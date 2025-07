Här är världens största kryssningsfartyg

Under torsdagen överlämnades fartyg nummer två i Icon-seren, Star of the Seas, till beställaren Royal Caribbean International, byggd vid Meyer Turku-varvet i Åbo, till beställaren.

Vad Royal Caribbean International fick ta emot är världens just nu största kryssningsfartyg, enligt varvets vd Casmir Lindholm byggt på rekordtid.

”I gott samarbete med beställaren och företagen i vårt nätverk har vi kunnat dra nytta av de lärdomar vi samlade in under byggandet av prototypfartyget, och Star of the Seas blev färdig med hög kvalitet”, säger Lindholm hos Yle.

Ska plantera palmer på kryssningsfartyg

Fartyget blir kvar i Åbo en vecka till för en sista finish. Meningen var att de sista arbetena skulle ha gjorts i spanska Cadiz, men ett strejkvarsel i Spanien fick varvet och rederiet att besluta sig för att göra allt klart i Åbo i stället.

”Finishen” handlar bland annat om att plantera 50 palmer på promenaddäck, något som möjligen känts mer naturligt i Spanien än i Finland.

”I framtiden kan det bli fler fartyg som färdigställs här i Åbo. Det beror på vilken tid på året de överlåts. På hösten och vintern skulle växterna inte överleva”, erkänner Lindholm.

Nöjespark och vattenakrobatik. Här en bild från arbetet med fartyget som bland mycket annat rymmer 40 restauranger. (Foto: Pressbild)