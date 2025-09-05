Dagensps.se
Kilometer av hemliga gångar under medeltidsstaden – och ingen vet varför

När solen gassar ovan jord är det i tunnlarna man hittar den perfekta aircondition. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Att resa till Paris är alltid trevligt. Men bara en timme bort ligger medeltidsstaden Provins, en liten stad som känns som en korsning mellan ett museum och en Dan Brown-roman. Här finns kilometerlånga gångar under gatorna – men ingen vet egentligen varför de grävdes.

En svalkande resa ner i mörkret

När temperaturen ovan jord kryper upp mot trettio grader bjuder Provins underjordiska värld på något helt annat. Ett par trappsteg ner under Hôtel-Dieu och du befinner dig i en annan dimension: fuktig kyla, kompakt mörker och ett evigt nätverk av gångar. Utan guide hade du snabbt tappat bort dig.

Att gå vilse i Provins tunnlar är lätt. Frågan är om du någonsin hittar ut igen. (Foto: Canva)
Vad användes gångarna till

Arkeologerna är överens om en sak: tunnlarna började som stenbrott på 1100-talet. Staden ovan jord byggdes bokstavligen av det man grävde fram underifrån. Senare fylldes gångarna med vinflaskor, ull och kanske lite frimurarmagi. En inventarielista huggen i stenen berättar om en provinois som hade 484 flaskor lagrade. Det är svårt att inte beundra forward planning.

Frimurare och mystiska symboler

På väggarna har människor genom århundraden lämnat spår: solar, cirklar, kungakronor, till och med en hängd figur. Betydelsen? Ingen vet. Kanske var det medeltida graffiti, kanske var det frimurarnas egna escape room. Det som gör platser som dessa så lockande är just det olösta.

Myten växer i medeltidsstaden

Det ryktas om att tunnlarna var tillflyktsort under religionskrigen, andra säger att de var genvägar mellan adelsmännens hus. Forskare tror snarare på mer prosaiska syften: lagring, hantverk, kanske skydd mot översvämningar. Men i ärlighetens namn – vem vill tro på det när man står där i mörkret och ser en okänd symbol glöda i ficklampans sken.

Under en helgutflykt till Provins kan du resa 800 år tillbaka i tiden – och fortfarande hinna tillbaka till Paris för middag. (Foto: Canva)

Perfekt weekend från Paris

Det bästa är att Provins är nära. Du hoppar på tåget i Paris och är framme på en timme. Efter rundturen i underjorden väntar en medeltida stadskärna med korsvirkeshus, restauranger och caféer. Och ja, du kan fortfarande köpa champagne i krogarna ovan jord.

Perfect Weekend Guide: Medeltidsstaden Provins

  • Resa: Tåg från Gare de l’Est tar cirka en timme.
  • Rundtur: Guidade visningar av tunnlarna erbjuds dagligen, boka i förväg.
  • Ät & drick: Prova lokala specialiteter som rosévin och pepparkaksliknande pain d’épices.
  • Se: Provins är ett världsarv, missa inte de gamla stadsmurarna och katedralen.
  • Tips: Ta med en tröja, underjordstemperaturen är konstant kylig även mitt i sommaren.

Källa: Ouest-France

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

