Spanien rusar mot nytt turistrekord – 36,8 miljoner besökare på fem månader

De flesta turisterna kom från Storbritannien, som stod för drygt sju miljoner besökare mellan januari och maj. Därefter följde Frankrike med 4,6 miljoner och Tyskland med 4,5 miljoner besökare, skriver VN Express.

Turisterna spenderar mer

Besökarna blir inte bara fler – de öppnar också plånboken. Under årets fem första månader uppgick de internationella turisternas samlade konsumtion till 50,3 miljarder euro, motsvarande omkring 57 miljarder dollar. Det är en ökning med 7,8 procent jämfört med samma period i fjol.

Enligt bedömare drivs utvecklingen av att långdistansresandet fortsätter att återhämta sig, affärsresandet ökar och att Spanien uppfattas som ett tryggt resmål i en tid med geopolitisk oro.

Mallorca bortom Palma gör sällan någon besviken. (Foto: Canva). (Foto: Artem Zhukov/Unsplash)

Näst mest besökta landet i världen

Förra året tog Spanien emot 96,8 miljoner internationella besökare, vilket gjorde landet till världens näst mest besökta destination efter Frankrike.

Om utvecklingen fortsätter i samma takt ser 2026 ut att bli ännu ett rekordår för den spanska turistnäringen – något som lär glädja hotell, restauranger och semesterorter längs både Medelhavet och Atlantkusten.