Höjd minimilön tufft för Europas reseindustri

Mer pengar till lågavlönade

För många anställda inom turism och besöksnäring innebär beslutet från den tyska minimilönekommissionen en tydlig förbättring av villkoren. Från januari nästa år höjs minimilönen från 12,82 euro, cirka 147 kronor per timme, till 13,90 euro, motsvarande ungefär 160 kronor per timme. År 2027 höjs minimilönen ytterligare till 14,60 euro, cirka 168 kronor per timme. För en heltidsanställd betyder det upp till 42 500 kronor mer i plånboken per år.

