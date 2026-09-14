airBaltic söker konkursskydd i USA, så påverkas din biljett

Bränslet har fördubblats sedan kriget

Kriget mellan USA och Iran har fördubblat priset på flygbränsle och utlöst flygbranschens värsta kris sedan pandemin, enligt Reuters. Amerikanska lågprisbolaget Spirit Airlines ställde in all trafik den 2 maj efter två Chapter 11-processer på mindre än två år.

airBaltic gick in i krisen med tunga skulder. Bolaget har ett obligationslån på 380 miljoner euro (cirka 4,3 miljarder kronor) med 14,5 procents ränta som förfaller 2029. Lettiska staten, som är majoritetsägare, lånade ut 30 miljoner euro i april. Den 17 augusti gick obligationsägarna med på att räntorna i augusti och november läggs på skulden i stället för att betalas.

Redan i augusti presenterade bolaget en plan som halverar flottan till 36 plan vid årsskiftet, från 54 Airbus A220 i dag. Målet om 100 plan är skrotat.

Styrelseordförande Andrejs Martinovs motiverar valet av amerikansk domstol så här. ”Under domstolens tillsyn och med skydd mot borgenärernas krav ger processen ett tydligt ramverk och en tidsplan för att nå överenskommelser med borgenärerna.”

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Samma väg som SAS

Chapter 11 är ingen konkurs i svensk mening utan en rekonstruktion under domstolens skydd. SAS tog samma väg i juli 2022 och kom ut två år senare med nya ägare, medan de gamla aktieägarna förlorade allt.

För airBaltic väntar sannolikt något liknande. Obligationsägarna sitter på 70 procent av skulden, och planen från augusti går ut på att en del av obligationen görs om till aktier medan resten ersätts med mindre lån. Hur mycket lettiska staten har kvar efteråt avgörs i domstolen.

Det gäller för din biljett

airBaltic flyger direkt från Arlanda till Riga på drygt en timme, med anslutningar vidare till Tallinn, Vilnius och ett femtiotal destinationer. Bolaget uppger att alla biljetter och bokningar gäller och att tidtabellen ligger fast.

Risken kommer om rekonstruktionen misslyckas. Har du betalat med kreditkort kan du kräva pengarna av kreditgivaren med stöd av konsumentkreditlagen, enligt Konsumentverket.

Har du köpt en paketresa vänder du dig till arrangören, som omfattas av resegarantin. Betalkort ger inget lagstadgat skydd, men Konsumenternas.se pekar på att banker ändå betalat tillbaka i tidigare flygkonkurser. Hemförsäkringens reseskydd gäller däremot generellt inte vid konkurs.

Lufthansa flyger på lettiska plan

airBaltic hyr också ut plan med besättning i stor skala. Lufthansakoncernen har förlängt avtalet i tre år från sommaren 2025 och använder upp till 21 lettiska A220 på sommaren och fem på vintern, bland annat hos Swiss, Austrian och Brussels Airlines.

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Air Serbia hyr upp till fyra plan. Tvingas Riga dra ner slår det även mot avgångar i Zürich och Wien, och augustiplanen bantar även uthyrningen.

Vilket bolag blir nästa

Redan i juli varnade analytiker för konkurser i den europeiska flygbranschen. Interpaths Barema Bocoum sa då att hans firma presenterade rekonstruktionsförslag för ”fyra eller fem mycket stora flygbolag”.

Norska Norse Atlantic, som förlorade 94,6 miljoner dollar under första halvåret, söker köpare eller partner med JP Morgan som rådgivare. Asiatiska AirAsia söker nytt kapital efter bränslekostnader och valutaförluster, enligt Reuters.

Iatas generaldirektör Willie Walsh var rak. ”Tyvärr tror jag att det kommer att finnas flygbolag som får mycket svårt att hantera det höga bränslepriset.”

Någon tidsplan för när airBaltic lämnar Chapter 11 har bolaget inte gett. SAS behövde två år.