1 240 rum. 13 våningar. En pool längre än en fotbollsplan. På onsdag öppnar Hotel Gołębiewski i polska Pobierowo, ett hotell så stort att det saknar motstycke längs hela Östersjökusten. Redan nu varnar den tyska turistbranschen för konsekvenserna.
Nu öppnar Östersjöns nya giganthotell – tre gånger större än alla andra
Hotellet har 180 000 kvadratmeter yta, motsvarande 25 fotbollsplaner. Poolen är 104 meter lång. Det finns vattenpark, bowlinghall, bio, klättervägg och en flera kilometer lång strand
Inget annat hotell längs Östersjökusten kommer i närheten. Tyska Morada Resort i Kühlungsborn har runt 400 rum. Hotel Neptun i Warnemünde har 338. Det polska jättehotellet är tre gånger större.
Över 2 000 bokningar strömmade in under första dygnet.
Öppnar halvfärdigt
Det finns en hake. Av de 1 240 rummen är bara 500 klara. Resten byggs färdigt under sommaren medan gästerna redan bor i huset.
Projektet har försenats fem år. Hotellet skulle ha öppnat 2021, men pandemi och tillståndsproblem sköt allt framåt.
Priset? Från 350 euro per natt, runt 4 000 kronor. Det är i nivå med svenska kusthotell, men hotellet satsar på att volymen och all-inclusive-konceptet ska göra helheten billigare.
Tysk bransch slår larm
Hotellet ligger 60 kilometer från tyska gränsen och 30 minuter från semesterön Usedom, som drar sex miljoner gästnätter per år.
”Det är klart för stort för den här regionen och kommer att leda till betydande konkurrenssnedvridning”, säger Rolf Seelige-Steinhoff, vd för hotellkoncernen Seetelhotels med 450 anställda på Usedom, till Euronews.
Lars Schwarz, ordförande för tyska hotell- och restaurangförbundet DEHOGA, pekar på löneskillnaderna som en avgörande faktor. Polska löner kan ligga på en tredjedel av den tyska minimilönen, vilket pressar priserna till nivåer som tyska anläggningar inte kan matcha.
Schwarz varnar också för att hotellet kan locka över gränsarbetare som i dag jobbar på tyska hotell.
Prisläget lockar
Oavsett rumspriser är Polen ett av Europas billigaste semesterländer. En öl kostar 28 kronor, en lunch under 75 kronor. Gdańsk, Warszawa och Kraków är 25 till 32 procent billigare än Stockholm, enligt Forex.
För en familj som räknar på vad semestern kostar kan kombinationen megahotell, vattenpark och låga levnadskostnader bli intressant. Pobierowo nås med färja från Ystad till Świnoujście eller flyg till Szczecin.
Att utländska turister strömmar till Sverige visar att norra Europa är attraktivt. Frågan är om polska storsatsningar med tiden flyttar en del av de resandena söderut längs kusten.
Från våffelbagare till hotellimperium
Historien bakom hotellet är ovanlig. Grundaren Tadeusz Gołębiewski startade som våffelbagare i Polen och byggde ett av landets största hotellimperier med anläggningar i bland annat Mikołajki och Białystok.
Han avled innan bygget i Pobierowo stod klart. Familjen fullföljer hans vision. Anläggningen restes på en gammal militärbas. Nu är den Östersjöns i särklass största hotell.