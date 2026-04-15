Dagens PS
Perfect Weekend
JUST NU:

Tidernas rikaste Fed-chef: Är det en styrka eller belastning?

Dagensps.se
Weekend
Resor

Glöm sol på stranden – nu vill unga vandra på semestern

Vandra längs Göta kanal där varje steg följer svensk historia. (Foto: Pressbild)

Det är något som håller på att hända med den semestern. Strandhandduken får stanna hemma. I stället packar vi ryggsäck, snörar på oss kängor och vandrar rakt ut i naturen.

En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Göta kanal, visar att var femte svensk planerar att vandra i sommar. Men det verkligt intressanta är vem som driver utvecklingen. Bland unga mellan 18 och 34 år är det hela 28 procent som tänker ge sig ut på lederna. Bland äldre? Betydligt svalare 11 procent.

Det här är inte bara en trend. Det är ett skifte.

Dragvägarna vid Göta kanal bjuder på Sveriges kanske mest lättvandrade semester. (Foto: Pressbild)

Upplevelser slår solstolar

Totalt uppger 43 procent av svenskarna att de planerar en naturbaserad semester i sommar – det kan handla om att vandra, cykla, campa eller ge sig ut med båt. Den klassiska charterresan får konkurrens av något enklare, billigare och, enligt många, mer meningsfullt.

Det finns också en ekonomisk underton här. Vandring kräver ingen all inclusive-armband. Ingen kö till poolbaren. Det räcker med ett par skor, lite vädertur och en vilja att faktiskt vara där man är.

Magnus Hollwin på Göta kanal sätter fingret på förändringen när han beskriver vandring som ett sätt att “koppla bort vardagen och upptäcka Sverige på ett mer närvarande sätt”. Det låter som något man säger i en reklamfilm, men det råkar också vara sant.

Vattnet som sällskap gör varje steg lite bättre. (Foto: Pressbild)

Från Kungsleden till kanalkant

Sverige är byggt för att vandra i, även om vi ibland verkar ha glömt det.

Kungsleden är fortfarande kronjuvelen för den som vill ha fjäll och dramatik. Höga Kusten-leden erbjuder något mer kuperat, med havsutsikt som bonus. Bohusleden lockar med västkustens blandning av skog och saltstänkta klippor.

För den som vill ta det lugnare – och kanske få med barnen utan myteri – finns Sörmlandsleden och Göta kanalleden. Den senare är nästan provocerande snäll: platt, vacker och kantad av slussar, glasskiosker och små samhällen där tiden gått lite långsammare än på Instagram.

Göta kanal är beviset på att den bästa vandringen ibland är den enklaste. (Foto: Pressbild)

Den nya semestern är… ganska gammal

Det ironiska är att vi inte uppfinner något nytt. Vi återupptäcker bara något vi alltid haft. Skillnaden är att det nu paketeras som en trend.

Och kanske är det just därför det fungerar. För när allt annat i livet går fortare, blir det plötsligt attraktivt att göra det enda som inte går att stressa.

Att gå.

Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Mest lästa i kategorin