Bakom en till synes enkel knapp i mobilen döljer sig ett säkerhetskrav som går tillbaka till flygets tidiga tekniska begränsningar. Men i dag är verkligheten mer nyanserad än många tror.
Historien bakom flygplansläge i din mobil
Att slå på flygplansläge är för många en rutin utan eftertanke.
Men regeln har en tydlig historisk bakgrund.
Redan på 1960-talet infördes krav på att stänga av radiosändare ombord, för att skydda flygplanens känsliga elektronik från störningar.
På den tiden handlade det inte om smartphones, utan om enklare radioutrustning.
Men när mobiltelefoner senare blev allt vanligare utvidgades reglerna till att omfatta även dessa.
Utvecklingen inom flyg och teknik går samtidigt snabbt framåt.
Nya system för uppkoppling ombord gör att passagerare i allt högre grad kan använda sina enheter under flygning, vilket förändrar synen på flygplansläge och dess funktion.
Risken ligger i signalerna
Mobiltelefoner fungerar genom att kontinuerligt söka kontakt med mobilmaster.
Det innebär att de skickar ut radiosignaler, ibland på frekvenser som kan ligga nära flygets egna kommunikationssystem.
Om många enheter försöker ansluta samtidigt kan det i teorin skapa störningar.
“Om många enheter söker efter en anslutning samtidigt kan det exempelvis orsaka brus i piloternas hörlurar”, förklaras i genomgångar av tekniken.
Det är alltså inte en enskild telefon som utgör risken, utan summan av många.
Modern teknik minskar faran
Samtidigt har utvecklingen gått snabbt.
Dagens flygplan är betydligt bättre skyddade mot externa signaler än tidigare generationer.
Elektroniken är avskärmad och testad för att klara störningar, vilket gör att risken för allvarliga incidenter i dag anses mycket låg.
Det finns heller inga bekräftade olyckor som direkt kunnat kopplas till mobiltelefoner ombord.
“Flygplanens system är så väl skyddade att risken för farliga incidenter är extremt låg”, konstateras i tekniska genomgångar.
En regel i förändring
Trots den minskade risken lever kravet kvar.
Det handlar i dag lika mycket om standardisering och försiktighetsprincip som om faktisk fara.
Samtidigt står flygbranschen inför en förändring.
Nya system gör det möjligt att erbjuda mobiluppkoppling i luften via särskilda nätverk i kabinen.
EU har redan öppnat för att flygbolag ska kunna erbjuda 5G ombord, vilket på sikt kan göra flygplansläget överflödigt.
Från säkerhet till komfort
Utvecklingen speglar ett större skifte där flygindustrin balanserar säkerhet mot passagerarnas krav på uppkoppling.
Flygplansläget är ett arv från en annan teknisk era. Men tills systemen är helt anpassade för full uppkoppling, kvarstår regeln.
Inte för att risken är stor.
Utan för att den inte får tas.
