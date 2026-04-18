Historien bakom flygplansläge i din mobil

Redan på 1960-talet infördes krav på att stänga av radiosändare ombord, för att skydda flygplanens känsliga elektronik från störningar.

På den tiden handlade det inte om smartphones, utan om enklare radioutrustning.

Men när mobiltelefoner senare blev allt vanligare utvidgades reglerna till att omfatta även dessa.

Utvecklingen inom flyg och teknik går samtidigt snabbt framåt.

Nya system för uppkoppling ombord gör att passagerare i allt högre grad kan använda sina enheter under flygning, vilket förändrar synen på flygplansläge och dess funktion.

Risken ligger i signalerna

Mobiltelefoner fungerar genom att kontinuerligt söka kontakt med mobilmaster.

Det innebär att de skickar ut radiosignaler, ibland på frekvenser som kan ligga nära flygets egna kommunikationssystem.

Om många enheter försöker ansluta samtidigt kan det i teorin skapa störningar.

“Om många enheter söker efter en anslutning samtidigt kan det exempelvis orsaka brus i piloternas hörlurar”, förklaras i genomgångar av tekniken.

Det är alltså inte en enskild telefon som utgör risken, utan summan av många.