Svensken som styr världens största privatflygbolag

Ägaren som såg affärsidén: Privatflygbolag

Historien om VistaJet börjar med Thomas Flohr, en schweizisk finansman som köpte ett privatflygplan för att underlätta sina affärer. Snart insåg han att planet stod oanvänt större delen av tiden. Han köpte ett till, började hyra ut timmar – och insåg att modellen kunde skalas. Tjugo år senare är VistaJet världens största privatägda aktör inom affärsflyg.

Flohr har byggt expansionen på fingertoppskänsla för tajming. Han beställde flygplan i god tid innan marknaden tog fart. Under pandemin, när det kommersiella flyget stod stilla, kunde VistaJet möta efterfrågan från bolag och privatpersoner som plötsligt hade privatflyg som enda alternativ. Resultatet: en explosion av nya kunder och ökad acceptans för privatflyget som affärsverktyg.

Sverige på plats åtta i Europa

I Sverige märks trenden tydligt. Landet rankas åtta i Europa för privatflyg, med över sju procent fler resor första halvåret 2025 jämfört med året innan, enligt data från WingX. Här finns både miljardärer, entreprenörer och multinationella företag som värderar tid högre än pengar.

”Många av våra svenska kunder är family offices som förvaltar globala portföljer, eller techgrundare som snabbt måste kunna ta sig mellan Stockholm, London och Silicon Valley. För dem är VistaJet inte en lyx, utan ett arbetsredskap”, säger Leander.

För företagen handlar det ofta om rena kalkyler: en resa från Stockholm till Genève kan ta sex timmar med reguljärflyg när säkerhetskontroller, byten och väntetid räknas in. Med VistaJet tar samma resa drygt två timmar från dörr till dörr.

Här slipper du armstödskriget. (Foto: VistaJet)

Komfort som gör skillnad hos VistaJet

För långresor är skillnaden ännu tydligare. VistaJets Global 7500 är en ”flygande arbetsplats” med avancerad ljudisolering, aktiv bullerdämpning, stora fönster och fyra olika klimatzoner. Kabintrycket är lägre än på ett vanligt passagerarplan, vilket gör att resenärerna slipper jetlag.

”Du kan flyga Stockholm–Singapore på 17 timmar, jobba hela vägen och kliva av planet redo för möte. Det är svårt att sätta ett pris på den effektiviteten”, säger Leander.

Vad kostar VistaJet?

Privatflyg är förstås fortfarande dyrt. Att flyga VistaJet kostar runt 7 000–7 500 dollar per timme. Men i stället för att köpa ett flygplan eller gå in i komplicerade delägarmodeller erbjuder VistaJet ett abonnemang. Det börjar på 25 timmar per år och ger garanterad tillgång till hela flottan, med så kort varsel som 24 timmar.

”Det är det som gör modellen enkel. Du behöver inte tänka på crew, underhåll eller var planet står. Du prenumererar på den tid du behöver, och vi löser resten”, säger Leander.

En bransch i förändring

Privatflyget har länge haft ett imageproblem. Kritiker pekar på klimatpåverkan och lyxkonsumtion. Men pandemin förändrade bilden. När världen stängde ner var privatflyg det enda alternativet för många affärsresenärer. Sedan dess har fler sett nyttan i att snabbt kunna förflytta sig över kontinenter.

”Jag tror att det finns en större förståelse i dag för när privatflyg fyller en funktion. Det handlar inte om att glänsa, utan om att kunna möta kunder, fatta beslut och skapa affärer i realtid”, säger Leander.

VistaJet vill dessutom ligga i framkant med hållbarhet. Företaget har i över ett decennium arbetat med SAF (hållbart flygbränsle), koldioxidkompensation och transparens i rapporteringen av utsläpp.

7 500 dollar i timmen – men tänk vad du sparar i tid. (Foto: VistaJet)

Blicken framåt

Vad händer härnäst? VistaJet växer fortsatt och ser stor potential i Afrika, Mellanöstern och Asien. Samtidigt är Europa och Nordamerika fortfarande de viktigaste marknaderna.

”Vi är duktiga på att etablera oss på nya marknader där andra inte varit. Det är därför vi har kunnat växa så snabbt. Jag är övertygad om att resan bara har börjat”, säger Leander.

Och för honom själv? Malmösonen som blev flygboss i London hoppas en dag återvända hem till Sverige. Men just nu finns ingen tid.

”Vi har mycket mer att göra innan jag kan tänka på det. Men Malmö finns alltid i hjärtat”, säger han.

Perfect Weekend Guide till privatflygbolag

Flotta: 270 flygplan, varav världens största Bombardier Global 7500-flotta

Medlemskap: Från 25 timmar per år, garanterad tillgång inom 24 timmar

Svenska marknaden: Rankad 8 i Europa för privatflyg (WingX, H1 2025)

Pris: från cirka 7 000–7 500 dollar i timmen

Destinationer: 200 länder och territorier, 96 procent av världen täcks

