Att få lite extra utrymme för armbågarna på flyget är som att vinna på Triss. Alla resenärer drömmer om den där tomma raden längst bak eller gången med extra plats för benen. Men hur gör man egentligen för att byta plats utan att reta upp kabinpersonalen – eller i värsta fall rubba flygplanets balans
Den hemliga regeln alla glömmer när de flyttar sig på flyget
Inte under boarding
Vi börjar med det mest självklara. “Hoppa inte in på en annan plats under boarding,” säger den tidigare flygvärdinnan Lia Ocampo. Kabinpersonalen måste hålla koll på exakt var varje passagerare sitter. Om du smyger fram till en tom rad riskerar hela flighten att bli försenad eftersom någon måste spåra upp dig och skicka tillbaka dig som en tonåring som försökt köpa öl på ICA.
Har du ett faktiskt problem – stolen är trasig eller du inte sitter bredvid ditt barn – då ska du naturligtvis be om hjälp. Annars gäller det att sitta still i båten. Eller i alla fall i stolen.
Säkerheten först på flyget
Det låter som en bortförklaring, men faktum är att var vi sitter påverkar flygplanets balans. Piloterna gör beräkningar innan start där passagerarnas vikt räknas in. Om flera plötsligt bestämmer sig för att flytta från bakre delen till första raden kan det bli problem. På små plan märks detta allra mest, men även på stora maskiner kan sidobalansen påverkas.
Så nästa gång du ser den där lockande tomma platsen vid fönstret – tänk på att du kanske förstör pilotens matematik.
När får man byta plats
Kabinpersonal är inte onda. De fattar att det finns legitima skäl att flytta på sig. Har du klaustrofobi, vill sitta med din partner, blir störd av ett barn som skriker eller har en trasig skärm – då finns det goda chanser att du får byta. Men som alltid i livet: fråga först.
“Att alltid be om lov är både artigt och professionellt,” säger Ocampo till Conde Nast. “Vi kan kolla att platsen verkligen är ledig och att det inte finns några säkerhetsrisker.”
Läs även: Krönika: Europas rekord visar att flygskammen äntligen är död
Drömmen om exit-raden
Exit-raden är flygplanets motsvarighet till spaavdelningen på ett hotell. Extra benutrymme, men också extra ansvar. Här måste du vara minst 15 år och villig att hjälpa till vid en nödsituation. Men är platsen tom kan du faktiskt få den – om du frågar snällt.
Artighet lönar sig på flyget
Det sista tipset är kanske det viktigaste. Var trevlig. Kabinpersonal har ofta långa och stressiga pass. “När du visar vänlighet och artighet kan vi ibland säga ja till ditt önskemål – och kanske bjuda på extra snacks eller en drink,” säger Ocampo.
Så nästa gång du drömmer om en tom rad på flyget: sitt still under boarding, be om lov när lamporna släckts och le mot kabinpersonalen. Chansen är stor att din flygresa blir både rymligare och godare.
Läs även: Nytt bottenläge för turism till USA
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
