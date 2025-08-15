Dagensps.se
Här är anledningen till att Mallorcas krogar står tomma i sommar

Spanien
Turisterna fyller Mallorcas gator och städer – men inte krogarna. (Foto: Fastighetsbyrån)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 16 aug. 2025Publicerad: 16 aug. 2025

Mallorca är fullpackat med turister, flygplatsen slår rekord och hotellen är dyrare än någonsin. Ändå sitter servitörerna och rullar tummarna.

Miguel Carrió, ordförande för restaurangägarna längs Paseo Mallorca i Palma, låter nästan uppgiven. Han jämför läget med finanskrisen 2007. Då rasade fastigheterna, nu är det kroglivet som hotar att kollapsa.

”Palma är fullt”, säger han till lokal media. ”Men folk bor på fyrstjärniga hotell för 300 euro natten och går ändå inte ut och äter. De handlar färdigmat i mataffären och tar med till rummet.”

En av orsakerna är priset på själva resan. Flygbiljetter för en familj kan kosta 1 000 euro, hotell minst 200 euro natten. När semestern redan kostat 5 000 euro är det många som hellre öppnar en Tupperware-låda på stranden än beställer in gambas och cava för 200 euro.

Kostnaderna stiger – både i köket och på lönekontoret

Samtidigt har krogarna fått det dyrare. Råvaror som ägg och olja har skjutit i höjden och höjda löner innebär 180 euro mer per anställd och månad. För stora restauranger är det jobbigt, men för små kaféer och familjedrivna verksamheter är det förödande.

”En liten kaffebar med ett gift par och en anställd klarar inte flera månader med halvfulla bord”, säger Carrió. ”Och den som köpt en foodtruck och betalat 5 000 euro i egenföretagaravgifter tar en enorm risk.”

För den som vill ha mindre trängsel än på grannön Mallorca, ska bege sig till småskaliga Menorca.
Turisterna passerar krogarna på väg till mataffären. (Foto: Pixabay)

Turistrekord – men fel sorts rekord för krogarna

Ironiskt nog visar de officiella siffrorna att turismen på Mallorca faktiskt ökar något. Flygplatsen registrerar fler passagerare och kryssningsfartygen tömmer av tusentals människor i Palma varje vecka. Men pengarna hamnar på andra ställen.

Hotellen och researrangörerna kammar hem vinsterna, medan restauranger, barer och andra ”komplementära” verksamheter får nöja sig med brödsmulorna – bokstavligt talat.

Inte hela ön drabbas lika

Enligt Juanmi Ferrer, president för CAEB Restaurants Association, är det långt ifrån alla som går på knäna. Vissa områden och vissa typer av restauranger klarar sig bättre. Men de mest turisttäta delarna av Palma ser en tydlig trend: fler människor än någonsin, men färre som slår sig ner vid borden.

”Det är inte antalet besökare som är problemet”, säger Ferrer. ”Det är hur och var de spenderar sina pengar.”

Och med hösten runt hörnet bävar många för vad som väntar. En tuff vinter på Mallorca kan snart bli verklighet – även om solen fortsätter att skina.

MallorcaPalma de MallorcaRestaurangbranschenTurism
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

