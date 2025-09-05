Nördiga hobbyprojektet blev en global succé och en miljardaffär

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

När nörderi blir pengar

Med 36 anställda gör Flightradar24 vinster som får banker på Norrmalmstorg att rodna. 218 miljoner kronor i vinst på ett år, 420 miljoner i omsättning. Marginalerna? Så höga att konkurrenterna antagligen vill spåra grundarnas bankkonton i realtid.

På bara fem år har ägarna delat ut 866 miljoner kronor. Och då pratar vi inte bitcoins eller luftslott, utan hårda svenska kronor.

Londonpengar i luften

Nu har riskkapitalbolaget Sprints, med svenskarna Pierre Siri och Henrik Persson vid spakarna, klivit in och köpt 35 procent av bolaget för knappt 1,5 miljarder kronor.

”Bra företag löser verkliga problem för många människor. Flightradar24 gör det genom att ge en hel industri tillgång till avgörande data”, skrev Henrik Persson på Linkedin.

Det låter kanske torrt, men översatt betyder det ungefär: ”Här finns en kassako, och vi vill vara med och mjölka.”

Spåra sambons flyg – och kolla om ”försenad” verkligen stämmer. (Foto: Canva/Flightradar)

Grundarna styr fortfarande planet

Trots affären sitter Robertsson och Lindberg, ihop med vd Fredrik Lindahl, kvar med 65 procent. Det innebär att de fortfarande bestämmer var bolaget ska landa härnäst – expansion, nya produkter eller bara ännu en rekordutdelning.

Perfect Weekend Guide till flightradar

Startade 2009 som ett hobbyprojekt.

50 000 antenner världen över.

36 anställda, men vinst på 218 miljoner kronor 2024.

Grundarna och vd:n äger fortfarande 65 procent.

Värdering: 4,1 miljarder kronor.

Nästa gång du ser en prick över Atlanten: någon i Sverige tjänar pengar på den. (Foto: Canva)

Tre sätt vanliga svenskar använder Flightradar24

1. Kolla när planet egentligen lyfter

Alla som någon gång väntat på en vän från London eller en försenad charter från Rhodos vet – Arlandas tavlor är lika tillförlitliga som en väderprognos i april. På Flightradar24 ser du exakt var planet befinner sig.

En cirkel över Västerås kan kännas som bästa fredagsmyset. (Foto: Flightadar)

2. Följ dramatiken i luften

Cirklar över Bromma? En oväntad omväg över Västerås? Många svenskar sitter klistrade och ser hur piloterna navigerar runt oväder eller väntar på landningsklartecken. Det är nästan som en realityserie, men med 737:or i huvudrollen.

3. Res från soffan

Har du tråkigt en tisdag kväll? Slå på Flightradar24, zooma in över Karibien och låtsas att du själv sitter på en Boeing på väg mot solnedgången. För många har tjänsten blivit det billigaste sättet att flyga långt utan att lämna soffan.

Källor: Di, Aviation24.be, Roschier

