En tickande bomb mitt i Norges semesterparadis

Resor

Falska flygvärdinnan dömd – nu väntar fängelse

Drömmen om att flyga jorden runt utan att betala har fått ett abrupt slut. Nu har den så kallade ”falska flygvärdinnan” fått sin dom – och straffet kan bli riktigt kännbart. Flög på bluff – i flera år ”Frihet under uniform” kan man kalla det. Tiron Alexander, 35, lyckades under sex års tid boka in …