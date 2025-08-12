Dagensps.se
Kryssningsfartyg blev sjukstuga på öppet hav

Soldäck eller sjukbädd – på Navigator of the Seas fick vissa välja det senare. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Lyxig buffé, salt havsbris och magknip i världsklass. För över hundra passagerare på ett kryssningsfartyg förvandlades drömresan snabbt till en kamp om närmaste toalett.

Kryssningsdrömmen som kapsejsade i toalettköer

Det skulle vara en vecka av solnedgångar, drinkar med paraply och havsbris i håret. I stället blev 134 passagerare på kryssningsfartyget Navigator of the Seas magsjuka efter att ha lämnat Los Angeles den 4 juli. När skeppet återvände en vecka senare var sjukrapporten tydlig: diarré, kräkningar och magknip – en oönskad buffé som ingen hade bokat.

Fartyget, som rymmer 3 900 gäster och 1 266 besättningsmedlemmar, fick se stora delar av sin soldäckspublik förvandlas till bleka skuggor i hyttens badrum. Sju i personalen drabbades också. CDC, USA:s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, registrerade utbrottet när Navigator of the Seas la till i Los Angeles den 11 juli.

Poolen lockade, men toaletterna vann flest besök den här veckan. (Foto: Canva)
Rekordår för magsjuka på kryssningar

Enligt CDC:s Vessel Sanitation Program har det redan varit 18 liknande utbrott på kryssningsfartyg i år – lika många som under hela förra året. De flesta orsakas av den ökända ”kryssningsviruset” norovirus, men i det här fallet är orsaken fortfarande okänd.

När havsvind möter handtvångest

Norovirus sprids som en löpeld där folk lever tätt – skolor, fängelser och ja, kryssningsfartyg. Spriten i din handsprit hjälper tyvärr inte mot viruset; bara ordentlig handtvätt duger. Royal Caribbean, som äger Navigator of the Seas, har enligt CDC skruvat upp städrutinerna och isolerat sjuka passagerare under resan.

Ett virus tar inte semester

För de flesta är sjukdomen kortvarig – en till två dagar – men på en kryssning kan det kännas som en evighet. Tänk dig att ligga utslagen i hytten medan vännerna skickar bilder på soldränkta pooldäck och kvällsshowens fyrverkerier. Det är inte precis så man vill minnas sin vecka till havs.

Skeppet hade 15 barer – men vatten blev mest beställt. (Foto: Pressbild)

  • Fartyget: Navigator of the Seas, byggt 2002, 311 meter långt och rymmer nära 5 200 personer med full beläggning.
  • Vanlig resrutt: Från Los Angeles via mexikanska Rivieran och tillbaka.
  • Tips: Tvätta händerna med tvål och vatten – ofta. Och lägg alltid en liten förpackning vätskeersättning i resväskan, oavsett hur lyxigt skeppet är.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

