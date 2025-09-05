Kilometer av hemliga gångar under medeltidsstaden – och ingen vet varför

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Vad användes gångarna till

Arkeologerna är överens om en sak: tunnlarna började som stenbrott på 1100-talet. Staden ovan jord byggdes bokstavligen av det man grävde fram underifrån. Senare fylldes gångarna med vinflaskor, ull och kanske lite frimurarmagi. En inventarielista huggen i stenen berättar om en provinois som hade 484 flaskor lagrade. Det är svårt att inte beundra forward planning.

Frimurare och mystiska symboler

På väggarna har människor genom århundraden lämnat spår: solar, cirklar, kungakronor, till och med en hängd figur. Betydelsen? Ingen vet. Kanske var det medeltida graffiti, kanske var det frimurarnas egna escape room. Det som gör platser som dessa så lockande är just det olösta.

Myten växer i medeltidsstaden

Det ryktas om att tunnlarna var tillflyktsort under religionskrigen, andra säger att de var genvägar mellan adelsmännens hus. Forskare tror snarare på mer prosaiska syften: lagring, hantverk, kanske skydd mot översvämningar. Men i ärlighetens namn – vem vill tro på det när man står där i mörkret och ser en okänd symbol glöda i ficklampans sken.

Under en helgutflykt till Provins kan du resa 800 år tillbaka i tiden – och fortfarande hinna tillbaka till Paris för middag. (Foto: Canva)

Perfekt weekend från Paris

Det bästa är att Provins är nära. Du hoppar på tåget i Paris och är framme på en timme. Efter rundturen i underjorden väntar en medeltida stadskärna med korsvirkeshus, restauranger och caféer. Och ja, du kan fortfarande köpa champagne i krogarna ovan jord.

Perfect Weekend Guide: Medeltidsstaden Provins

Resa: Tåg från Gare de l’Est tar cirka en timme.

Rundtur: Guidade visningar av tunnlarna erbjuds dagligen, boka i förväg.

Ät & drick: Prova lokala specialiteter som rosévin och pepparkaksliknande pain d’épices.

Se: Provins är ett världsarv, missa inte de gamla stadsmurarna och katedralen.

Tips: Ta med en tröja, underjordstemperaturen är konstant kylig även mitt i sommaren.

Källa: Ouest-France

