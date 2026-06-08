Det finns få konflikter som engagerar flygresenärer lika mycket som kampen om armstöden. Nu har Ryanair valt sida i en fråga som diskuterats på miljontals flygningar världen över. Beskedet kommer lagom till sommarens stora resevåg och lär uppskattas av alla som någon gång fastnat på mittplatsen mellan två främlingar.
Ryanair avgör flygets största bråk: Så gör du med armstöden
Flygbolag brukar helst prata om nya linjer, punktlighet och billiga biljetter. Men ibland är det de små frågorna som väcker störst känslor.
En sådan fråga är vem som egentligen har rätt till armstöden på ett flygplan.
Nu har Ryanair gett sitt svar.
På bolagets sociala medier slog Europas största lågprisflygbolag fast att passageraren på mittplatsen har rätt till båda armstöden.
”Mittsätet får båda armstöden. Ingen diskussion”, skrev bolaget.
Det må låta som en bagatell, men för den som tillbringat tre timmar mellan två okända medpassagerare på väg till Mallorca eller Alicante handlar det om betydligt mer än några centimeter plast och metall.
Mittplatsen har alltid dragit nitlotten
Den som bokar en fönsterplats får utsikt och en vägg att luta sig mot. Den som sitter vid gången kan resa sig när som helst och slipper klättra över andra passagerare.
Kvar blir mittplatsen.
Det är flygets motsvarighet till den sämsta lägenheten i huset. Ingen utsikt, ingen frihet och ofta begränsat med personligt utrymme.
Därför har många frekventa resenärer länge hävdat att mittplatsen bör kompenseras med tillgång till båda armstöden. Ryanair verkar nu dela den uppfattningen.
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Små regler som gör stor skillnad
Vi har tidigare skrivit om hur flygkabinerna blir allt tätare när flygbolagen försöker få plats med fler passagerare. Samtidigt har handbagaget blivit en källa till återkommande irritation när allt fler vill undvika incheckade väskor.
I den miljön får även små artighetsregler större betydelse.
Det handlar inte bara om armstöd. Många resenärer irriterar sig på personer som fäller sätet bakåt under måltiden, tar av sig skorna eller ställer sig upp så fort hjulen träffar marken trots att dörrarna fortfarande är stängda.
Några av dessa regler finns inte i någon manual, men de fungerar ändå som ett socialt kontrakt mellan passagerarna.
Perfect Weekends råd till alla som ska resa i sommar är följande: Ta det lugnt och visa hänsyn. Det finns inget mer effektivt och säkert sätt att förflytta sig än att flyga. Njut av detta faktum, trots att det är ganska trångt i kabinen.
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