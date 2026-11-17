Nästa års semesterresa kan bli betydligt dyrare. Lufthansa räknar med tvåsiffriga prishöjningar under 2027, och flera andra flygbolag ger samma besked. Höga bränslepriser och nya klimatkostnader pressar branschen och i slutänden resenärernas plånböcker.
Lufthansa varnar: Flygbiljetterna blir minst 10 procent dyrare 2027
En flygresa som kostar 5 000 kronor i dag skulle bli 500 kronor dyrare vid en prishöjning på tio procent. För en familj med fyra biljetter kan skillnaden bli flera tusenlappar.
Det är ännu ingen fastställd prisökning, men varningarna inför nästa år blir allt tydligare. Efter Ryanairs besked om möjliga höjningar på upp till 20 procent kommer nu en liknande prognos från Europas största flygkoncern.
Lufthansa räknar med kraftiga höjningar
Lufthansas koncernchef Carsten Spohr väntar sig att biljettpriserna stiger med tvåsiffriga procenttal under 2027. Redan under årets sista kvartal har bolaget sett prisökningar i den storleksordningen. Även Condors vd Peter Gerber räknar med dyrare flygresor. Bakom prognoserna ligger framför allt flygbränslet, som fortsatt kostar betydligt mer än före kriget i Mellanöstern.
Lufthansa har redan lyckats föra över en stor del av de ökade bränslekostnaderna till passagerarna. Under tredje kvartalet täckte högre biljettpriser 85 procent av bränslekostnadsökningen hos koncernens nätverksflygbolag.
En ny kostnad har tillkommit
Flygbolagen betalar också allt mer för sina utsläpp.
Sedan början av 2026 får de inte längre gratis utsläppsrätter inom EU handelssystem för flyget. Bolagen måste nu köpa de utsläppsrätter de behöver, vilket gör flygningarna dyrare att genomföra.
Kostnaden är redan märkbar. British Airways och Iberias ägarbolag IAG betalade 359 miljoner euro för utsläppsrätter under årets första nio månader, motsvarande omkring 3,9 miljarder kronor. Det var 21 procent mer än under samma period förra året. Därtill kommer kravet på att blanda in hållbart flygbränsle, som är dyrare än vanlig flygfotogen. Lufthansa räknar med att enbart detta kostar koncernen omkring 200 miljoner euro i år, cirka 2,2 miljarder kronor.
Vad betyder det för påsk- och sommarresan?
En prisökning på tio procent skulle göra en flygbudget på 16 000 kronor till 17 600 kronor. Men prognosen som Lufthansa kommer med är inget facit på hur mycket varje flygresa kommer att gå upp. På populära semesterlinjer spelar konkurrensen fortfarande stor roll. Flygbolagen kan inte höja priserna obegränsat utan att riskera att förlora resenärer.
Inför sommaren 2027 finns också en annan faktor att hålla ögonen på: Flygbolagens gamla avtal om bränslepriser. När de löper ut kan fler bolag tvingas köpa flygbränsle till dagens högre priser, vilket ökar pressen på biljettpriserna.
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