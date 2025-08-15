Här är anledningen till att Mallorcas krogar står tomma i sommar

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Kostnaderna stiger – både i köket och på lönekontoret

Samtidigt har krogarna fått det dyrare. Råvaror som ägg och olja har skjutit i höjden och höjda löner innebär 180 euro mer per anställd och månad. För stora restauranger är det jobbigt, men för små kaféer och familjedrivna verksamheter är det förödande.

”En liten kaffebar med ett gift par och en anställd klarar inte flera månader med halvfulla bord”, säger Carrió. ”Och den som köpt en foodtruck och betalat 5 000 euro i egenföretagaravgifter tar en enorm risk.”

Turisterna passerar krogarna på väg till mataffären. (Foto: Pixabay)

Turistrekord – men fel sorts rekord för krogarna

Ironiskt nog visar de officiella siffrorna att turismen på Mallorca faktiskt ökar något. Flygplatsen registrerar fler passagerare och kryssningsfartygen tömmer av tusentals människor i Palma varje vecka. Men pengarna hamnar på andra ställen.

Hotellen och researrangörerna kammar hem vinsterna, medan restauranger, barer och andra ”komplementära” verksamheter får nöja sig med brödsmulorna – bokstavligt talat.

Inte hela ön drabbas lika

Enligt Juanmi Ferrer, president för CAEB Restaurants Association, är det långt ifrån alla som går på knäna. Vissa områden och vissa typer av restauranger klarar sig bättre. Men de mest turisttäta delarna av Palma ser en tydlig trend: fler människor än någonsin, men färre som slår sig ner vid borden.

”Det är inte antalet besökare som är problemet”, säger Ferrer. ”Det är hur och var de spenderar sina pengar.”

Och med hösten runt hörnet bävar många för vad som väntar. En tuff vinter på Mallorca kan snart bli verklighet – även om solen fortsätter att skina.

