Här är Europas vackraste vandringar – som du faktiskt orkar med

2. Vulkanvandring för nybörjare

Island är platsen där vädret och landskapet bråkar om vem som är mest dramatisk. (Foto: Canva)

Laugavegur Trail, Island

En fyra dagar lång dröm genom ett landskap där varje steg känns som en Netflix-dokumentär. Färgskiftande berg, varma källor och tystnad som får mobilen att skämmas. Start i Landmannalaugar, mål i Thórsmörk. Boka stuga eller ta tält – men glöm inte att packa snacks, regnskydd och badkläder.

Bo här till bra pris: Hotell: Hotel Rangá, Hella

Om du vill börja eller avsluta vandringen med komfort och isländsk atmosfär, är Hotel Rangá ett perfekt val. Beläget söder om leden med norrskensutsikt, utomhusjacuzzis och prisbelönt restaurang.

3. Europas mest underskattade vandringsland

Här får du alpkänsla utan schweiziska priser. (Foto: Canva)

Seven Lakes Valley, Slovenien

Triglav-nationalparken är Alperna, minus folk. Tänk kristallklara sjöar, gröna dalar och dramatiska toppar – men utan tyskar i matchande funktionskläder. Här hittar du lugnet, och det är helt okej att säga nej till wifi. Sju sjöar, total frid.

Bo här till bra pris: Hotell: Vila Triglav, Bohinj

Familjärt boutiquehotell vid Bohinjsjön, med träbalkar, alpkänsla och direkt tillgång till Triglav Nationalpark. Ägarna hjälper gärna till med transport och lunchpaket inför vandringen.

4. Vulkansafari på Madeira

Madeira gör vulkanvandring till konstform. (Foto: Canva)

PR1 Vereda do Areeiro, Portugal

En av Europas mest spektakulära dagsvandringar – mellan två vulkantoppar, Pico do Areeiro och Pico Ruivo. Det är en 12 kilometers tur-och-retur-upplevelse med tunnlar, klippor och moln under dig. Du kommer att säga “wow”, högt och ofta.

Bo här till bra pris: Hotel Quinta do Furão, Santana

Detta charmiga hotell ligger på Madeiras nordkust, cirka 25 minuter från Pico do Areeiro med bil. Det är inbäddat bland vinodlingar, branta klippor och grönskande landskap – perfekt för att landa före eller återhämta sig efter vandringen.

Här får du rustik elegans med träbalkar, öppna spisar och en restaurang som serverar lokala råvaror med havsutsikt. Missa inte deras lilla vinkällare – eller den magnifika soluppgången om du planerar att vandra tidigt.

5. Norges mest Instagrammade klippa

Trolltunga: för dig som gillar långa vandringar och korta andetag. (Foto: Canva)

Trolltunga, Norge

En klassiker som kräver vilja, karta och ett visst mått självhat. Men: när du står där ute på klippan och blickar ner över Ringedalsvatnet – då vet du varför du började. 28 kilometer tur och retur. Gå med guide, eller be till vädergudarna.

Boka här till bra pris: Hotell: Hotel Ullensvang, Lofthus

Klassiskt fjordhotell med spa, inomhus-/utomhuspool och panoramavy över Hardangerfjorden. Populärt bland Trolltunga-vandrare som vill vila i lyx efter 28 kilometers bergskamp.

6. Italiens bästa långvandring

Vandring i Italien är aldrig bara vandring – det är kultur, vin och vyer. (Foto: Canva)

Alta Via 1, Dolomiterna, Italien

Italien när det är som bäst: alpint, dramatiskt och fullt av polenta. Leden tar dig genom nationalparken Fanes-Sennes-Prags, över gröna ängar och under rosa berg. Det är lätt att bli religiös – eller i alla fall hungrig. Planera för rifugio-boende, vin och ständig utsikt.

Boka här till bra pris: Hotell: Rosapetra Spa Resort, Cortina d’Ampezzo

Exklusivt men mysigt spa-hotell med sten, trä och utsikt över Dolomiternas rosa toppar. Perfekt startpunkt för Alta Via 1 – och ett bra ställe att återvända till för bastu, pasta och Prosecco.

Perfect Weekend Guide: Så lyckas du med din vandring



– Investera i bra skor. Nej, dina gamla löparskor räcker inte.

– Kläder efter väder? Ja. Men lägg till: snacks, karta, pannlampa och powerbank.

– Res i september. Mindre folk, bättre ljus, lägre priser.

Tre smarta packtips:

Tunn regnjacka som andas. Ullstrumpor – alltid. En bok för kvällarna. (Eller podd om du vill känna dig modern.)

