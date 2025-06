Jag har följt Norwegian Cruise Line i över tio år – nu tar de i från tårna

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Norwegian Cruise Line har Haven – en annan värld

För dig som inte känner till det: The Haven är Norwegian Cruise Lines mest exklusiva svitkoncept. Jag har aldrig bott där, men jag har fått tillträde några gånger. Och varje gång tänker jag samma sak: jag vill inte gå därifrån.

Högst upp i aktern, avskilt från övriga gäster, ligger ett tyst, sobert minikosmos med privata sviter, infinitypool, egen restaurang, egen hiss och en concierge som faktiskt ser dig i ögonen. På Aqua lanseras dessutom duplexsviter på två våningar med panoramafönster från golv till tak. Ett ord: wow.

Allt du ser är inkluderat. Till och med självkänslan. (Foto: Pressbild)

ANNONS

En resort som rör på sig

Aqua är det första fartyget i Prima Plus-klassen och väger in på 154 000 bruttoton. Ombord finns en 275 meter lång vattenrutschkana som drivs av vakuumteknik och lovar G-krafter på däck 20. Ocean Boulevard ringlar sig runt hela fartyget med glasgolv, solnedgångar och joggare på flykt från buffén.

Det finns 17 restauranger och 18 barer. På Prima var maten en höjdpunkt – och om Aqua lyckas hålla samma nivå är det redan värt biljettpriset. Nytt är bland annat thailändska Sukhothai, växtbaserade Planterie och en vinbar som nästan kräver ett par Gucci-solglasögon för att kliva in i.

I The Haven känner man sig inte bättre än andra. Det är andra som känner det. (Foto: Pressbild)

All inclusive – med stil

Norwegian Cruise Line riktar sig till en över medelklass. Det är inte billigt att åka med NCL – men det är heller inte meningen. Priset är högt, men det mesta ingår. Och känslan av att allt du beställer i baren, eller på restaurangen, är “gratis” är… ljuvlig. Det gör något med både semesterstämningen och sällskapet.

För stämningen ombord är faktiskt något av det bästa. Det är långt från bulkturism på Östersjön. Gästerna är glada, vänliga, ofta vana resenärer. Hade fler av de cirka 50 000 svenskar som varje år åker på semesterkryssning testat NCL – eller något av de andra internationella rederierna – hade de haft en helt annan bild av vad det innebär att kryssa.

Och så showen förstås ombord på Norwegian Cruise Line

Kryssningar lever på kvällsunderhållningen. Därför satsar NCL på egenproducerade produktioner: Revolution – en Prince-hyllning med lasershow och dansare – och Elements, en nycirkus med eld, luft, vatten och videoscenografi.

ANNONS

Allt är kalkylerat: gästen ska stanna ombord, dricka mer, boka spa och helst börja planera nästa kryssning innan denna ens är slut.

The Haven är det närmaste du kommer tyst lyx på en stålkoloss med 4 000 gäster. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide – Norwegian Aqua enligt mig

Bäst hittills: Maten på Prima.

Största drömmen: En vecka i The Haven. Jag vet exakt vilken svit jag vill ha.

Mest hysteriskt: Vattenrutschkana med vakuum och G-kraft.

Mest spekulativt: Floating pods och zero gravity-sängar i spat.

Min plan: Åka dit, äta allt, se showen – och snegla mot The Haven tills jag är redo att boka.

Norwegian Cruise Lines största konkurrenter

– Royal Caribbean International

– MSC Cruises

– Celebrity Cruises

– Princess Cruises

– Holland America Line

– Virgin Voyages