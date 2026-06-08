Ryanair avgör flygets största bråk: Så gör du med armstöden

Nu har Ryanair gett sitt svar.

På bolagets sociala medier slog Europas största lågprisflygbolag fast att passageraren på mittplatsen har rätt till båda armstöden.

”Mittsätet får båda armstöden. Ingen diskussion”, skrev bolaget.

Det må låta som en bagatell, men för den som tillbringat tre timmar mellan två okända medpassagerare på väg till Mallorca eller Alicante handlar det om betydligt mer än några centimeter plast och metall.

På 10 000 meters höjd kan även små artighetsregler få stor betydelse. (Foto: TT)

Mittplatsen har alltid dragit nitlotten

Den som bokar en fönsterplats får utsikt och en vägg att luta sig mot. Den som sitter vid gången kan resa sig när som helst och slipper klättra över andra passagerare.

Kvar blir mittplatsen.

Det är flygets motsvarighet till den sämsta lägenheten i huset. Ingen utsikt, ingen frihet och ofta begränsat med personligt utrymme.

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Därför har många frekventa resenärer länge hävdat att mittplatsen bör kompenseras med tillgång till båda armstöden. Ryanair verkar nu dela den uppfattningen.