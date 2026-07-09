Spanien fortsätter att locka semesterfirare i rekordfart. Under årets fem första månader reste 36,8 miljoner internationella turister till landet – en ökning med fem procent jämfört med samma period i fjol. Samtidigt spenderade besökarna över 57 miljarder dollar.
Spanien rusar mot nytt turistrekord – 36,8 miljoner besökare på fem månader
Maj blev en rekordmånad
Bara i maj tog Spanien emot 10,3 miljoner utländska besökare, vilket är 9,5 procent fler än under samma månad förra året.
De flesta turisterna kom från Storbritannien, som stod för drygt sju miljoner besökare mellan januari och maj. Därefter följde Frankrike med 4,6 miljoner och Tyskland med 4,5 miljoner besökare, skriver VN Express.
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Turisterna spenderar mer
Besökarna blir inte bara fler – de öppnar också plånboken. Under årets fem första månader uppgick de internationella turisternas samlade konsumtion till 50,3 miljarder euro, motsvarande omkring 57 miljarder dollar. Det är en ökning med 7,8 procent jämfört med samma period i fjol.
Enligt bedömare drivs utvecklingen av att långdistansresandet fortsätter att återhämta sig, affärsresandet ökar och att Spanien uppfattas som ett tryggt resmål i en tid med geopolitisk oro.
Näst mest besökta landet i världen
Förra året tog Spanien emot 96,8 miljoner internationella besökare, vilket gjorde landet till världens näst mest besökta destination efter Frankrike.
Om utvecklingen fortsätter i samma takt ser 2026 ut att bli ännu ett rekordår för den spanska turistnäringen – något som lär glädja hotell, restauranger och semesterorter längs både Medelhavet och Atlantkusten.
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