mörkret den nya lyxen

Semester 2025: mer stjärnljus, mindre solkräm. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Först kom klimatångesten. Sedan kom värmen. Och nu – mörkret och noctourism. Enligt en ny rapport från Booking.com säger 62 procent av resenärerna att de vill åka till mörkare platser, medan 54 procent aktivt försöker undvika dagens hetta. Allt fler planerar sina aktiviteter i skymning och natt, och begreppet noctourism har blivit årets mest oväntade reseord.

Glöm after beach. Nu är det after dusk som gäller.

Resa i skuggan av solen

I årtionden har reseindustrin byggt sina drömmar på sol, värme och vita stränder. Men världen förändras. Med stigande temperaturer, brända axlar och klimatångest söker vi nu svalka i skymningen. National Geographic beskriver hur nattbaserade turer ökade med över 25 procent under 2024, och International Dark-Sky Association rapporterar rekordintresse för resmål som erbjuder stjärnklara nätter utan ljusföroreningar.

Från Tromsøs norrskensvandringar till spanska bergsbyar med tystnadsgaranti – mörkret har blivit en ny form av lyx. Det handlar inte längre om att fly solen, utan om att hitta något verkligt, något som känns.

När solen går ner – och semesterhumöret går upp. (Foto: Pressbild)
Klimatet, kroppen och kosmos

Att sova bort de hetaste timmarna på dagen och leva när temperaturen faller är inte bara en överlevnadsstrategi – det är en upplevelse i sig. Enligt Booking.com uppger 61 procent av resenärerna att de planerar att minska sin tid i solen och i stället lägga fokus på kvällsaktiviteter.

Det är också en miljöfråga. Ljusföroreningar förstör inte bara natthimlen utan också djurliv och ekosystem. Att släcka lampan och titta uppåt blir ett sätt att återknyta till naturen. På många håll erbjuds nu boenden utan utomhusbelysning, just för att låta stjärnorna komma till tals.

I takt med att klimatet förändras förändras också våra vanor. Vi semestrar inte längre bara i naturen – vi försöker leva i takt med den.

Nattens nya upplevelser

Den moderna nattresenären är inte en klubbvandrare, utan en stillsam upptäckare. Nattvandring i svenska fjällen. Midnattsspa i Lappland. Stjärnskådning i Arizona. I Bangkok öppnar nattmarknader som lockar fler turister än stadens shoppinggallerior. Och i norra Italien ordnas nu “moonlight tastings”, där vinprovningen sker under fullmåne.

Det är samma nyfikenhet som förr drev människor till solsemester – men riktad åt motsatt håll. Där ljuset en gång symboliserade frihet, står mörkret nu för lugn, autenticitet och återhämtning.

Mörkret faller, men ni lyser. (Foto: Canva/Pressbild)

Ett nytt sätt att se världen

Noctourism handlar i grunden inte om tid på dygnet, utan om perspektiv. Om att resa långsammare, se klarare och kanske tänka lite djupare. Kanske är det därför den här trenden fått fäste – den talar till vår längtan efter mening, mitt i överflödet av ljus, ljud och notiser.

När världen brinner söker vi svalka i mörkret. Och där, någonstans mellan stjärnljus och tystnad, föds en ny sorts semester – en som börjar när solen går ner.

Perfect Weekend Guide: Noctourism

Trend: Noctourism – resor som fokuserar på kvälls- och nattupplevelser.

Statistik: 62 procent av resenärerna överväger mörkare resmål, 54 procent vill undvika dagens hetta och 61 procent planerar aktiviteter när solen står lågt. (Källa: Booking.com, Nine Predictions for Travel in 2025)

Platser att testa trenden:
– Tromsø, Norge – norrsken och midnattsturer.
– Lappland, Sverige – nattligt spa och skogsbad.
– Almería, Spanien – Europas första Dark-Sky-reservat.
– Arizona, USA – desert stargazing bland kaktusar och tystnad.

Källa: Booking.com, National Geographic, International Dark-Sky Association, TimeOut.

Källa: Booking.com, National Geographic, International Dark-Sky Association, TimeOut.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

