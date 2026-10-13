Här är resmålen svenskarna rusar till 2027

Grekland lever – men nya öar lockar

Grekland fortsätter samtidigt att vara ett av svenskarnas säkraste semesterkort.

Men nästa år är det inte bara Kreta, Rhodos och Mallorca-konkurrenterna som lockar. Kefalonia ökar med 80 procent i svenska hotellsökningar.

Här finns dramatiska kalkstensvikar, grottor, små fiskehamnar och betydligt mindre känsla av turistmaskin än på de största grekiska öarna.

Även Formentera i Spanien ökar med 80 procent.

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Den lilla ön bredvid Ibiza har länge varit den lugnare släktingen i familjen. Ibiza har klubbarna. Formentera har cyklar, turkost vatten och människor som gärna berättar att de egentligen föredrar Formentera.

Japanska Hyogo lockar med varma källor, historiska slott och ett av landets mest berömda matarv.

Asien flyttar fram positionerna

Ännu mer spännande är utvecklingen längre bort.

Hyogo i Japan ökar med 80 procent bland svenska resenärer. Regionen erbjuder varma källor, gamla slott och ett matarv som bland annat inkluderar Kobe.

Busan i Sydkorea ökar samtidigt med 75 procent.

Det passar in i en större utveckling som vi redan sett: svenska resenärer nöjer sig inte längre med Tokyo och Seoul när de åker till Asien. När de stora destinationerna blivit enklare och mer bekanta börjar nästa lager av städer och regioner locka.

Busan har stränder, tempel, fiskmarknader och nattliv. Hyogo har onsen, historia och mat. Ingen av dem kräver särskilt mycket fantasi för att förstå varför de växer.

Perugia erbjuder medeltida gränder, etruskisk historia och en mycket seriös relation till choklad.

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Kortare resor får nya mål

Vi har tidigare skrivit om hur kortresor och så kallad micro-travel växer kraftigt. Hotels.com ser samma utveckling.

86 procent av svenska resenärer säger att de planerar en övernattningsresa under det kommande året. Bland Generation X är siffran hela 90 procent.

Här är destinationerna mer bekanta: Manchester, Porto, London, Madrid, Dublin och Helsingborg finns bland svenskarnas mest sökta alternativ.

Det nya är alltså inte bara att vi reser kortare. Vi blandar de snabba helgresorna med längre resor till destinationer som tidigare inte varit lika självklara.

Niagara-on-the-Lake lockar med småstadscharm, vinodlingar och närhet till de berömda Niagarafallen.

Tv-serier bestämmer vart vi åker

Sedan finns en annan resebyrå som blivit allt mäktigare: soffan.

54 procent av svenskarna säger att de har bokat eller övervägt en resa efter att ha sett en destination i en film eller tv-serie. Intresset för sådana resor har ökat med 30 procent på ett år.

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Inför 2027 pekas Monaco, Cannes, Saint-Tropez, Miami, Teneriffa och Wellington ut som möjliga vinnare när nya filmer och tv-serier når publiken.

Vi ser platsen på skärmen på söndag kväll. På måndag morgon googlar vi hotell.

Kombinationen av Sierra Nevada och den stora alpina sjön gör Tahoe till ett alternativ för både sommar- och vinterresor.

Fakta: Resmålen som ökar mest bland svenskar

Niagara-on-the-Lake, Kanada: +155 procent

South Lake Tahoe, USA: +125 procent

Budva, Montenegro: +95 procent

Kefalonia, Grekland: +80 procent

Formentera, Spanien: +80 procent

Hyogo, Japan: +80 procent

Chichester, Storbritannien: +75 procent

Busan, Sydkorea: +75 procent

Sedona, USA: +60 procent

Perugia, Italien: +30 procent

Källa: Hotels.com, Unpack ’27. Undersökningen bygger bland annat på svenska hotellsökningar mellan september 2025 och september 2026 samt en undersökning bland 2 000 svenska resenärer.