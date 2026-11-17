En ny kostnad har tillkommit

Flygbolagen betalar också allt mer för sina utsläpp.

Sedan början av 2026 får de inte längre gratis utsläppsrätter inom EU handelssystem för flyget. Bolagen måste nu köpa de utsläppsrätter de behöver, vilket gör flygningarna dyrare att genomföra.

Kostnaden är redan märkbar. British Airways och Iberias ägarbolag IAG betalade 359 miljoner euro för utsläppsrätter under årets första nio månader, motsvarande omkring 3,9 miljarder kronor. Det var 21 procent mer än under samma period förra året. Därtill kommer kravet på att blanda in hållbart flygbränsle, som är dyrare än vanlig flygfotogen. Lufthansa räknar med att enbart detta kostar koncernen omkring 200 miljoner euro i år, cirka 2,2 miljarder kronor.

Vad betyder det för påsk- och sommarresan?

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En prisökning på tio procent skulle göra en flygbudget på 16 000 kronor till 17 600 kronor. Men prognosen som Lufthansa kommer med är inget facit på hur mycket varje flygresa kommer att gå upp. På populära semesterlinjer spelar konkurrensen fortfarande stor roll. Flygbolagen kan inte höja priserna obegränsat utan att riskera att förlora resenärer.

Inför sommaren 2027 finns också en annan faktor att hålla ögonen på: Flygbolagens gamla avtal om bränslepriser. När de löper ut kan fler bolag tvingas köpa flygbränsle till dagens högre priser, vilket ökar pressen på biljettpriserna.

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