Ryanair har gjort det igen. I augusti satte Europas största lågprisbolag nytt rekord med 21 miljoner passagerare, enligt statistik från Flygtorget.
Ryanair spränger ännu en drömgräns
Samtidigt laddar Michael O’Leary med 25 nya Boeing-plan inför julruschen, hotar att lämna en miljon spanjorer utan stolar och tvingar alla resenärer att bli digitala. Kort sagt: Ryanair är både flygbranschens motor och dess mest kontroversiella clown.
Julklappen från Boeing
Att Boeing levererar 25 stycken 737 MAX 8–200 redan i oktober är inget mindre än en jackpot för O’Leary. Han kallar det en tidig julklapp, men egentligen är det förstås en välplanerad kassako. Jul och nyår är flygets motsvarighet till Melodifestivalen – alla vill vara med, och biljettpriset blir därefter.
Spanien får smaka på O’Learys piska
Ryanair hotar att kapa uppemot en miljon stolar i Spanien i vinter. Officiellt handlar det om höjda avgifter från Aena, men vi som följt O’Leary vet att detta är ett klassiskt maktspel. När han hotade att stänga ned i Skavsta skakade hela Södermanland. Nu är det Spanien som får bära hundhuvudet, medan expansionen styrs söderut mot Marocko.
Boardingkort i appen – annars får du stanna på marken
Från den 3 november blir det slut på papper. Alla boardingkort flyttar in i appen. Ryanair säger att man sparar 300 ton papper, men i själva verket är det ännu ett steg i att flytta över ansvar på passageraren.
Europas största – och mest hatade
På helårsbasis når Ryanair 203,6 miljoner passagerare. Det är sex procent fler än året innan och cementerar deras position som Europas största flygbolag. Men framgången väcker lika mycket irritation som beundran. I Perfect Weekends tidigare möten med vd Eddie Wilson har han gärna påmint om SAS förluster och pekat på hur Ryanair gång på gång överträffar konkurrenterna. Han är lika delar strateg och standup-komiker – och det verkar fungera.
Vad händer när taket nås
Den stora frågan är hur länge det går att växa. Nordafrika och Östeuropa lockar, men högre flygplatsavgifter, nya flygskatter och Boeings långsamma leveranser kan snabbt kasta grus i maskineriet. O’Leary själv verkar dock lika oberörd som alltid. För honom är turbulens bara ett sätt att få publiken att applådera när planet väl landar.
Perfect Weekend Guide: Ryanair augusti 2025
- Passagerare: 21,0 miljoner (+2 procent mot 2024)
- Beläggning: 96 procent
- Flygningar: över 114 000
- Nya plan: 25 Boeing 737 MAX 8–200 levereras i oktober
- Hot i Spanien: upp till 1 miljon stolar kan kapas vintertid
- Digitalisering: från 3 november gäller boardingkort i appen
Källa: Flygtorget
Krönika: Europas rekord visar att flygskammen äntligen är död
Realtids resekrönikör Viggo Cavling sörjer inte flygskammens död vid Europas flygrekord. Men nu måste EU och Sverige ta tag i flyget.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
