Kryssningsfartyg blev sjukstuga på öppet hav

Rekordår för magsjuka på kryssningar

Enligt CDC:s Vessel Sanitation Program har det redan varit 18 liknande utbrott på kryssningsfartyg i år – lika många som under hela förra året. De flesta orsakas av den ökända ”kryssningsviruset” norovirus, men i det här fallet är orsaken fortfarande okänd.

När havsvind möter handtvångest

Norovirus sprids som en löpeld där folk lever tätt – skolor, fängelser och ja, kryssningsfartyg. Spriten i din handsprit hjälper tyvärr inte mot viruset; bara ordentlig handtvätt duger. Royal Caribbean, som äger Navigator of the Seas, har enligt CDC skruvat upp städrutinerna och isolerat sjuka passagerare under resan.

Ett virus tar inte semester

För de flesta är sjukdomen kortvarig – en till två dagar – men på en kryssning kan det kännas som en evighet. Tänk dig att ligga utslagen i hytten medan vännerna skickar bilder på soldränkta pooldäck och kvällsshowens fyrverkerier. Det är inte precis så man vill minnas sin vecka till havs.

Skeppet hade 15 barer – men vatten blev mest beställt. (Foto: Pressbild)

Fartyget: Navigator of the Seas, byggt 2002, 311 meter långt och rymmer nära 5 200 personer med full beläggning.

Navigator of the Seas, byggt 2002, 311 meter långt och rymmer nära 5 200 personer med full beläggning. Vanlig resrutt: Från Los Angeles via mexikanska Rivieran och tillbaka.

Från Los Angeles via mexikanska Rivieran och tillbaka. Tips: Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta. Och lägg alltid en liten förpackning vätskeersättning i resväskan, oavsett hur lyxigt skeppet är.

