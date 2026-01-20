Elon Musk vill köpa Ryanair – kallar vd:n ”idiot”

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Ordkriget rasar mellan Elon Musk och Ryanair-toppen, som vägrar göra som SAS och installera Elon Musks SpaceX-Starlink-internet på sina flygplan.

Utrustningen är för tung, hävdar Michael O’Leary i en intervju med Reuters och menar att det skulle öka bränslekostnaderna.

Vill byta ut Ryanairs vd

Detta får Elon Musk att gå till attack mot O’Leary på sitt sociala medieforum X, ”sparka honom”, kräver Musk och utmålar Ryanairs vd som en ”idiot”.

Musk kastar ut frågan på X efter ett inlägg på Ryanairs officiella konto vad det kostar att köpa flygbolaget, och han tillägger att han vill ersätta Michael O’Leary med någon som heter Ryan.

Läs även: Ryanair blir flygets Ikea – satsar miljarder på nya superplan Realtid

Musk: Ska jag göra affär?

”Det är ert öde”, skriver Musk som frågar sina följare på X om han ska slå till på Ryanair.

800 000 följare, 76,8 procent av dem, uppges redan ha svarat ja på frågan med nio timmar kvar att rösta.

ANNONS

Musk avgick tidigare som vd för Twitter, det som i dag är X och som han i dag äger, sedan han låtit följare rösta om saken.

Michael O’Leary ruvar i dag på cirka 4 procent av aktierna i Ryanair vars börsvärde enligt uppgift uppgår till 30 miljarder euro.

I tisdagens handel steg först aktien i flygbolaget på börsen med närmare 2 procent för att sedan sjunka tillbaka till en uppgång på 0,5 procent, berättar Di.se.

Läs även: Ryanair drar i nödbromsen, men inte här DagensPS

Läs också: Musk kräver 1 400 miljarder kronor – hotar hela AI-branschen DagensPS