Här är världens tryggaste länder 2025

Irland – pub, prat och fred

Ett land som en gång var synonymt med konflikter har blivit sinnebilden av fred. Irland är militärt neutralt och i toppskiktet när det gäller låg brottslighet. Jack Fitzsimons från Kildare förklarar: “Här kan du fråga en främling om hjälp – och de följer dig halva vägen.” Lägg till sagolika slott, gröna skogar och musik i pubar, så förstår man varför lugnet blivit en exportvara.

Trygghet möter storslagna landskap på andra sidan jorden. (Foto: Canva)

Nya Zeeland – trygghet på andra sidan jorden 2025

Kiwiland klättrar på listan tack vare strikta vapenlagar, starka sociala nätverk och en kultur av tillit. Här låter man barn gå själva till skolan och bilarna står olåsta. Naturen är alltid närvarande: vandringar i bushen, vinprovning under stjärnorna eller surf på svarta stränder. “Det är våra människor, inte landskapet, som är vår superkraft”, säger Mischa Mannix-Opie, född och uppvuxen på Nya Zeeland.

Låsta dörrar? Inte i Österrike, där cyklar står obevakade på gatorna. (Foto: Canva)

Österrike – neutralitet som livsstil

Österrike föll en placering men ligger stadigt i toppen. Landets neutralitetspolitik gör att resurserna satsas på välfärd, utbildning och sjukvård. I Stubaital låter folk cyklarna stå olåsta utanför caféerna. “Efter några dagar här sover gästerna som barn igen”, säger hotellägaren Armin Pfurtscheller. Här är tryggheten inte bara statistik – den sitter i lungorna när du andas den kalla alpluften.

Gatumat och trygghet i samma förpackning – välkommen till Singapore. (Foto: Canva)

Singapore – ordning och trygghet i Asien

Staden där man riskerar böter för att spotta tuggummi är också Asiens tryggaste hörn. Singapore kombinerar en av världens högsta militära budgetar med rekordlåg brottslighet. Här kan du gå hem klockan två på natten utan oro, äta gatumat under neonljus eller ta en kvällspromenad i parken. Den konservativa synen på vissa frihetsfrågor mildras sakta av en ny generation – men säkerheten är oomtvistad.

Och Sverige 2025?

Vi har länge velat se oss som en fredsnation, men sanningen är att vi rör oss bort från toppen. Sverige hamnar på plats 35 i årets Global Peace Index – långt efter grannarna Island, Danmark och Finland som alla ligger i topp tio. Förklaringen? Ökande gängvåld, högre militärutgifter och ett samhällsklimat som blivit tuffare. Från att ha varit ett självklart fredsvarumärke riskerar vi nu att förknippas mer med konflikter än med trygghet.

Singapore, staden där tuggummiförbudet blivit synonymt med ordning och säkerhet.

Här är världens största inomhus vattenfall på flygplatsen som ja, också är världens bästa. (Foto: Canva)

Global Peace Index 2025 topp 10:

Island Irland Nya Zeeland Österrike Schweiz Singapore Portugal Danmark Slovenien Finland

Norden i fredsligan

Havnebadene i Köpenhamn – gratis kylning med bästa utsikten över stadens silhuett. (Foto: Pressbild)

Island – plats 1

Världens tryggaste land. Här sover barnen i barnvagnar utanför kaféer medan föräldrarna dricker kaffe.

Tryggt, välorganiserat och med hygge som nationalterapi.

Sauna, skog och samhällsro – även om grannen i öst kan störa friden ibland.

Oljerikedom och fjordar ger stabilitet, men inte tillräckligt för att nå topp tio.

Långt från forna glansdagar som fredsnation. Gängvåld och högre militärutgifter gör att vi tappar mark.

