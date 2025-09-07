Ryanair spränger ännu en drömgräns

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Spanien får smaka på O’Learys piska

Ryanair hotar att kapa uppemot en miljon stolar i Spanien i vinter. Officiellt handlar det om höjda avgifter från Aena, men vi som följt O’Leary vet att detta är ett klassiskt maktspel. När han hotade att stänga ned i Skavsta skakade hela Södermanland. Nu är det Spanien som får bära hundhuvudet, medan expansionen styrs söderut mot Marocko.

114 000 flygningar på en månad – Europas flygplatser svettas. (Foto: TT).

Boardingkort i appen – annars får du stanna på marken

Från den 3 november blir det slut på papper. Alla boardingkort flyttar in i appen. Ryanair säger att man sparar 300 ton papper, men i själva verket är det ännu ett steg i att flytta över ansvar på passageraren.

Europas största – och mest hatade

På helårsbasis når Ryanair 203,6 miljoner passagerare. Det är sex procent fler än året innan och cementerar deras position som Europas största flygbolag. Men framgången väcker lika mycket irritation som beundran. I Perfect Weekends tidigare möten med vd Eddie Wilson har han gärna påmint om SAS förluster och pekat på hur Ryanair gång på gång överträffar konkurrenterna. Han är lika delar strateg och standup-komiker – och det verkar fungera.

Vad händer när taket nås

Den stora frågan är hur länge det går att växa. Nordafrika och Östeuropa lockar, men högre flygplatsavgifter, nya flygskatter och Boeings långsamma leveranser kan snabbt kasta grus i maskineriet. O’Leary själv verkar dock lika oberörd som alltid. För honom är turbulens bara ett sätt att få publiken att applådera när planet väl landar.

203,6 miljoner passagerare på ett år – flyget lever, flygskammen är död. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Ryanair augusti 2025

Passagerare: 21,0 miljoner (+2 procent mot 2024)

Beläggning: 96 procent

Flygningar: över 114 000

Nya plan: 25 Boeing 737 MAX 8–200 levereras i oktober

Hot i Spanien: upp till 1 miljon stolar kan kapas vintertid

Digitalisering: från 3 november gäller boardingkort i appen

Källa: Flygtorget

