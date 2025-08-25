När världen brinner fortsätter några få länder att satsa på fred, trygghet och lugn. Global Peace Index 2025 listar fem nationer där man kan lämna ytterdörren olåst, låta barnen gå själva till skolan – och kanske till och med parkera cykeln utan lås. Perfekt kunskap inför din nästa weekendresa.
Här är världens tryggaste länder 2025
Island – trygghet i stormen 2025
Island har toppat listan sedan 2008 och förbättrade sig i år med ytterligare två procent. Här kan du se bebisar sova utanför kaféer i Reykjavik, medan föräldrarna tar en kaffe i lugn och ro. Poliserna bär inte vapen, och jämställdhetspolitiken gör att även kvinnor känner sig trygga i vardagen.
Vill du uppleva Islands inre ro? Ta ett dopp i en varm källa och småprata i bubbelpoolen eller följ med på en konsert i Reykjaviks musikscen.
Irland – pub, prat och fred
Ett land som en gång var synonymt med konflikter har blivit sinnebilden av fred. Irland är militärt neutralt och i toppskiktet när det gäller låg brottslighet. Jack Fitzsimons från Kildare förklarar: “Här kan du fråga en främling om hjälp – och de följer dig halva vägen.” Lägg till sagolika slott, gröna skogar och musik i pubar, så förstår man varför lugnet blivit en exportvara.
Nya Zeeland – trygghet på andra sidan jorden 2025
Kiwiland klättrar på listan tack vare strikta vapenlagar, starka sociala nätverk och en kultur av tillit. Här låter man barn gå själva till skolan och bilarna står olåsta. Naturen är alltid närvarande: vandringar i bushen, vinprovning under stjärnorna eller surf på svarta stränder. “Det är våra människor, inte landskapet, som är vår superkraft”, säger Mischa Mannix-Opie, född och uppvuxen på Nya Zeeland.
Österrike – neutralitet som livsstil
Österrike föll en placering men ligger stadigt i toppen. Landets neutralitetspolitik gör att resurserna satsas på välfärd, utbildning och sjukvård. I Stubaital låter folk cyklarna stå olåsta utanför caféerna. “Efter några dagar här sover gästerna som barn igen”, säger hotellägaren Armin Pfurtscheller. Här är tryggheten inte bara statistik – den sitter i lungorna när du andas den kalla alpluften.
Singapore – ordning och trygghet i Asien
Staden där man riskerar böter för att spotta tuggummi är också Asiens tryggaste hörn. Singapore kombinerar en av världens högsta militära budgetar med rekordlåg brottslighet. Här kan du gå hem klockan två på natten utan oro, äta gatumat under neonljus eller ta en kvällspromenad i parken. Den konservativa synen på vissa frihetsfrågor mildras sakta av en ny generation – men säkerheten är oomtvistad.
Och Sverige 2025?
Vi har länge velat se oss som en fredsnation, men sanningen är att vi rör oss bort från toppen. Sverige hamnar på plats 35 i årets Global Peace Index – långt efter grannarna Island, Danmark och Finland som alla ligger i topp tio. Förklaringen? Ökande gängvåld, högre militärutgifter och ett samhällsklimat som blivit tuffare. Från att ha varit ett självklart fredsvarumärke riskerar vi nu att förknippas mer med konflikter än med trygghet.
Källa: Institute for Economics & Peace
Global Peace Index 2025 topp 10:
- Island
- Irland
- Nya Zeeland
- Österrike
- Schweiz
- Singapore
- Portugal
- Danmark
- Slovenien
- Finland
Norden i fredsligan
- Island – plats 1
Världens tryggaste land. Här sover barnen i barnvagnar utanför kaféer medan föräldrarna dricker kaffe.
- Danmark – plats 8
Tryggt, välorganiserat och med hygge som nationalterapi.
- Finland – plats 10
Sauna, skog och samhällsro – även om grannen i öst kan störa friden ibland.
- Norge – plats 23
Oljerikedom och fjordar ger stabilitet, men inte tillräckligt för att nå topp tio.
- Sverige – plats 35
Långt från forna glansdagar som fredsnation. Gängvåld och högre militärutgifter gör att vi tappar mark.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Här är världens tryggaste länder 2025
