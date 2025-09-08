Dagensps.se
Svensken som styr världens största privatflygbolag

När andra köar på Arlanda sitter VistaJets kunder redan med en espresso på 10 000 meters höjd. (Foto: VistaJet)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

Perfect Weekend träffar Malmösonen Mats Leander. Han har tagit klivet från Skåne till den internationella scenen för privatflygbolag. Som Europachef på VistaJet – världens största – leder han expansionen i en bransch som gått från lyxsymbol till strategiskt affärsverktyg för miljardärer, techgrundare och globala bolag.

Privatflyg har länge förknippats med champagneglas, fotoblixtar och röda mattor. Men det är en bild som VistaJet gärna vill nyansera. När bolaget drog igång sin Europaturné i Stockholm nyligen handlade det inte om lyx utan om effektivitet, global räckvidd och affärsnytta.

”Det svenska näringslivet värdesätter tid och transparens. Hos oss prenumererar du på timmar i stället för att köpa ett flygplan. Det är enkelt – du flyger när du vill, var du vill, och betalar bara för tiden i luften”, säger Mats Leander, VistaJets Europachef.

Mats Leander och Perfect Weekends utsända reporter Viggo Cavling. (Foto: VistaJet)

Från Malmö till London med ett privatflygbolag

Han har själv gjort en ovanlig resa. Från uppväxten i Malmö via London och in i privatflygets absoluta toppskikt. Sedan 2010 har han varit en nyckelperson i VistaJets expansion. När han började var bolaget fortfarande litet. I dag är VistaJet en global jätte med över 270 flygplan i flottan – från supermidsize Challenger 350 till långdistansflaggskeppet Global 7500.

Och tillväxten har varit exceptionell. Varje VistaJet-plan flyger i snitt 1 000 timmar per år, jämfört med branschsnittets 250. Det gör modellen mer effektiv, mer flexibel och – paradoxalt nog – mer hållbar.

”Vår styrka ligger i att vi använder resurserna bättre än någon annan. I stället för att låta flygplan stå på marken ser vi till att de flyger. Det är enda sättet att erbjuda garanterad tillgång till kunder, även under de mest hektiska sommarmånaderna”, säger Leander.

VistaJet – för dig som tycker att business class är för mycket fritidsgård. (Foto: VistaJet)
Ägaren som såg affärsidén: Privatflygbolag

Historien om VistaJet börjar med Thomas Flohr, en schweizisk finansman som köpte ett privatflygplan för att underlätta sina affärer. Snart insåg han att planet stod oanvänt större delen av tiden. Han köpte ett till, började hyra ut timmar – och insåg att modellen kunde skalas. Tjugo år senare är VistaJet världens största privatägda aktör inom affärsflyg.

Flohr har byggt expansionen på fingertoppskänsla för tajming. Han beställde flygplan i god tid innan marknaden tog fart. Under pandemin, när det kommersiella flyget stod stilla, kunde VistaJet möta efterfrågan från bolag och privatpersoner som plötsligt hade privatflyg som enda alternativ. Resultatet: en explosion av nya kunder och ökad acceptans för privatflyget som affärsverktyg.

Sverige på plats åtta i Europa

I Sverige märks trenden tydligt. Landet rankas åtta i Europa för privatflyg, med över sju procent fler resor första halvåret 2025 jämfört med året innan, enligt data från WingX. Här finns både miljardärer, entreprenörer och multinationella företag som värderar tid högre än pengar.

”Många av våra svenska kunder är family offices som förvaltar globala portföljer, eller techgrundare som snabbt måste kunna ta sig mellan Stockholm, London och Silicon Valley. För dem är VistaJet inte en lyx, utan ett arbetsredskap”, säger Leander.

För företagen handlar det ofta om rena kalkyler: en resa från Stockholm till Genève kan ta sex timmar med reguljärflyg när säkerhetskontroller, byten och väntetid räknas in. Med VistaJet tar samma resa drygt två timmar från dörr till dörr.

Här slipper du armstödskriget. (Foto: VistaJet)

Komfort som gör skillnad hos VistaJet

För långresor är skillnaden ännu tydligare. VistaJets Global 7500 är en ”flygande arbetsplats” med avancerad ljudisolering, aktiv bullerdämpning, stora fönster och fyra olika klimatzoner. Kabintrycket är lägre än på ett vanligt passagerarplan, vilket gör att resenärerna slipper jetlag.

”Du kan flyga Stockholm–Singapore på 17 timmar, jobba hela vägen och kliva av planet redo för möte. Det är svårt att sätta ett pris på den effektiviteten”, säger Leander.

Vad kostar VistaJet?

Privatflyg är förstås fortfarande dyrt. Att flyga VistaJet kostar runt 7 000–7 500 dollar per timme. Men i stället för att köpa ett flygplan eller gå in i komplicerade delägarmodeller erbjuder VistaJet ett abonnemang. Det börjar på 25 timmar per år och ger garanterad tillgång till hela flottan, med så kort varsel som 24 timmar.

”Det är det som gör modellen enkel. Du behöver inte tänka på crew, underhåll eller var planet står. Du prenumererar på den tid du behöver, och vi löser resten”, säger Leander.

En bransch i förändring

Privatflyget har länge haft ett imageproblem. Kritiker pekar på klimatpåverkan och lyxkonsumtion. Men pandemin förändrade bilden. När världen stängde ner var privatflyg det enda alternativet för många affärsresenärer. Sedan dess har fler sett nyttan i att snabbt kunna förflytta sig över kontinenter.

”Jag tror att det finns en större förståelse i dag för när privatflyg fyller en funktion. Det handlar inte om att glänsa, utan om att kunna möta kunder, fatta beslut och skapa affärer i realtid”, säger Leander.

VistaJet vill dessutom ligga i framkant med hållbarhet. Företaget har i över ett decennium arbetat med SAF (hållbart flygbränsle), koldioxidkompensation och transparens i rapporteringen av utsläpp.

7 500 dollar i timmen – men tänk vad du sparar i tid. (Foto: VistaJet)

Blicken framåt

Vad händer härnäst? VistaJet växer fortsatt och ser stor potential i Afrika, Mellanöstern och Asien. Samtidigt är Europa och Nordamerika fortfarande de viktigaste marknaderna.

”Vi är duktiga på att etablera oss på nya marknader där andra inte varit. Det är därför vi har kunnat växa så snabbt. Jag är övertygad om att resan bara har börjat”, säger Leander.

Och för honom själv? Malmösonen som blev flygboss i London hoppas en dag återvända hem till Sverige. Men just nu finns ingen tid.

”Vi har mycket mer att göra innan jag kan tänka på det. Men Malmö finns alltid i hjärtat”, säger han.

Perfect Weekend Guide till privatflygbolag

  • Flotta: 270 flygplan, varav världens största Bombardier Global 7500-flotta
  • Medlemskap: Från 25 timmar per år, garanterad tillgång inom 24 timmar
  • Svenska marknaden: Rankad 8 i Europa för privatflyg (WingX, H1 2025)
  • Pris: från cirka 7 000–7 500 dollar i timmen
  • Destinationer: 200 länder och territorier, 96 procent av världen täcks

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FlygFlygbolagmiljardärPrivatjet
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

