Serieentreprenören Elon Musk anser att Ryanairs vd Michael O’Leary är ”en komplett idiot” och vill nu köpa upp det irländska lågprisflygbolaget.
Elon Musk vill köpa Ryanair – kallar vd:n ”idiot”
Mest läst i kategorin
Svenske miljardären: Böj inte rygg för Trump
Fastighetsmiljardären Sven-Olof Johansson konstaterar att det aldrig varit ett framgångsrecept att vika ner sig och manar därför Europa att slå tillbaka mot Trump hårt. Johansson är inte det minsta imponerad på den amerikanska presidentens Grönlandsplaner och anser att Europa måste ge Trump kraftfullt svar på tal. Detta efter helgens tullhot från Trump mot en rad …
Gripen kan byta skepnad snabbt – Saab ser ingen tidspress
Trots politiska signaler om ett beslut före 2030 om nästa generations stridsflyg menar Saab att Sverige har gott om tid. Inne i Saabs monteringshall i Linköping råder närmast laboratorieliknande ordning. Produktionen av Gripen E pågår för fullt, med flygplan på rad som ska levereras både till det svenska flygvapnet och till Brasilien. Samtidigt pågår ett …
Lurades på miljoner – Nordea tvingas betala tillbaka
Ett kryptobedrägeri ledde till att en man i Norge blev av med nästan två miljoner kronor. Men nu får han tillbaka en del. En norsk man som utsattes för ett långvarigt investerings- och kryptobedrägeri får delvis rätt mot Nordea. Enligt beslut från Finansklagenemnda måste banken ersätta vissa överföringar, men slipper ansvar för huvuddelen av förlusten …
Buffetts fråga som skiljer vinnare från resten
Den legendariske investeraren menar att framgång inte handlar om talang eller tur i första hand utan om valen du gör varje dag. Warren Buffett är van vid att dela med sig av sin erfarenhet. Under Berkshire Hathaways årliga bolagsstämmor har han inför fullsatta arenor besvarat frågor om allt från försäkringsverksamhet till artificiell intelligens och privatekonomi. …
"Har räknat fel på flera miljarder"
Att dra in permanenta uppehållstillstånd är ett av regeringens mål. Men smakar det så kostar det – flera miljarder mer än man räknat med. Ett av de många krav som de fyra partierna i Tidösamarbetet enades om inför mandatperioden var att utreda slopandet av permanenta uppehållstillstånd. Frågan har drivits hårt av regeringsunderlagets största parti, Sverigedemokraterna. …
Ordkriget rasar mellan Elon Musk och Ryanair-toppen, som vägrar göra som SAS och installera Elon Musks SpaceX-Starlink-internet på sina flygplan.
Utrustningen är för tung, hävdar Michael O’Leary i en intervju med Reuters och menar att det skulle öka bränslekostnaderna.
Vill byta ut Ryanairs vd
Detta får Elon Musk att gå till attack mot O’Leary på sitt sociala medieforum X, ”sparka honom”, kräver Musk och utmålar Ryanairs vd som en ”idiot”.
Musk kastar ut frågan på X efter ett inlägg på Ryanairs officiella konto vad det kostar att köpa flygbolaget, och han tillägger att han vill ersätta Michael O’Leary med någon som heter Ryan.
Läs även: Ryanair blir flygets Ikea – satsar miljarder på nya superplan Realtid
Musk: Ska jag göra affär?
”Det är ert öde”, skriver Musk som frågar sina följare på X om han ska slå till på Ryanair.
800 000 följare, 76,8 procent av dem, uppges redan ha svarat ja på frågan med nio timmar kvar att rösta.
Musk avgick tidigare som vd för Twitter, det som i dag är X och som han i dag äger, sedan han låtit följare rösta om saken.
Michael O’Leary ruvar i dag på cirka 4 procent av aktierna i Ryanair vars börsvärde enligt uppgift uppgår till 30 miljarder euro.
I tisdagens handel steg först aktien i flygbolaget på börsen med närmare 2 procent för att sedan sjunka tillbaka till en uppgång på 0,5 procent, berättar Di.se.
Läs även: Ryanair drar i nödbromsen, men inte här DagensPS
Läs också: Musk kräver 1 400 miljarder kronor – hotar hela AI-branschen DagensPS
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Elon Musk vill köpa Ryanair – kallar vd:n ”idiot”
Serieentreprenören Elon Musk anser att Ryanairs vd Michael O’Leary är ”en komplett idiot” och vill nu köpa upp det irländska lågprisflygbolaget. Ordkriget rasar mellan Elon Musk och Ryanair-toppen, som vägrar göra som SAS och installera Elon Musks SpaceX-Starlink-internet på sina flygplan. Utrustningen är för tung, hävdar Michael O’Leary i en intervju med Reuters och menar …
Ny rapport: Så ska detaljhandeln öka vinsten med AI
Det finns stora ambitioner i den globala detaljhandeln kring att använda AI för att öka vinsten, men enligt en rapport från Tata Consultancy Services (TCS) som kartlagt AI-användning hos 800 ledande befattningshavare inom detaljhandeln ser verkligheten annorlunda ut. Enligt rapporten rankas AI bland de viktigaste verktygen för att driva lönsam tillväxt och förbättra kundupplevelsen inom …
Omöjligt hålla val: "Förbjudet i lag"
Enorma utmaningar, förstörd infrastruktur och miljontals fördrivna människor. Det kommer att ta ”avsevärd tid” att hålla val i Ukraina. I ett av de än-hit-än-dit-ageranden som styrt Donald Trumps agerande gentemot Ukraina, framhöll den amerikanske regenten att Ukraina borde hålla demokratiska val och att det var ”länge sedan” man genomförde ett sådant. The Guardian citerar nu …
Fondsparandet i Sverige slår nya rekord
Den svenska fondförmögenheten har nått en ny rekordnivå, samtidigt är det svenska fondsparandet i fonder det näst högsta hittills. 2025 uppgick det totala nysparandet i fonder till närmare 202 miljarder kronor, det är näst bästa resultatet för ett enskilt år som uppmätts, enligt statistiken som även visar att den svenska fondförmögenheten ökade kraftigt till en …
Gör storinvestering i 3D-printing
En storinvestering ska stärka företaget inom 3D-printing i metall. Satsningen görs bland annat med tanke på försvarsindustrin. En omfattande investering genomförs när Peges i Ljusdal AB satsar drygt 70 miljoner kronor för att stärka teknik- och produktionskapaciteten i företaget. En ökande efterfrågan på avancerad tillverkning med höga krav från beställarna är bakgrunden – och i …