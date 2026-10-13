Resmålen Mallorca, Paris och Rom lär inte stå tomma nästa år. Men när svenska resenärer söker efter 2027 års semester dyker flera betydligt mindre självklara namn upp. Montenegro, Kefalonia, Formentera, Busan och en japansk region utanför de vanligaste turiststråken växer snabbt när svenskarna planerar nästa resa.
Här är resmålen svenskarna rusar till 2027
Montenegro går från bubblare till favorit
Den mest intressanta europeiska raketen är Budva i Montenegro.
Svenska sökningar efter hotell där har ökat med 95 procent. Det är en rejäl uppgång för en destination som länge levt lite i skuggan av Kroatien och de klassiska grekiska öarna.
Budva har en gammal stad bakom venetianska murar, stränder längs Adriatiska havet och ett nattliv som gör att orten knappast behöver marknadsföras som ett stilla retreat.
Det som sticker ut är själva förflyttningen i intresset. Svenskarna verkar fortfarande vilja ha sol och bad, men gärna på platser där grannen hemma ännu inte varit tre gånger.
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Grekland lever – men nya öar lockar
Grekland fortsätter samtidigt att vara ett av svenskarnas säkraste semesterkort.
Men nästa år är det inte bara Kreta, Rhodos och Mallorca-konkurrenterna som lockar. Kefalonia ökar med 80 procent i svenska hotellsökningar.
Här finns dramatiska kalkstensvikar, grottor, små fiskehamnar och betydligt mindre känsla av turistmaskin än på de största grekiska öarna.
Även Formentera i Spanien ökar med 80 procent.
Den lilla ön bredvid Ibiza har länge varit den lugnare släktingen i familjen. Ibiza har klubbarna. Formentera har cyklar, turkost vatten och människor som gärna berättar att de egentligen föredrar Formentera.
Asien flyttar fram positionerna
Ännu mer spännande är utvecklingen längre bort.
Hyogo i Japan ökar med 80 procent bland svenska resenärer. Regionen erbjuder varma källor, gamla slott och ett matarv som bland annat inkluderar Kobe.
Busan i Sydkorea ökar samtidigt med 75 procent.
Det passar in i en större utveckling som vi redan sett: svenska resenärer nöjer sig inte längre med Tokyo och Seoul när de åker till Asien. När de stora destinationerna blivit enklare och mer bekanta börjar nästa lager av städer och regioner locka.
Busan har stränder, tempel, fiskmarknader och nattliv. Hyogo har onsen, historia och mat. Ingen av dem kräver särskilt mycket fantasi för att förstå varför de växer.
Kortare resor får nya mål
Vi har tidigare skrivit om hur kortresor och så kallad micro-travel växer kraftigt. Hotels.com ser samma utveckling.
86 procent av svenska resenärer säger att de planerar en övernattningsresa under det kommande året. Bland Generation X är siffran hela 90 procent.
Här är destinationerna mer bekanta: Manchester, Porto, London, Madrid, Dublin och Helsingborg finns bland svenskarnas mest sökta alternativ.
Det nya är alltså inte bara att vi reser kortare. Vi blandar de snabba helgresorna med längre resor till destinationer som tidigare inte varit lika självklara.
Tv-serier bestämmer vart vi åker
Sedan finns en annan resebyrå som blivit allt mäktigare: soffan.
54 procent av svenskarna säger att de har bokat eller övervägt en resa efter att ha sett en destination i en film eller tv-serie. Intresset för sådana resor har ökat med 30 procent på ett år.
Inför 2027 pekas Monaco, Cannes, Saint-Tropez, Miami, Teneriffa och Wellington ut som möjliga vinnare när nya filmer och tv-serier når publiken.
Vi ser platsen på skärmen på söndag kväll. På måndag morgon googlar vi hotell.
Fakta: Resmålen som ökar mest bland svenskar
Niagara-on-the-Lake, Kanada: +155 procent
South Lake Tahoe, USA: +125 procent
Budva, Montenegro: +95 procent
Kefalonia, Grekland: +80 procent
Formentera, Spanien: +80 procent
Hyogo, Japan: +80 procent
Chichester, Storbritannien: +75 procent
Busan, Sydkorea: +75 procent
Sedona, USA: +60 procent
Perugia, Italien: +30 procent
Källa: Hotels.com, Unpack ’27. Undersökningen bygger bland annat på svenska hotellsökningar mellan september 2025 och september 2026 samt en undersökning bland 2 000 svenska resenärer.
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