Det är något som håller på att hända med den semestern. Strandhandduken får stanna hemma. I stället packar vi ryggsäck, snörar på oss kängor och vandrar rakt ut i naturen.
Glöm sol på stranden – nu vill unga vandra på semestern
En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Göta kanal, visar att var femte svensk planerar att vandra i sommar. Men det verkligt intressanta är vem som driver utvecklingen. Bland unga mellan 18 och 34 år är det hela 28 procent som tänker ge sig ut på lederna. Bland äldre? Betydligt svalare 11 procent.
Det här är inte bara en trend. Det är ett skifte.
Upplevelser slår solstolar
Totalt uppger 43 procent av svenskarna att de planerar en naturbaserad semester i sommar – det kan handla om att vandra, cykla, campa eller ge sig ut med båt. Den klassiska charterresan får konkurrens av något enklare, billigare och, enligt många, mer meningsfullt.
Det finns också en ekonomisk underton här. Vandring kräver ingen all inclusive-armband. Ingen kö till poolbaren. Det räcker med ett par skor, lite vädertur och en vilja att faktiskt vara där man är.
Magnus Hollwin på Göta kanal sätter fingret på förändringen när han beskriver vandring som ett sätt att “koppla bort vardagen och upptäcka Sverige på ett mer närvarande sätt”. Det låter som något man säger i en reklamfilm, men det råkar också vara sant.
Från Kungsleden till kanalkant
Sverige är byggt för att vandra i, även om vi ibland verkar ha glömt det.
Kungsleden är fortfarande kronjuvelen för den som vill ha fjäll och dramatik. Höga Kusten-leden erbjuder något mer kuperat, med havsutsikt som bonus. Bohusleden lockar med västkustens blandning av skog och saltstänkta klippor.
För den som vill ta det lugnare – och kanske få med barnen utan myteri – finns Sörmlandsleden och Göta kanalleden. Den senare är nästan provocerande snäll: platt, vacker och kantad av slussar, glasskiosker och små samhällen där tiden gått lite långsammare än på Instagram.
Den nya semestern är… ganska gammal
Det ironiska är att vi inte uppfinner något nytt. Vi återupptäcker bara något vi alltid haft. Skillnaden är att det nu paketeras som en trend.
Och kanske är det just därför det fungerar. För när allt annat i livet går fortare, blir det plötsligt attraktivt att göra det enda som inte går att stressa.
Att gå.
