De bokade rum för 170 kronor – tusentals turister lurade 

Tusentals personer – 25 rum

Mellan 2 000 och 3 000 personer har enligt Il Messaggero kommit till hotellet under de senaste dagarna. De har rest från flera europeiska länder och även längre bort, bland annat Kanada.

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Antigo Trovatore har 25 rum med plats för sammanlagt 50 gäster. Utanför bildades långa köer.

”Bokningarna gjordes mellan den 6 och 7 oktober till löjligt låga priser”, säger receptionisten Tommaso Smerghetto till tidningen.

Han berättar att de första gästerna började komma på tisdagsnatten. Alla hade bokat genom Booking eller liknande webbplatser, men personalen hade inga rum att erbjuda dem.

Under den gångna helgen fortsatte omkring 30 personer i timmen att dyka upp. Vid vissa tillfällen under dagarna dessförinnan kom 100-150 personer på en gång.

”Vi har blivit fullständigt överväldigade av situationen, vi är stressade”, säger Smerghetto.

Misstänker att priserna ändrats

Hotellpersonalen misstänker ett intrång kopplat till Bookings bokningsplattform, där någon ska ha ändrat priserna och lagt ut rum till kraftigt rabatterade belopp.

Vissa gäster hade enligt Smerghetto bokat tre nätter för totalt 120 euro. Hotellets ordinarie pris skulle dessa dagar ligga på omkring 300 euro per natt.

Hotellet uppger dessutom att det sedan augusti redan varit fullbokat nästan varje dag under perioden fram till vinterstängningen.

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Kan inte kontakta gästerna

Personalen har lyckats stoppa ytterligare bokningar av samma slag. Däremot vet de inte hur många resenärer som fortfarande är på väg.

Hotellet kallar dem för ”spökbokningar” och uppger att gästernas kontaktuppgifter saknas.

”Eftersom vi inte har några uppgifter om dessa personer har vi ingen möjlighet att kontakta dem. Det måste Booking göra”, säger personalen till Il Messaggero.

Hotellet hävdar att Booking hittills inte har gett något stöd. Enligt personalen ska hela beloppet återbetalas genom en voucher som kan användas på plattformen inom tolv månader.

Händelsen har polisanmälts till den italienska polisens enhet för bland annat internetbrott.

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