Noctourism: Nu blir mörkret den nya lyxen

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Klimatet, kroppen och kosmos

Att sova bort de hetaste timmarna på dagen och leva när temperaturen faller är inte bara en överlevnadsstrategi – det är en upplevelse i sig. Enligt Booking.com uppger 61 procent av resenärerna att de planerar att minska sin tid i solen och i stället lägga fokus på kvällsaktiviteter.

Det är också en miljöfråga. Ljusföroreningar förstör inte bara natthimlen utan också djurliv och ekosystem. Att släcka lampan och titta uppåt blir ett sätt att återknyta till naturen. På många håll erbjuds nu boenden utan utomhusbelysning, just för att låta stjärnorna komma till tals.

I takt med att klimatet förändras förändras också våra vanor. Vi semestrar inte längre bara i naturen – vi försöker leva i takt med den.

ANNONS

Nattens nya upplevelser

Den moderna nattresenären är inte en klubbvandrare, utan en stillsam upptäckare. Nattvandring i svenska fjällen. Midnattsspa i Lappland. Stjärnskådning i Arizona. I Bangkok öppnar nattmarknader som lockar fler turister än stadens shoppinggallerior. Och i norra Italien ordnas nu “moonlight tastings”, där vinprovningen sker under fullmåne.

Det är samma nyfikenhet som förr drev människor till solsemester – men riktad åt motsatt håll. Där ljuset en gång symboliserade frihet, står mörkret nu för lugn, autenticitet och återhämtning.

Mörkret faller, men ni lyser. (Foto: Canva/Pressbild)

Ett nytt sätt att se världen

Noctourism handlar i grunden inte om tid på dygnet, utan om perspektiv. Om att resa långsammare, se klarare och kanske tänka lite djupare. Kanske är det därför den här trenden fått fäste – den talar till vår längtan efter mening, mitt i överflödet av ljus, ljud och notiser.

När världen brinner söker vi svalka i mörkret. Och där, någonstans mellan stjärnljus och tystnad, föds en ny sorts semester – en som börjar när solen går ner.

Perfect Weekend Guide: Noctourism

ANNONS

Trend: Noctourism – resor som fokuserar på kvälls- och nattupplevelser.

Statistik: 62 procent av resenärerna överväger mörkare resmål, 54 procent vill undvika dagens hetta och 61 procent planerar aktiviteter när solen står lågt. (Källa: Booking.com, Nine Predictions for Travel in 2025)

Platser att testa trenden:

– Tromsø, Norge – norrsken och midnattsturer.

– Lappland, Sverige – nattligt spa och skogsbad.

– Almería, Spanien – Europas första Dark-Sky-reservat.

– Arizona, USA – desert stargazing bland kaktusar och tystnad.

Källa: Booking.com, National Geographic, International Dark-Sky Association, TimeOut.

Vill du läsa mer om nöje och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Sju platser i Sydafrika du måste uppleva och Fyra platser där hösten är som vackrast.