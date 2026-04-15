Glöm sol på stranden – nu vill unga vandra på semestern

Det här är inte bara en trend. Det är ett skifte.

Dragvägarna vid Göta kanal bjuder på Sveriges kanske mest lättvandrade semester. (Foto: Pressbild)

Upplevelser slår solstolar

Totalt uppger 43 procent av svenskarna att de planerar en naturbaserad semester i sommar – det kan handla om att vandra, cykla, campa eller ge sig ut med båt. Den klassiska charterresan får konkurrens av något enklare, billigare och, enligt många, mer meningsfullt.

Det finns också en ekonomisk underton här. Vandring kräver ingen all inclusive-armband. Ingen kö till poolbaren. Det räcker med ett par skor, lite vädertur och en vilja att faktiskt vara där man är.

Magnus Hollwin på Göta kanal sätter fingret på förändringen när han beskriver vandring som ett sätt att “koppla bort vardagen och upptäcka Sverige på ett mer närvarande sätt”. Det låter som något man säger i en reklamfilm, men det råkar också vara sant.

Vattnet som sällskap gör varje steg lite bättre. (Foto: Pressbild)