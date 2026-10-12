Ett hotellrum nära Markusplatsen för 15 euro natten lockade resenärer till Venedig. Men när de kom fram med sina bokningsbekräftelser hade personalen inga rum att ge dem. Hotellet misstänker att någon har manipulerat bokningarna.
De bokade rum för 170 kronor – tusentals turister lurade
Det händer, lite då och då, att boendet på Booking är något helt annat än utlovat. Nyligen kunde du exempelvis försöka boka premiärministerns tjänstebostad på 10 Downing Street. Problemet var bara att hela annonsen var fejk.
Andra har upptäckt problemet först när de kommit fram. Peter Walsh och hans fru hade bokat en semesterlägenhet i Normandie, men på adressen hittade de något som snarare såg ut som en tandläkarmottagning. Utanför väntade ytterligare två förvirrade par.
Nu har tusentals resenärer fått en liknande överraskning i Venedig. Den här gången var hotellet åtminstone på riktigt.
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Kostar normalt 150-300 euro
På Antigo Trovatore i Venedig kostar ett rum normalt mellan 150 och 300 euro under högsäsongen i september och oktober.
Men, den som nyligen hittade hotellet på nätet kunde däremot få se priser på omkring 50 euro, ibland så lite som 15 euro per natt, drygt 170 kronor. Nära Markusplatsen och till en bråkdel av det vanliga priset. Flera resenärer bokade och fick bekräftelser som såg ut att vara i sin ordning.
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Tusentals personer – 25 rum
Mellan 2 000 och 3 000 personer har enligt Il Messaggero kommit till hotellet under de senaste dagarna. De har rest från flera europeiska länder och även längre bort, bland annat Kanada.
Antigo Trovatore har 25 rum med plats för sammanlagt 50 gäster. Utanför bildades långa köer.
”Bokningarna gjordes mellan den 6 och 7 oktober till löjligt låga priser”, säger receptionisten Tommaso Smerghetto till tidningen.
Han berättar att de första gästerna började komma på tisdagsnatten. Alla hade bokat genom Booking eller liknande webbplatser, men personalen hade inga rum att erbjuda dem.
Under den gångna helgen fortsatte omkring 30 personer i timmen att dyka upp. Vid vissa tillfällen under dagarna dessförinnan kom 100-150 personer på en gång.
”Vi har blivit fullständigt överväldigade av situationen, vi är stressade”, säger Smerghetto.
Misstänker att priserna ändrats
Hotellpersonalen misstänker ett intrång kopplat till Bookings bokningsplattform, där någon ska ha ändrat priserna och lagt ut rum till kraftigt rabatterade belopp.
Vissa gäster hade enligt Smerghetto bokat tre nätter för totalt 120 euro. Hotellets ordinarie pris skulle dessa dagar ligga på omkring 300 euro per natt.
Hotellet uppger dessutom att det sedan augusti redan varit fullbokat nästan varje dag under perioden fram till vinterstängningen.
Kan inte kontakta gästerna
Personalen har lyckats stoppa ytterligare bokningar av samma slag. Däremot vet de inte hur många resenärer som fortfarande är på väg.
Hotellet kallar dem för ”spökbokningar” och uppger att gästernas kontaktuppgifter saknas.
”Eftersom vi inte har några uppgifter om dessa personer har vi ingen möjlighet att kontakta dem. Det måste Booking göra”, säger personalen till Il Messaggero.
Hotellet hävdar att Booking hittills inte har gett något stöd. Enligt personalen ska hela beloppet återbetalas genom en voucher som kan användas på plattformen inom tolv månader.
Händelsen har polisanmälts till den italienska polisens enhet för bland annat internetbrott.
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