Nu öppnar Östersjöns nya giganthotell – tre gånger större än alla andra

Tysk bransch slår larm

Hotellet ligger 60 kilometer från tyska gränsen och 30 minuter från semesterön Usedom, som drar sex miljoner gästnätter per år.

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”Det är klart för stort för den här regionen och kommer att leda till betydande konkurrenssnedvridning”, säger Rolf Seelige-Steinhoff, vd för hotellkoncernen Seetelhotels med 450 anställda på Usedom, till Euronews.

Lars Schwarz, ordförande för tyska hotell- och restaurangförbundet DEHOGA, pekar på löneskillnaderna som en avgörande faktor. Polska löner kan ligga på en tredjedel av den tyska minimilönen, vilket pressar priserna till nivåer som tyska anläggningar inte kan matcha.

Schwarz varnar också för att hotellet kan locka över gränsarbetare som i dag jobbar på tyska hotell.

Prisläget lockar

Oavsett rumspriser är Polen ett av Europas billigaste semesterländer. En öl kostar 28 kronor, en lunch under 75 kronor. Gdańsk, Warszawa och Kraków är 25 till 32 procent billigare än Stockholm, enligt Forex.

För en familj som räknar på vad semestern kostar kan kombinationen megahotell, vattenpark och låga levnadskostnader bli intressant. Pobierowo nås med färja från Ystad till Świnoujście eller flyg till Szczecin.

Att utländska turister strömmar till Sverige visar att norra Europa är attraktivt. Frågan är om polska storsatsningar med tiden flyttar en del av de resandena söderut längs kusten.

Från våffelbagare till hotellimperium

Historien bakom hotellet är ovanlig. Grundaren Tadeusz Gołębiewski startade som våffelbagare i Polen och byggde ett av landets största hotellimperier med anläggningar i bland annat Mikołajki och Białystok.

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Han avled innan bygget i Pobierowo stod klart. Familjen fullföljer hans vision. Anläggningen restes på en gammal militärbas. Nu är den Östersjöns i särklass största hotell.